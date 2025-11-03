Chacra y Campo

Se realizó el remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026

El lote, que se pagó $ 316.000 la tonelada, provino de Chaco, y la comisión será donada a una fundación que asiste a niños con enfermedades poco frecuentes

Se realizó el remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026. El lote se pagó $316.000 la tonelada, y provino de Chaco (BCCBA)

Se realizó el tradicional remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026, en instalaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del evento -organizado por la BCBA, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe- participó Sergio Iraeta, secretario de Agricultura de la Nación.

El lote subastado proviene de Los Frentones, Chaco; el productor es el Sr. Roberto M. Polentarutti; fue rematado por el Ing. Agr. Diego Ojeda; y el comprador fue Molinos Cabodi Hnos. por $ 316.000 por tonelada. La comisión será donada por Ojeda y Cía. a Grupo Creo, que trabaja asistiendo a niños con enfermedades poco frecuentes.

En cuanto a las condiciones de calidad fueron supervisadas por los técnicos de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El presidente de la BCBA, Ricardo Marra, adelantó que “esta campaña, el trigo podría marcar un récord de producción" (BCBA)

En la subasta estuvieron presentes Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Laura Passerini, vicepresidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA); junto a autoridades de la BCCBA; y Diego Cifarelli, presidente de FAIM.

Récord de producción

Marra, señaló que: esta campaña, el trigo, cultivo con una arraigada historia en nuestro país, podría marcar un récord de producción, con muy buena condición y estado”.

Por su parte, Diego Cifarelli, presidente de FAIM, señaló la necesidad de que se avance en reformas como la laboral y la impositiva de manera de mejorar inversiones y crear más empleo y de mejorar la competitividad sectorial eliminando impuestos distorsivos.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, consideró que el resultado de las elecciones legislativas “ratifica el rumbo” que el Gobierno ha marcado para el agro (Revista Chacra)

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), Sergio Iraeta, consideró -en diálogo con Chacra Agro Continental-que el resultado de las elecciones legislativas “ratifica el rumbo” que el Gobierno de Javier Mieli ha marcado para el sector agropecuario. “La ciudadanía ha acompañado lo que se está haciendo” señaló el funcionario.

En cuanto a los proyectos de ley impulsados por el oficialismo que aguardan para ser tratados en el Congreso “tendrán más posibilidades” de convertirse en ley dado que “habrá más volumen político para lograrlo” y “trabajaremos para ello”, dijo Iraeta.

“Creo todo el mundo ha comprendido el mensaje de la ciudadanía, que se expresó en las urnas”, concluyó el titular de la SAGyP.

El productor del lote subastado es Roberto Polentarutti (Instagram)

En cuanto a la última estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre la campaña de trigo 2025/26, proyecta una producción de 22 millones de toneladas, lo que representa un incremento del +18,6% respecto del ciclo agrícola anterior; un valor bruto primario a precios FOB de US$ 4.665 millones, mostrando un crecimiento del 9,8%.

Por otra parte, esta cosecha alcanzaría un valor agregado de la cadena de US$ 3034 millones (+5.7%).

Esto representa una inversión en insumos y servicios de US$ 2.294 millones (+16,7%), exportaciones por US$ 2294 millones (+1,55) y una recaudación fiscal de US$ 802 millones (+4,2%).

