Chacra y Campo

Polémica por el futuro del INTA

Siete ex ministros y ex secretarios de Estado se pronunciaron respecto de la supuesta “reingeniería” del instituto, asegurando que “no es una modernización” sino “un negociado”

Guardar
Siete ex ministros y ex
Siete ex ministros y ex secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señalaron que la “reorganización” del INTA propuesta por el Gobierno Nacional es “un negociado inmobiliario” (INTA)

Siete ex ministros y ex secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señalaron que la anunciada “reorganización” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) “no es una modernización” sino “una luz verde para rematar cerca de 40.000 hectáreas de campos de su pertenencia y crear un negociado inmobiliario”.

Felipe Solá, Javier De Uquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yahuar, Luis Basterra y Juan José Bahillo rubricaron un documento en el que advierten que “el gobierno libertario insiste con llevar adelante su negociado inmobiliario presionando al Consejo Directivo del INTA”, y “violando todos los mecanismos institucionales que ya le habían dicho NO al proyecto“.

Aseguran que la propuesta tiene por objetivo “dar un giro de 180 grados en la misión y la visión que el organismo mantiene desde su creación” hace casi 70 años.

El plan del Gobierno para
El plan del Gobierno para modificar el INTA es resistido por los trabajadores e investigadores de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA)

“Como país -aseguran lo ex secretarios y ministros de Agricultura- veremos que van a ser dados de baja proyectos de especial interés para las generaciones futuras como las líneas de investigación en mitigación del cambio climático, deforestación y sus consecuencias, en cuidados de recursos naturales y otras tantas áreas que son estratégicas para el futuro de la Nación y de los argentinos”.

El plan del Gobierno -resistido por los trabajadores e investigadores del gremio APINTA- fue presentado ante los presidentes de la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, quienes conforman el Consejo Directivo del organismo (además de integrar la Mesa de Enlace junto a CRA cuyo delegado aún no fue designado), y sus votos son esenciales para operar cualquier cambio.

En ese contexto, el documento de los ex secretarios y ministros de Estado, insta a los representantes de las entidades y de la academia que conforman el Consejo Directivo, que “tengan la templanza para sostener sus convicciones, respetar la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes en la legislatura y el rechazo judicial que prohibió este atropello”; y anticiparon que van a “acompañar a productores, trabajadores y a todos los que se decidan defender al INTA”.

Temas Relacionados

Revista Chacra PolíticaINTASAGyPAPINTAMesa De Enlace

Últimas Noticias

Impulsan el control biológico en cultivos de banano

Un equipo de investigación ensaya alternativas biológicas para enfrentar la Sigatoka amarilla y reducir fungicidas en bananos del NEA, con resultados iniciales alentadores

Impulsan el control biológico en

Buffel grass: una alternativa forrajera para recuperar áreas degradadas

En el semiárido puntano, donde cada lluvia cuenta, el buffel grass mostró potencial para aportar forraje y orden al manejo en áreas degradadas

Buffel grass: una alternativa forrajera

Los nanofertilizantes mejoran la eficiencia del nitrógeno en cultivos extensivos

Ensayos mostraron que los nanofertilizantes permiten reducir hasta 35 % la dosis de nitrógeno y mejorar los rendimientos de trigo y maíz

Los nanofertilizantes mejoran la eficiencia

China podría dejar de ser el gran cliente en soja

Un influyente grupo de poder indicó que este país tendrá la chance de reducir sus importaciones en dos tercios durante la próxima década. El tema es crucial, ya que el gigante asiático explica el 60% del comercio global de la oleaginosa

China podría dejar de ser

Otro capítulo más del acuerdo más manoseado de la historia

Una vez más se postergó la aprobación del compromiso entre el Mercosur y la Unión Europea. Francia se sale con la suya, apoyada por Italia. Un cuarto de siglo negociando avances que se diluyen lentamente para nuestra región

Otro capítulo más del acuerdo
DEPORTES
La foto navideña de Lionel

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

El impactante cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

TELESHOW
La Navidad de la China

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

Decoraciones a tono, looks para todos los gustos y familias ensambladas: el álbum de Navidad de los famosos

La intimidad del festejo navideño de Susana Giménez con sus hermanos y su hija en Punta del Este

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich pasaron su primera Navidad juntos a puro baile y complicidad: “Las estrellas y vos”

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III instó

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

Martin Scorsese: Rob Reiner me tenía en la palma de su mano

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas

Jair Bolsonaro se sometió a una cirugía por hernia doble en medio de su reclusión

Cómo será la relación de Honduras con China o Taiwán tras la victoria de Asfura