El Índice de Costos del Transporte acumula una suba del 26,4% en 2025

El Índice de Costos del Transporte elaborado por FADEEAC acumula una suba del 26,4% en 2025 (Shutterstock)

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) registró en septiembre un incremento de 2,92%, tras los aumentos de julio (4,03%) y agosto (3,54%).

De este modo, el tercer trimestre de 2025 acumula una suba superior al 10%, en un contexto de aceleración que se inició en julio, luego de un primer semestre con un acumulado del 14%.

Con este nuevo valor, el ICT -que es auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- alcanza un incremento acumulado de 26,4% en lo que va del año (enero-septiembre 2025), mientras que la variación interanual asciende a 33,2%, tras cerrar 2024 con un alza del 84,9% y haber registrado en 2023 el mayor aumento de los últimos 30 años (248%).

En la evolución de insumos acumulada entre enero y septiembre de 2025, FADEEAC destaca el costo financiero, seguido por las patentes y tasas (FADEEAC)

El Índice mide once rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

En el análisis de las razones del incremento registrado en septiembre, FADEEAC señala que “se debe principalmente a los fuertes aumentos en combustible y personal de conducción, junto con variaciones significativas en neumáticos, material rodante y reparaciones”.

En primer lugar, se destaca el incremento en neumáticos (4,66%) y material rodante (4,21%). Luego, “en un marco de acelerado deslizamiento cambiario y crecientes tensiones en la economía”, se encuentra costo financiero (3,17%), señala el informe.

En tanto, el combustible, componente de mayor incidencia en la actividad, exhibió un alza de 3,82% en septiembre, acumulando un incremento de 17% en los últimos cuatro meses; mientas que reparaciones subió 3,74%, y personal de conducción registró 2,32% de aumento, correspondiente a la primera cuota del nuevo acuerdo paritario.