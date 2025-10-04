Chacra y Campo

El Índice de Costos del Transporte acumula una suba del 26,4% en 2025

La variación interanual, en tanto, asciende al 33,2%

Guardar
El Índice de Costos del
El Índice de Costos del Transporte elaborado por FADEEAC acumula una suba del 26,4% en 2025 (Shutterstock)

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) registró en septiembre un incremento de 2,92%, tras los aumentos de julio (4,03%) y agosto (3,54%).

De este modo, el tercer trimestre de 2025 acumula una suba superior al 10%, en un contexto de aceleración que se inició en julio, luego de un primer semestre con un acumulado del 14%.

Con este nuevo valor, el ICT -que es auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- alcanza un incremento acumulado de 26,4% en lo que va del año (enero-septiembre 2025), mientras que la variación interanual asciende a 33,2%, tras cerrar 2024 con un alza del 84,9% y haber registrado en 2023 el mayor aumento de los últimos 30 años (248%).

En la evolución de insumos
En la evolución de insumos acumulada entre enero y septiembre de 2025, FADEEAC destaca el costo financiero, seguido por las patentes y tasas (FADEEAC)

El Índice mide once rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

En el análisis de las razones del incremento registrado en septiembre, FADEEAC señala que “se debe principalmente a los fuertes aumentos en combustible y personal de conducción, junto con variaciones significativas en neumáticos, material rodante y reparaciones”.

En primer lugar, se destaca el incremento en neumáticos (4,66%) y material rodante (4,21%). Luego, “en un marco de acelerado deslizamiento cambiario y crecientes tensiones en la economía”, se encuentra costo financiero (3,17%), señala el informe.

En tanto, el combustible, componente de mayor incidencia en la actividad, exhibió un alza de 3,82% en septiembre, acumulando un incremento de 17% en los últimos cuatro meses; mientas que reparaciones subió 3,74%, y personal de conducción registró 2,32% de aumento, correspondiente a la primera cuota del nuevo acuerdo paritario.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaTransporte de CargasCostos

Últimas Noticias

Siembra de maíz: ¡a no relajarse!

Aunque se adelantó la implantación del cultivo, la chicharrita sigue prácticamente ausente. No obstante, recomiendan seguir monitoreando

Siembra de maíz: ¡a no

Crece la proyección de siembra de girasol

El cultivo ocuparía 2,7 millones de hectáreas, impulsado por la mayor intención de implantación en el sur agrícola

Crece la proyección de siembra

El sawp o la soja

Donald Trump se reunirá con Javier Milei muy pronto, pero un medio de su país advierte que las ventas de soja argentina a China podrían obstaculizar el acuerdo por 20.000 millones de dólares. Parece que habrá que elegir

El sawp o la soja

Crecieron 9% en volumen las exportaciones agroindustriales

Entre enero y agosto de 2025 la agroindustria argentina realizó ventas externas a más de 130 destinos, alcanzando el 78% del total comercializado en volumen por el país

Crecieron 9% en volumen las

¿Una mejoría con fecha de vencimiento?

Después de las protestas de los productores y ante la necesidad de comprar mercadería y dolarizar su posición, la exportación está pagando mucho mejor la soja. El punto es cuánto durará este escenario

¿Una mejoría con fecha de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: todo

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

Por qué el 60% de los autos nuevos más vendidos en la Argentina son brasileños

En medio de la tensión por el caso Espert, Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar a sus candidatos

Choque y demoras en la autopista BsAs-La Plata: uno de los conductores estaba ebrio y se lo llevaron esposado

INFOBAE AMÉRICA
Lula impulsa exenciones fiscales y

Lula impulsa exenciones fiscales y nuevos programas sociales rumbo a 2026 mientras la oposición brasileña sigue sin un candidato definido

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

TELESHOW
Pampita reavivó el escándalo entre

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax