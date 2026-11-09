República Dominicana

Gobierno dominicano entrega 2,500 títulos de propiedad a 13,000 residentes después de décadas de espera

El titular del organismo indicó que la gestión privada de los trámites habría costado aproximadamente $3.29 millones a los hogares, según el cálculo presentado durante la ceremonia oficial

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La obtención de un documento puede cambiar la relación de una familia con su vivienda. En Santo Domingo Este, el presidente Luis Abinader entregó 2,500 títulos de propiedad a residentes de El Almirante II, una medida que busca formalizar la tenencia de sus terrenos y ampliar la seguridad jurídica de miles de hogares.

La entrega beneficia a unas 13,000 personas que viven en ese sector y que ahora cuentan con certificados que acreditan legalmente la propiedad de los predios donde levantaron sus casas. Se trata de la segunda jornada de titulación en El Almirante II: una etapa anterior alcanzó a otras 1,500 familias, con lo que el programa suma 4,000 hogares beneficiados hasta el momento.

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El programa oficial suma 4,000 hogares beneficiados y alcanza a unas 13,000 personas en dos jornadas consecutivas. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El programa oficial suma 4,000 hogares beneficiados y alcanza a unas 13,000 personas en dos jornadas consecutivas. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El programa prevé entregar 6,500 títulos en El Almirante II

El plan oficial contempla la emisión de 6,500 certificados de títulos en la zona. Abinader anunció que el Gobierno prevé regresar en las próximas semanas para distribuir otros 2,500 documentos y completar el proyecto, que alcanzaría a unas 45,000 personas del municipio de Santo Domingo Este.

“Esto es además desarrollo económico porque ahora ustedes tienen mucho más, tienen un patrimonio real para ustedes y para sus familias”, afirmó el mandatario durante el acto.

Los terrenos incorporados al proceso tienen un área de 507,699.82 metros cuadrados, según informó el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez.

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La iniciativa forma parte de la política de regularización de tierras impulsada por el Gobierno dominicano. La titulación permite que los ocupantes de inmuebles obtengan reconocimiento formal de sus derechos sobre la propiedad, un requisito que puede facilitar trámites de herencia, ventas, mejoras habitacionales y el acceso a productos financieros.

El Gobierno proyecta la distribución final de 6,500 certificados de títulos para abarcar a 45,000 habitantes del municipio. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El Gobierno proyecta la distribución final de 6,500 certificados de títulos para abarcar a 45,000 habitantes del municipio. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Una inversión pública que supera los $3 millones

Las autoridades detallaron que el ahorro estimado en 200 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $3.29 millones) para las familias beneficiarias, que habrían tenido que asumir ese costo si hubieran realizado los trámites por la vía privada.

“Hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben sus títulos de propiedad sin tener que invertir un solo peso de sus bolsillos”, sostuvo Méndez.

La regularización de la propiedad tiene efectos potenciales sobre la economía dominicana porque transforma activos informales en bienes con respaldo legal. Para las familias, el título puede aportar mayor previsibilidad patrimonial y facilitar inversiones en vivienda. Para el Estado, la identificación formal de los predios permite ordenar los registros territoriales y mejorar la planificación urbana y la administración de impuestos locales.

El funcionario señaló que el programa apunta a que cada familia reciba el documento que la reconoce como propietaria legítima de su tierra. También agradeció la colaboración de la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales, Catastro Nacional, autoridades municipales y organizaciones comunitarias de la zona.

El presidente Luis Abinader entregó 2,500 títulos de propiedad a residentes de El Almirante II en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader entregó 2,500 títulos de propiedad a residentes de El Almirante II en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Los vecinos destacaron el alcance de la regularización

Mildred González Cruz, quien habló en representación de los beneficiarios, afirmó que la titulación era una aspiración de larga data entre los residentes de los sectores alcanzados por el proyecto.

“Y hoy usted, señor presidente, hace este sueño realidad y como escuché a mi querido sacerdote, que dijo una frase que me encantó y la hice mía: Los hombres no se inmortalizan por lo que dicen sino por lo que hacen. Muchísimas gracias”, expresó.

El párroco de la iglesia Epifanía del Señor, fray Yenny Wadner Familia, recordó que las organizaciones comunitarias acompañaron el inicio de los trabajos de titulación en El Almirante II. “Cuando se hace una promesa al pueblo se le hace a Dios y cuando se cumple se está cumpliendo con Dios”, dijo durante la ceremonia.

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