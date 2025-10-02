Economía

El consumo de huevo alcanzó un nivel récord y se posiciona como sustituto de la carne

El huevo se convirtió en el segundo alimento más importante en la dieta de los argentinos

Guardar
El 30% de los hogares
El 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año

El consumo de huevo alcanzó este año una marca histórica de 380 unidades por persona. Se trata de una proteína que, además de sus beneficios, actúa como sustituta de la carne, la cual resulta inaccesible para muchos argentinos.

Así surge del Estudio de Consumo de Huevo en Argentina 2025 realizado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA). El estudio se basa en 1012 encuestas realizadas entre junio y julio en CABA, GBA y otras ciudades principales del país.

Javier Prida, presidente de CAPIA, dijo que el huevo se posiciona como el segundo alimento más importante en la dieta de los argentinos, superado solo por las carnes rojas y por encima de la leche.

El huevo es la opción
El huevo es la opción proteica más barata

“A pesar de la competencia de proteínas como lentejas y pollo, el huevo es la primera opción para los consumidores que buscan alternativas a la carne“, precisa el estudio.

Crecimiento en el consumo y cambio en hábitos de compra

El 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año, superando el 15% registrado en 2023. El consumo promedio por hogar es de entre 6 y 12 unidades por semana, y la principal razón de este incremento es su accesibilidad económica, siendo la opción proteica más barata.

Vale mencionar en ese sentido que, según el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne aumentó 31,4% en lo que va del año, por encima de la inflación, y acumuló una suba del 56,6% en los últimos 12 meses. Actualmente, el precio promedio por kilo es de $12.141.

El estudio registró un aumento del 10% en la cantidad de hogares que consumen entre 12 y 18 huevos semanalmente, lo que demuestra que hay un segmento que elevó su ingesta significativamente.

El consumo creció más notoriamente entre hombres y los grupos etarios de 20-35 y 50- 65 años, quienes impulsaron la tendencia.

El 39% de los consumidores incluye huevos en viandas para el trabajo, lo que representa un aumento del 17% respecto a 2023, asociado al retorno presencial

“La principal motivación para el aumento en el consumo es la costumbre alimentaria y la accesibilidad de los huevos como una proteína económica y accesible”, afirma el reporte de CAPIA.

La principal motivación para el
La principal motivación para el aumento en el consumo es la costumbre alimentaria y la accesibilidad (Freepik)

Las preferencias de consumo han experimentado modificaciones notables. Los huevos duros ahora ocupan el primer lugar, tras haber estado en la séptima posición, mientras que las ensaladas con huevo ascendieron del noveno al segundo puesto. En contraste, los huevos fritos descendieron al octavo lugar en la lista de preferencias.

Actualmente, el 23% de los consumidores elige adquirir huevos en verdulerías por motivos de conveniencia, y la proximidad ha dejado de ser el principal criterio de compra.

Producción

Se producen más de 18.200 millones de huevos al año, lo que permite abastecer el mercado interno y exportar a más de 65 destinos.

Prida afirmó que el huevo es “la proteína más completa, saludable, amigable al medio ambiente, versátil y económica que tiene el consumidor en la Argentina”.

En el sector, hay casi 60 millones de gallinas ponedoras, se generan más de 30.000 empleos y la facturación supera los USD 2.200 millones, con exportaciones que rondan los USD 50 millones. A su vez se producen 571 huevos por segundo en todo el país.

Alerta por contrabando

Meses atrás, CAPIA había advertido sobre la entrada diaria de 550.000 huevos al país en situación de contrabando. De acuerdo con la entidad, la mayoría de los productos tiene origen en Brasil, Bolivia y Paraguay, y se observa un incremento constante desde hace aproximadamente dos meses. Uno de los elementos que permitió detectar la magnitud del contrabando fue el tipo de envase utilizado. La inquietud abarca aspectos económicos, sanitarios y sociales.

Es por ello que junto al Gobierno se creó una comisión de seguimiento con el director nacional de seguridad territorial para tratar el problema y generar una articulación con las autoridades, señalaron en la entidad.

En CAPIA señalaron que la mercadería extranjera elude impuestos, controles bromatológicos y costos laborales, entre otros factores. Esa situación genera una competencia desleal que afecta sobre todo a los productores de menor escala, que operan con márgenes ajustados.

Temas Relacionados

huevosconsumoavícolaúltimas noticiascarneprecioprecios

Últimas Noticias

Sólo 14 unidades los separan y es feroz la pelea por el podio: qué auto se quedará con el primer puesto en ventas en 2025

El Toyota Yaris pasó al frente en el acumulado de los 9 meses, pero la diferencia con el Fiat Cronos es del 0,05%. La estrategia de ambas marcas para quedarse con el primer lugar a fin de año

Sólo 14 unidades los separan

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

El Gobierno enviará una misión a la capital estadounidense para sostener conversaciones sobre alternativas de financiamiento internacional y analizar una posible asistencia financiera

Caputo y su equipo viajarán

Intercambio de información: ARCA empezó a revelar a los contribuyentes lo que sabe sobre sus cuentas en EEUU

La ex AFIP recibió datos gracias al FATCA -Foreign Account Tax Compliance Act- y los informa a cada contribuyente para dar a conocer los bienes, declarados o no, cuya existencia conoce

Intercambio de información: ARCA empezó

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

La AUH se actualiza a 117.252 pesos por hijo menor de 18 años, con un pago efectivo de 93.801,60 pesos tras la retención del 20%, mientras que para niños con discapacidad el monto asciende a 381.791 pesos

De cuánto es la Asignación

Luego de un brote, la Argentina volvió a ser libre de influenza aviar y retomó sus exportaciones

El Senasa envió el informe de autodeclaración de libre enfermedad a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) y retomará el comercio de mercancías aviares con sus distintos socios

Luego de un brote, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Santiago del Estero:

Tragedia en Santiago del Estero: una mujer internada en terapia intensiva murió al incendiar su camilla con un cigarrillo

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

Analizarán los protocolos de la policía por la muerte del hermano del famoso bailarín en Vicente López: buscan establecer si hubo excesos

Sólo 14 unidades los separan y es feroz la pelea por el podio: qué auto se quedará con el primer puesto en ventas en 2025

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

INFOBAE AMÉRICA
Huelga general en Francia: 85.000

Huelga general en Francia: 85.000 personas se manifestaron en contra del plan presupuestario del primer ministro Lecornu

El Gobierno de Marruecos promete diálogo tras las protestas violentas, pero los jóvenes convocaron nuevas manifestaciones

Alemania dictó prisión preventiva contra los tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

TELESHOW
Susana Giménez redobló la apuesta

Susana Giménez redobló la apuesta contra Verónica Lozano luego de los Martín Fierro: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color