CRA se desvincula de la Plataforma VISEC

(Revista Chacra)

Confederaciones Rurales Argentinas anunció hoy su decisión de desvincularse de la Plataforma VISEC, al tiempo que sus autoridades aseguraron que “seguirán impulsando soluciones que fomenten el desarrollo productivo, sin restricciones, que comprometan nuestra soberanía y competitividad como la Normativa 1115 de la U.E.”

En tanto, ayer, al participar del 7° Congreso Internacional de Coninagro, el secretario de Coordinación de la Producción de la Nación, Juan Pazo, aclaró que la adhesión del productor a la Plataforma VISEC será optativa. El funcionario explicó: “Yo no defiendo al VISEC. Yo lo que defiendo es que el productor pueda tener una herramienta para abrir mercados. Las condiciones que pone un determinado mercado, como la Unión Europea, uno puede decidir cumplirlas o no cumplirlas. Está en los productores la elección”. Y añadió: “El productor tiene que decidir si quiere vender a Europa o no. Yo como productor voy a certificar porque sé que si no voy a perder un mercado, pero no hay ninguna obligación”.

Por otra parte, Pazo, adelantó que el gobierno emitirá una resolución para establecer que el VISEC no será obligatorio, al tiempo que habilitará a otras plataformas que quieran prestar el servicio de trazabilidad y certificación para que los productores puedan cumplir con la exigencia europea.

(Revista Chacra)

Por su parte, en el mismo ámbito, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró que la Plataforma”, es “una alternativa para que los productores argentinos puedan seguir exportando” a Europa.

De hecho, la entidad ruralista ya había comunicado su posición respecto de las nuevas disposiciones de la U.E. que comenzarán a regir el 1° de enero de 2025, subrayando que “la responsabilidad de esta normativa recae sobre los importadores europeos que deben solicitar a sus proveedores la documentación pertinente. Por tanto, y ante esta situación, para que ningún productor argentino deje de tener la oportunidad de ser proveedor para ese destino, decidimos ser parte de VISEC, plataforma que permitirá ordenar los datos y la información necesaria para dar repuesta al mercado europeo y otros”.

La misiva destacaba, además, que “el productor que voluntariamente decida participar de los negocios con destino Europa, no tendrá ningún costo para poder operar y seguir con sus actividades productivas”.

(Revista Chacra)

Barrera paraarancelaria

“El participar en VISEC no significa bajo ningún punto de vista avalar o aprobar una nueva imposición de la Unión Europea al comercio, que se presenta como una barrera paraarancelaria”, destacaron en la entidad que preside Nicolás Pino.

En tanto, el presidente de las Cooperativas Federadas de Uruguay, Pablo Perdomo, anticipó que en el país vecino los costos de la tramitación de la certificación exigida por la nueva norma europea, correrían por cuenta del estado uruguayo, para sostener e impulsar las exportaciones locales.

Mientras tanto, hoy, desde el sector exportador y las bolsas de cereales del país, informaron que “la creación del sistema VISEC permitirá centralizar toda la información necesaria para certificar estándares de soja”, y agregaron que, este desarrollo tecnológico “apunta a desburocratizar y simplificar el proceso, sin la necesidad de generar la habilitación en cada comprador; al tiempo que se está trabajando en la integración con AFIP para poder usar las declaraciones en SISA en el sistema VISEC”.

(Revista Chacra)

Advirtieron, además, que la exportación “está empezando a comprar soja con la nueva certificación EUDR que será exigida para todos los embarques de soja o subproductos que ingresen a la comunidad europea a partir del 01/01/2025″; y subrayaron que “por el momento le están comprando a aquellos productores que ya se encuentre habilitados para soja EPA y envíen el correo electrónico actualizado del titular de la firma y el número de RENSPA del establecimiento”.

¿Qué es la Plataforma VISEC?

Ciara-CEC y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) diseñaron la plataforma denominada Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (VISEC), que consiste en un sistema georreferenciado que permite realizar a nivel nacional una trazabilidad completa de las partidas de granos desde el campo de origen hasta el puerto de embarque. Esta plataforma delega en los corredores la potestad de hacer las presentaciones de sus clientes, para que éstos no deban realizar el trabajo administrativo de carga de datos.

Nueva normativa europea para importaciones agroindustriales

A partir del 1 de enero de 2025 no podrán ingresar al territorio de la Unión Europea productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos. Para exportar estas mercaderías a la U.E. o vender desde allí, se deberán cumplir tres requisitos: provenir de una zona libre de deforestación desde el 31/12/2020, ser legales y contar con una declaración de diligencia debida por el importador o comercializador en Europa.