Polémica por el futuro del INTA

Siete ex ministros y ex secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señalaron que la “reorganización” del INTA propuesta por el Gobierno Nacional es “un negociado inmobiliario” (INTA)

Siete ex ministros y ex secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señalaron que la anunciada “reorganización” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) “no es una modernización” sino “una luz verde para rematar cerca de 40.000 hectáreas de campos de su pertenencia y crear un negociado inmobiliario”.

Felipe Solá, Javier De Uquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yahuar, Luis Basterra y Juan José Bahillo rubricaron un documento en el que advierten que “el gobierno libertario insiste con llevar adelante su negociado inmobiliario presionando al Consejo Directivo del INTA”, y “violando todos los mecanismos institucionales que ya le habían dicho NO al proyecto“.

Aseguran que la propuesta tiene por objetivo “dar un giro de 180 grados en la misión y la visión que el organismo mantiene desde su creación” hace casi 70 años.

El plan del Gobierno para modificar el INTA es resistido por los trabajadores e investigadores de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA)

“Como país -aseguran lo ex secretarios y ministros de Agricultura- veremos que van a ser dados de baja proyectos de especial interés para las generaciones futuras como las líneas de investigación en mitigación del cambio climático, deforestación y sus consecuencias, en cuidados de recursos naturales y otras tantas áreas que son estratégicas para el futuro de la Nación y de los argentinos”.

El plan del Gobierno -resistido por los trabajadores e investigadores del gremio APINTA- fue presentado ante los presidentes de la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, quienes conforman el Consejo Directivo del organismo (además de integrar la Mesa de Enlace junto a CRA cuyo delegado aún no fue designado), y sus votos son esenciales para operar cualquier cambio.

En ese contexto, el documento de los ex secretarios y ministros de Estado, insta a los representantes de las entidades y de la academia que conforman el Consejo Directivo, que “tengan la templanza para sostener sus convicciones, respetar la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes en la legislatura y el rechazo judicial que prohibió este atropello”; y anticiparon que van a “acompañar a productores, trabajadores y a todos los que se decidan defender al INTA”.