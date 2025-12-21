Chacra y Campo

Récord histórico en biotecnología

El Gobierno Nacional aprobó 38 productos genéticamente modificados en dos años

El total de productos genéticamente modificados autorizados en la Argentina asciende a 134 desde 1996. Uno de ellos, es el algodón (Foto: Shutterstock)

En los últimos dos años, el Gobierno Nacional alcanzó un hito sin precedentes en materia de biotecnología al aprobar 38 productos genéticamente modificados, la cifra más alta desde que el país comenzó a autorizar este tipo de desarrollos en 1996. El dato reafirma el liderazgo histórico de la Argentina en el sector, tanto a nivel regional como internacional.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, solo en lo que va del año se autorizaron 13 productos genéticamente modificados. De ese total, 11 corresponden a desarrollos vegetales —el nivel más alto registrado en los últimos seis años— y dos a microorganismos destinados a la producción de bioetanol y vacunas.

A su vez, entre fines de 2023 y durante 2024 se aprobaron otros 25 productos, entre los que se destacan seis vegetales y 19 microorganismos genéticamente modificados, principalmente utilizados en vacunas para sanidad animal y en levaduras aplicadas a la industria del bioetanol.

Entre los desarrollos vegetales se incluyen cultivos como soja, maíz, algodón y cártamo (INTA)

Con estas incorporaciones, el total de productos genéticamente modificados autorizados en el país asciende a 134 desde 1996. De ese universo, 38 fueron aprobados durante la actual gestión, lo que representa cerca del 28 % de todas las autorizaciones comerciales realizadas en casi tres décadas.

Entre los desarrollos vegetales se incluyen cultivos como soja, maíz, algodón y cártamo, modificados para mejorar rendimientos, aumentar la tolerancia a herbicidas y reforzar la resistencia frente a insectos y enfermedades. En paralelo, los microorganismos aprobados permitieron optimizar procesos productivos vinculados al bioetanol y fortalecer la elaboración de vacunas para el sector pecuario.

El proceso de análisis y aprobación se realiza a través de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Ambos organismos garantizan que los productos autorizados sean seguros para el agroecosistema y cumplan con los más altos estándares de inocuidad para el consumo humano y animal.

