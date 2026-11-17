Las acciones de Nvidia han caído desde que se anunció la salida de Jensen Huang como CEO. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Los inversores que apostaron a la baja de las acciones de Nvidia acumulan ganancias estimadas en USD 24.000 millones, según la firma S3 Partners, citada por Bloomberg. El título cayó 35% desde su récord del 6 de octubre. El director ejecutivo, Jensen Huang, renunció el 12 de noviembre.

Son ganancias en el papel: solo se concretan si los inversores cierran sus posiciones. Quien vende en corto toma acciones prestadas, las vende de inmediato y las recompra más tarde, a un precio menor, para devolverlas. La diferencia entre ambos precios es su beneficio.

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El lunes 16 de noviembre, el título perdió otro 4,1%. Según Bloomberg, la semana anterior fue la peor para la acción desde los anuncios de aranceles del presidente Donald Trump de abril de 2025. Su cierre fue el más bajo desde el 1 de julio de 2025, según CNBC.

S3 Partners calculó que las posiciones vendidas equivalen a cerca del 1,22% de las acciones disponibles para operar, unos USD 46.000 millones. La firma señaló que la baja de comienzos de noviembre llevó a esos operadores a ampliar sus apuestas.

Operadores vendieron acciones de Nvidia para luego volver a comprarlas, pero a más bajo precio. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Los pequeños inversores compraron en plena caída

No todos vendieron. La firma de datos Vanda informó que los inversores minoristas, es decir, los particulares que operan por cuenta propia, compraron un récord de USD 2.000 millones en acciones de Nvidia durante la semana pasada.

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Joe Gilbert, gestor de carteras de Integrity Asset Management, advirtió que el descenso puede continuar. “La acción todavía puede bajar más, porque los inversores que antes tenían mucha convicción intentan proteger sus ganancias”, dijo.

Varios bancos y firmas de análisis ya recortaron sus proyecciones. Truist redujo su precio objetivo de USD 346 a USD 174 por acción, y la firma Yorkville Ives, que dirige el analista Dan Ives, lo bajó de USD 300 a USD 225, según Yahoo Finance.

Esa nota cita un estudio de StoneX sobre 12 grandes empresas cuyo director ejecutivo salió por conducta personal: en siete, las acciones rindieron menos que el índice S&P 500 durante el año siguiente. HP cayó casi 29% en 12 meses tras la salida de Mark Hurd en 2010, mientras el índice subió 9%.

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Los pequeños inversores han empezado a comprar acciones de Nvidia tras su caida en bolsa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una empresa sin su fundador y con dudas sobre la inversión en IA

Huang dejó el cargo después de admitir una relación extramatrimonial con una mujer a la que, según CNBC, los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran una espía de China. La directora financiera, Colette Kress, quedó como directora ejecutiva interina. El directorio dijo que evaluará candidatos internos y externos.

Según Yahoo Finance, la empresa perdió más de USD 550.000 millones de valor de mercado desde la renuncia. La caída se suma a las dudas de los inversores sobre si el gasto en infraestructura de IA es sostenible. Las elecciones legislativas estadounidenses agregaron presión, porque varios candidatos que prometieron frenar los centros de datos ganaron sus cargos.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió un cambio profundo en la compañía y que el directorio busque al próximo director ejecutivo fuera de la empresa, según CNBC. También sugirió revisar el cumplimiento de otros directivos con los controles de exportación de chips.

Nvidia publicará sus resultados trimestrales después del cierre del mercado el martes 17 de noviembre, los primeros desde la salida de Huang.