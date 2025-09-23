Lechería: pasturas adaptadas para sostener leche todo el año en Misiones

La lechería misionera se mueve lejos de la lógica de la zona núcleo. Predominan sistemas chicos, con rodeos que van de 10 a 50 vacas en ordeñe, donde la base alimentaria descansa en los recursos forrajeros disponibles en cada establecimiento.
En ese escenario, el manejo se vuelve una herramienta cotidiana y decisiva. “El manejo forrajero es clave. El diseño, la planificación y el aprovechamiento eficiente de las pasturas son determinantes para sostener una producción estable de leche a lo largo del año”, señaló Eliseo Cornelius, extensionista del INTA Misiones.
Clima subtropical: abundancia estival y resguardo invernal
El patrón climático de la región ofrece una ventana de alta producción de pasto en verano y un bache claro en los meses fríos.
Para atravesar ese desnivel sin sobresaltos, el equipo del INTA promueve estrategias de conservación: henificación, ensilado y la conformación de bancos de forraje.
La lógica es simple y efectiva: capturar excedentes cuando la pastura desborda y reservarlos para cuando el crecimiento se frena, estabilizando la oferta y protegiendo la base pastoril.
Qué sembrar: especies que responden en suelo y clima misioneros
A la hora de elegir materiales, el consejo se centra en especies y variedades que ya demostraron buena adaptación al ambiente subtropical. Cornelius enumera alternativas con respaldo técnico: Brachiaria spp., Tifton 85, BRS Kurumi, BRS Capiaçu, Tangola y pasto estrella, entre otras.
Su incorporación, dentro de un esquema planificado, ayuda a extender la disponibilidad de forraje y a reducir la dependencia de suplementos comerciales, un punto sensible en economías de pequeña escala.
Manejo que ordena: rotación, carga y suplementación
La eficiencia del sistema se sostiene en decisiones simples y consistentes. “El pastoreo rotativo, el ajuste de la carga animal y la suplementación estratégica permiten equilibrar la oferta y la demanda de forraje, y mejorar la eficiencia del sistema”, destacó Paola Sanz, investigadora del INTA Misiones.
La recomendación se completa con un plan forrajero hecho a medida de cada predio, que contemple el ciclo productivo, el comportamiento del clima local y la capacidad real de las parcelas.
Investigación y territorio: el rol del INTA
El INTA Santa Rita articula investigación aplicada con validación de tecnologías y acompañamiento directo a productores. El trabajo no se hace en soledad: “También trabajamos en articulación con cooperativas, asociaciones y otras instituciones para fortalecer el desarrollo local”, concluyó Sanz.
Con esa red, y con pasturas adaptadas, los tambos misioneros ganan previsibilidad para producir leche todo el año, sosteniendo su escala y cuidando los costos.
Fuente: inta