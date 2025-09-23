Chacra y Campo

Lechería: pasturas adaptadas para sostener leche todo el año en Misiones

Tambos chicos sostienen su producción con pasturas adaptadas al clima subtropical, conservación de forrajes y manejo rotativo, según recomendaciones del INTA Santa Rita

Guardar
Tambos chicos sostienen su producción
Tambos chicos sostienen su producción con pasturas adaptadas al clima subtropical, conservación de forrajes y manejo rotativo, según recomendaciones del INTA Santa Rita (inta)

La lechería misionera se mueve lejos de la lógica de la zona núcleo. Predominan sistemas chicos, con rodeos que van de 10 a 50 vacas en ordeñe, donde la base alimentaria descansa en los recursos forrajeros disponibles en cada establecimiento.

En ese escenario, el manejo se vuelve una herramienta cotidiana y decisiva. “El manejo forrajero es clave. El diseño, la planificación y el aprovechamiento eficiente de las pasturas son determinantes para sostener una producción estable de leche a lo largo del año”, señaló Eliseo Cornelius, extensionista del INTA Misiones.

Clima subtropical: abundancia estival y resguardo invernal

El patrón climático de la región ofrece una ventana de alta producción de pasto en verano y un bache claro en los meses fríos.

Para atravesar ese desnivel sin sobresaltos, el equipo del INTA promueve estrategias de conservación: henificación, ensilado y la conformación de bancos de forraje.

La lógica es simple y efectiva: capturar excedentes cuando la pastura desborda y reservarlos para cuando el crecimiento se frena, estabilizando la oferta y protegiendo la base pastoril.

El equipo del INTA promueve
El equipo del INTA promueve estrategias de conservación: henificación, ensilado y la conformación de bancos de forraje. (inta)

Qué sembrar: especies que responden en suelo y clima misioneros

A la hora de elegir materiales, el consejo se centra en especies y variedades que ya demostraron buena adaptación al ambiente subtropical. Cornelius enumera alternativas con respaldo técnico: Brachiaria spp., Tifton 85, BRS Kurumi, BRS Capiaçu, Tangola y pasto estrella, entre otras.

Su incorporación, dentro de un esquema planificado, ayuda a extender la disponibilidad de forraje y a reducir la dependencia de suplementos comerciales, un punto sensible en economías de pequeña escala.

Manejo que ordena: rotación, carga y suplementación

La eficiencia del sistema se sostiene en decisiones simples y consistentes. “El pastoreo rotativo, el ajuste de la carga animal y la suplementación estratégica permiten equilibrar la oferta y la demanda de forraje, y mejorar la eficiencia del sistema”, destacó Paola Sanz, investigadora del INTA Misiones.

La recomendación se completa con un plan forrajero hecho a medida de cada predio, que contemple el ciclo productivo, el comportamiento del clima local y la capacidad real de las parcelas.

Investigación y territorio: el rol del INTA

El INTA Santa Rita articula investigación aplicada con validación de tecnologías y acompañamiento directo a productores. El trabajo no se hace en soledad: “También trabajamos en articulación con cooperativas, asociaciones y otras instituciones para fortalecer el desarrollo local”, concluyó Sanz.

Con esa red, y con pasturas adaptadas, los tambos misioneros ganan previsibilidad para producir leche todo el año, sosteniendo su escala y cuidando los costos.

Fuente: inta

Temas Relacionados

RevistaChacraGanaderiaintalecheria

Últimas Noticias

En Rusia, como en la Argentina, las retenciones atentan contra la producción

En este país la aplicación de derechos de exportación y otras intervenciones igualmente cuestionables, están dejando fuera del sistema a muchos agricultores. Como es imaginable, la medida apunta a financiar al Estado

En Rusia, como en la

En Córdoba, el maíz recupera terreno

Para la campaña 2025/26 se proyecta una superficie sembrada de 2,9 millones de hectáreas, 15% más que en el ciclo previo

En Córdoba, el maíz recupera

Inundaciones en el oeste bonaerense: la producción agropecuaria en jaque

CARBAP advierte que ya son más de 3 millones de hectáreas afectadas y reclama obras y créditos accesibles

Inundaciones en el oeste bonaerense:

¿Cómo prevenir la encefalomielitis equina?

Antes del inicio de la temporada estival, el Senasa brinda pautas y para evitar el contagio y la propagación del virus que afecta a los équidos

¿Cómo prevenir la encefalomielitis equina?

Un paso estratégico hacia un país libre de aftosa sin vacunación

El Colegio de Veterinarios bonaerense valoró la resolución del Senasa que modifica el esquema de inmunización en terneros, aunque advirtió que la medida fue inconsulta con el sector productivo

Un paso estratégico hacia un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le robó el celular a

Le robó el celular a una kiosquera y le pidió dinero a los contactos: cayó por el asalto y el intento de estafa

El cuadro robado por el nazismo y encontrado en Mar del Plata quedó alojado Tribunales, bajo custodia de la Corte Suprema

Mendoza: un estudiante llevó una réplica de arma a su escuela y volvió a causar alarma

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en la avenida General Paz: hay tres heridos

Qué pasa en el cuerpo si me siento con las rodillas cruzadas todos los días

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron a la líder de

Detuvieron a la líder de la secta Moon en Corea del Sur: denuncian casos de corrupción en la Iglesia de la Unificación

Alerta máxima en Hong Kong y Macao por el avance del súper tifón Ragasa que dejó tres muertos en Filipinas

Expertos de la ONU pidieron llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el trato a los exiliados

La Unión Europea atribuyó a Rusia la incursión de drones que provocó el cierre de aeropuertos en Dinamarca y Noruega

FMI destacó la resiliencia de la economía uruguaya pero pidió mayor esfuerzo en su plan de ajuste fiscal

TELESHOW
La conexión especial de Luciano

La conexión especial de Luciano Cáceres con su madre y la señal que recibió luego de su muerte: “Creer o reventar”

Se elige la película argentina para competir en los Premios Oscar 2026: cuáles son las candidatas

Cantó en el programa de Guido Kaczka y una ola solidaria recaudó millones para su amigo con ELA

El mal momento de un participante de La Voz Argentina y el gran gesto de su compañero

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”