La miel argentina: un tesoro dorado en medio de desafíos

La apicultura argentina enfrenta el cambio climático, costos internos y competencia desleal, mientras el consumo de miel crece en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde tiempos ancestrales, la miel fue considerada un regalo de la naturaleza. Es un producto noble, fruto del trabajo incansable de las abejas y de la paciencia y contancia de los apicultores. Su color ámbar, su textura dorada y su sabor inconfundible esconden una compleja cadena de producción que hoy enfrenta desafíos económicos, climáticos y comerciales. ¿Qué está pasando con la miel argentina? ¿Por qué, si su calidad es reconocida en todo el mundo, los productores luchan por mantener la rentabilidad?

Récord de exportaciones pese a un clima adverso

La última campaña apícola (2023-2024) trajo un hito para la exportación de miel argentina: se alcanzaron 85 mil toneladas vendidas al exterior, superando el promedio histórico de 70-75 mil toneladas. Sin embargo, la producción no fue homogénea en todo el país. Mientras algunas provincias lograron cosechas abundantes, otras vieron mermada su producción debido a las condiciones climáticas.

“El cambio climático nos viene afectando últimamente en la producción”, explicó Roberto Imberti, tesorero y ex presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores. La variabilidad climática hace que haya años de baja producción en ciertas regiones, compensados por mejores rendimientos en otras. “Chaco, que en otros años casi no cosechó, tuvo una buena temporada. Y en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de productores, hubo grandes diferencias entre distintas localidades”. Este efecto de alternancia permite que la producción total no caiga drásticamente, pero complica la previsión y estabilidad del sector.

El consumo de miel en Argentina ha sido bajo, con un promedio de apenas 250 gramos por habitante al año. (Imagen ilustrativa Infobae)

Precios y rentabilidad: un equilibrio difícil

A pesar del buen desempeño en exportaciones, los apicultores enfrentan una realidad desafiante en cuanto a rentabilidad. Actualmente, un productor recibe alrededor de 2 dólares por kilo de miel a granel, una cifra que, comparada con los costos internos, deja márgenes muy ajustados.

“El problema es que recibís 2 dólares y no llegás a comprar un litro y medio de gasoil”, graficó Imberti, evidenciando la distorsión entre los ingresos del productor y los costos de producción. En las góndolas, la miel llega con precios variados según la marca y la calidad, pero la diferencia entre lo que recibe el apicultor y el valor final al consumidor sigue siendo un tema de discusión.

La amenaza de la miel adulterada

Uno de los principales desafíos que enfrenta la apicultura argentina es la competencia desleal de productos adulterados. En el mercado europeo, destino clave para la miel nacional, circulan entre 125.000 y 200.000 toneladas de un producto que se comercializa como miel pero que en realidad está adulterado con jarabe de arroz. Este tipo de fraude proviene principalmente de China, India y Ucrania y se vende a un precio hasta un 40% menor que la miel genuina.

Detectar estas adulteraciones no es sencillo, ya que requiere múltiples análisis cruzados. No obstante, la miel argentina sigue siendo altamente valorada por los exigentes controles de calidad que debe superar para su exportación.

Crece el consumo interno de miel

Históricamente, el consumo de miel en Argentina ha sido bajo, con un promedio de apenas 250 gramos por habitante al año. Sin embargo, este panorama está cambiando. Gracias a campañas de concientización y un mayor interés en la alimentación saludable, el consumo per cápita ha aumentado y se estima que actualmente ronda 1 kilo por persona.

Parte de este consumo no queda reflejado en las estadísticas oficiales, ya que mucha miel se vende de manera directa entre apicultores y consumidores, especialmente en pueblos y pequeñas comunidades. Este canal informal permite que la miel llegue de manera más accesible al consumidor, pero también dificulta la medición real del mercado interno.

Los beneficios de la miel: un superalimento natural

Más allá de su inconfundible sabor, la miel es un alimento con múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Es una fuente natural de energía, gracias a su combinación de azúcares simples que se absorben rápidamente. También posee propiedades antibacterianas y antioxidantes, lo que la convierte en un remedio natural para aliviar dolores de garganta y fortalecer el sistema inmunológico.

Además, su capacidad para endulzar sin ser un azúcar refinado la convierte en una excelente alternativa en dietas más saludables. En el ámbito cosmético, se utiliza en mascarillas y cremas hidratantes debido a su poder humectante y reparador.

¿Sabías esto sobre la miel?

Este histórico alimento esconde secretos sorprendentes que la hacen aún más fascinante:

No tiene fecha de vencimiento. Si se almacena correctamente, la miel puede durar miles de años sin echarse a perder. Se han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias con más de 3.000 años de antigüedad y aún eran comestibles.

Las abejas visitan millones de flores para producirla. Para hacer un solo kilo de miel, una colmena de abejas debe recorrer alrededor de 150.000 kilómetros, una distancia equivalente a dar casi cuatro vueltas al mundo.

Su color y sabor dependen de las flores. Existen distintos tipos de miel según el néctar que recolectan las abejas. La miel de eucalipto tiene un sabor más intenso, mientras que la de azahar es más suave y floral.

Es el único alimento producido por insectos que consumen los humanos. Aunque hay otras sustancias producidas por insectos, la miel es la única que se ha convertido en un alimento esencial en diversas culturas.

La apicultura argentina sigue enfrentando desafíos, pero la miel sigue siendo un símbolo de calidad y tradición. Entre récords de exportación, luchas contra la competencia desleal y un creciente interés del consumidor local, este oro líquido sigue demostrando su valor, tanto en el mercado como en nuestras mesas.