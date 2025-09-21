Chacra y Campo

En Córdoba, el maíz recupera terreno

Para la campaña 2025/26 se proyecta una superficie sembrada de 2,9 millones de hectáreas, 15% más que en el ciclo previo

Guardar
En Córdoba, el maíz para
En Córdoba, el maíz para la campaña 2025/26 ocuparía una superficie 28% mayor al promedio histórico de la provincia (BCCBA)

En Córdoba, el maíz recupera superficie para la campaña 2025/26, proyectándose 2,9 millones de hectáreas, un 15% más que el ciclo previo, y 28% con respecto a la superficie promedio histórica de la provincia. Con respecto a la distribución de las fechas de siembra, se sembrarían 35% de las hectáreas antes del 1 de noviembre y 65% de forma tardía, después de esa fecha.

La mayor disponibilidad hídrica y un menor riesgo del complejo del achaparramiento influyen en las decisiones de siembra, con una distribución que mantiene predominio de fechas tardías, pero con leves aumentos en las tempranas, señala un informe especial de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Aunque los resultados pueden variar de acuerdo con la zona analizada, la rentabilidad para la campaña 2025/26 en la provincia mostraría mejores resultados para el maíz temprano, seguido por el planteo de soja de primera.

Para la campaña 2025/26, se
Para la campaña 2025/26, se estimó una distribución de las fechas de siembra de maíz en Córdoba con una variación leve con respecto a la campaña pasada (Revista Chacra)

La participación de fechas de siembra se modificó por el complejo del achaparramiento del maíz, que en la campaña 2023/24 afectó mayoritariamente a los maíces tardíos. Esto se reflejó en un aumento de la superficie sembrada de forma temprana en el ciclo 2024/25.

En tanto, para la campaña 2025/26, se estimó una distribución de las fechas de siembra con una variación leve con respecto a la campaña pasada. En la zona sur de la provincia, la distribución maíz temprano/maíz tardío pasaría de ser 35/65 a 39/61, este leve aumento de las siembras tempranas podría verse explicado por la menor presión de D. maidis y por la disponibilidad hídrica gracias a las lluvias de julio y agosto. En la zona centro – norte, la proporción de fechas de siembra se mantendrían iguales a la campaña pasada, manteniendo un cierto cuidado al complejo del achaparramiento del maíz.

Un actor clave en la situación con el complejo del achaparramiento fue el maíz guacho. Al ser el maíz el único alimento para D. maidis, el control del maíz voluntario se volvió fundamental para mantener a raya la plaga quitándole su fuente de alimento en la época invernal.

El maíz 2024/25 cerró con
El maíz 2024/25 cerró con un rinde ponderado de 79,7 quintales por hectárea, casi un 20% mayor al de la campaña previa (REUTERS/Adriano Machado)

Por otro lado, el maíz 2024/25 cerró con buenos números productivos. El rinde ponderado fue de 79,7 quintales por hectárea (qq/ha), casi un 20% mayor al de la campaña previa. A pesar de esto, la producción fue un 3% menor debido a la caída en la superficie sembrada que había sufrido una disminución interanual del 22%.

La superficie que no se cosechó, ya sea por cambio de destino o por perderse, fue del 12% versus el 17% que se había dado la campaña pasada.

En los departamentos del centro – norte provincial, en la campaña más afectada por el complejo del achaparramiento, 2023/24, el rinde fue un 25% menor al promedio zonal, y en la campaña 2024/25, el resultado superó al promedio en un 9%.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaMaízSiembraRendimientoChicharrita

Últimas Noticias

Inundaciones en el oeste bonaerense: la producción agropecuaria en jaque

CARBAP advierte que ya son más de 3 millones de hectáreas afectadas y reclama obras y créditos accesibles

Inundaciones en el oeste bonaerense:

¿Cómo prevenir la encefalomielitis equina?

Antes del inicio de la temporada estival, el Senasa brinda pautas y para evitar el contagio y la propagación del virus que afecta a los équidos

¿Cómo prevenir la encefalomielitis equina?

Un paso estratégico hacia un país libre de aftosa sin vacunación

El Colegio de Veterinarios bonaerense valoró la resolución del Senasa que modifica el esquema de inmunización en terneros, aunque advirtió que la medida fue inconsulta con el sector productivo

Un paso estratégico hacia un

Crisis en el sector papero: en el sudeste bonaerense, los productores tuvieron que abandonar la cosecha

El aumento de la siembra destinada a la industria y la imposibilidad de exportar generaron una sobreoferta en el mercado interno. Advierten que los precios no cubren los costos y que la rentabilidad está en rojo

Crisis en el sector papero:

La siembra de maíz, a buen ritmo

La buena disponibilidad hídrica impulsa la implantación del cultivo

La siembra de maíz, a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Legislatura porteña declarará de

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Eclipse solar parcial del 21 de septiembre: dónde y cómo verlo de forma segura

Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

Por qué las próximas misiones de la NASA a la Luna podrían ser una plataforma para llegar a Marte

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo, se tiroteó con los ladrones y mataron a su padre

INFOBAE AMÉRICA
Portugal reconoció formalmente al Estado

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

TELESHOW
Jamaica, la hija de L-Gante

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”