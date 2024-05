El consumo de carne vacuna es el más bajo de los últimos 30 años

El consumo aparente de carne vacuna por habitante habría sido equivalente a 42,4 kilos/año en el primer cuatrimestre de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer cuatrimestre de este año, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 663,4 mil toneladas res con hueso (r/c/h) y se habría ubicado 17,5% por debajo del registrado en el primer cuatrimestre del año pasado, con 141,1 mil toneladas r/c/h menos, según indica un informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

De este modo, habría sido el registro más bajo de las últimas tres décadas.

Con estos guarismos -detalla el relevamiento- el consumo aparente de carne vacuna por habitante habría sido equivalente a 42,4 kilos/año en el primer cuatrimestre de 2024, resultando 18,5% menor al registrado en igual lapso de 2023.

Esto se traduce en una caída en el consumo de carne bovina de 9,6 kg por habitante al año, durante los primeros cuatro meses de 2024, con relación a igual período del año anterior.

Carne vacuna, por debajo de la inflación

En lo que respecta a los precios al consumidor, durante abril el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza inferior a la del nivel general. En relación a marzo la suba fue de 5,7% vs. 9,2%, producto de un aumento de 6% en los precios de los alimentos y de un incremento de 3,5% en los precios de las bebidas no alcohólicas.

En tanto, dentro de los alimentos, el precio promedio de las ‘carnes y derivados’ se ubicó entre los que menos subieron (4,9%).

Los precios al consumidor de la "carne y derivados" durante abril se ubicaron entre los que menos subieron: 4,9% (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

“Ese – señala en informe de CICCRA- fue el valor promedio de los cortes vacunos relevados por el INDEC, que contribuyó a esta desaceleración, ya que aumentó 4,7% en relación a marzo. En cambio -explica- el precio del pollo se incrementó 8,2% en el mes”.

En tanto, en la comparación interanual, el precio promedio de los cortes vacunos que mide el INDEC registró un alza de 284,3% (con un máximo de 304,8% en el caso de la carne picada común y un mínimo de 265,7% en el caso del asado).

El relevamiento subraya que “esta suba resultó inferior tanto en relación al aumento del precio de la hacienda en pie (+321,8% anual), como en comparación con la evolución del nivel general de precios al consumidor (+292,2%)”.

Lo que impidió que las carnicerías trasladaran todas estas subas de costos en forma inmediata al mostrador fue la contracción del consumo interno de carne vacuna dada “la caída que verificó el poder adquisitivo de los asalariados en el último año, sobre todo de los ocupados en el sector público y de los ocupados informales del sector privado”, señala CICCRA.

El precio promedio de los cortes vacunos que mide el INDEC registró un alza de 284,3% en abril, en la comparación interanual (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina agrega que, con datos disponibles a marzo de 2024, el salario promedio de los trabajadores formales del sector privado, que fue el que siguió más de cerca al nivel general de precios al consumidor, “se incrementó 231,7% anual, lo que implica una pérdida de poder de compra de estos trabajadores de 14,9% en términos generales y de 12,2% en términos de los cortes de carne vacuna”.

Analiza también el salario promedio de los trabajadores del sector público, que “subió 183,7% anual, mientras que el de los no registrados se incrementó 129,2%”. En estos dos casos l”a pérdida de poder de compra de cortes vacunos fue de 24,9% y 39,4%, respectivamente, en el último año”, destaca.

Leve mejora en la industria frigorífica

En abril la actividad de la industria frigorífica vacuna registró una leve mejora con relación a marzo, pero continuó siendo muy inferior a la de igual mes del año previo.

El informe de CICCRA sostiene que “la caída interanual se explicó por la liquidación de vientres que forzó la intensísima sequía registrada en ‘21-’23, lo que se tradujo en un menor número de vientres a preñar”. A ello, se agregó el impacto negativo de la falta de agua y alimento sobre los índices de preñez/parición, lo que provocó una menor zafra de terneros durante el corriente año.

Se contrajo la faena de hembras

La faena total de hacienda vacuna en el período enero-abril de 2024, cayó 8,1% respecto del primer cuatrimestre de 2023 (EFE/Cézaro De Luca)

Por primera vez en casi un año y medio, la faena de hembras registró un ajuste mayor a la de machos. Se faenaron 510 mil hembras en abril de 2024, lo que implica una baja de 13,8% interanual, y una contracción de 2,6% en su participación en la faena total, si se la compara con abril de 2023.

En cuanto a la faena total en el período enero-abril de 2024, cayó 8,1% respecto del primer cuatrimestre de 2023.

Por su parte, la producción fue equivalente a 988 mil toneladas r/c/h de carne, lo que arrojó una baja de 7,7% interanual.