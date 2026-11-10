República Dominicana

República Dominicana reunirá a líderes electorales de 25 países para hablar del futuro del voto ante los ciberataques y la IA

Durante tres jornadas, especialistas y autoridades abordarán los principales retos de los comicios en la región, con énfasis en el financiamiento político, la transparencia tecnológica y la prevención de conflictos comiciales

Pintura con una mano que deposita un voto en una urna, banderas del continente americano, una mesa de conferencias y una fachada colonial.
Una pintura al óleo integra símbolos cívicos y diplomáticos en alusión al encuentro convocado por la Organización de los Estados Americanos en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La República Dominicana será sede de la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, un encuentro que reunirá en Santo Domingo a representantes de 25 países y 35 organismos electorales de la región entre el 11 y el 13 de noviembre de 2026.

La Junta Central Electoral (JCE) participará como anfitriona de la cita, organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo multilateral hemisférico con sede en Washington.

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El foro, que tendrá lugar en el Hotel El Embajador, convocará a autoridades electorales para debatir sobre los desafíos que afrontan los procesos comiciales en el continente. El programa incluye discusiones sobre financiamiento político-electoral, tecnología aplicada a las elecciones, ciberseguridad, inteligencia artificial y estrategias frente a la desinformación.

La actividad será coordinada por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, con la colaboración de la JCE y el apoyo de los gobiernos de Canadá y Suiza.

Santo Domingo reunirá a autoridades electorales de 25 países

La XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales comenzará el miércoles 11 de noviembre con una ceremonia de inauguración. Las sesiones de trabajo se desarrollarán los días 12 y 13 bajo la modalidad de plenarias cerradas, un formato que permitirá a las delegaciones compartir experiencias institucionales y analizar respuestas frente a riesgos que afectan a los sistemas electorales.

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Reunirá a autoridades electorales de 25 países en Santo Domingo durante tres días
Reunirá a autoridades electorales de 25 países en Santo Domingo durante tres días

La convocatoria forma parte de los espacios de cooperación técnica entre organismos que administran elecciones en las Américas. La agenda prevé intercambios sobre mecanismos para mejorar la transparencia, proteger la infraestructura electoral y fortalecer la capacidad de respuesta ante campañas de manipulación informativa.

La JCE tendrá un papel central como institución anfitriona. El país recibirá a delegaciones de autoridades electorales y especialistas que examinarán experiencias regionales vinculadas a la administración de comicios, la seguridad de los datos y la comunicación pública durante las jornadas electorales.

La tecnología, la ciberseguridad y la desinformación en el centro del debate

Uno de los paneles del programa llevará por título “Tecnología Electoral: ¿Cómo equilibrar la transparencia sin comprometer la seguridad?”. La discusión abordará uno de los principales dilemas de las autoridades comiciales: cómo incorporar herramientas que permitan verificar procedimientos y resultados sin exponer sistemas, bases de datos o información sensible.

En esa sesión participará Mario Núñez, director de Elecciones de la JCE. El funcionario presentará la experiencia dominicana en materia de modernización de los procesos electorales, mecanismos de transparencia y medidas de seguridad.

El debate sobre tecnología electoral incluirá aspectos asociados a la digitalización de trámites, la transmisión de resultados, la protección de los registros y la trazabilidad de los procedimientos. La agenda también pondrá el foco en los riesgos que surgen de los ataques informáticos y de la circulación de contenidos falsos o manipulados durante los períodos de campaña y votación.

La reunión incorporará además el análisis del impacto de la inteligencia artificial en el comportamiento humano y en la difusión de mensajes políticos. El uso de herramientas capaces de producir imágenes, audios y videos falsificados ha ampliado los desafíos de las autoridades electorales, que deben responder a nuevas formas de desinformación sin afectar la libertad de expresión ni el debate público.

Alberto Díaz-Cayeros expondrá sobre competencia electoral y comportamiento humano

El programa contempla una conferencia magistral de Alberto Díaz-Cayeros, académico de la Universidad de Stanford, institución de educación superior de California. Su presentación se centrará en las condiciones necesarias para garantizar una competencia electoral equitativa y en el uso de inteligencia estratégica por parte de los organismos responsables de organizar comicios.

La exposición también incluirá el efecto de la desinformación y de las nuevas tecnologías sobre las decisiones de los votantes. El tema adquiere relevancia en un contexto regional donde las plataformas digitales se convirtieron en un canal central para la circulación de información política, pero también para la difusión de contenidos sin respaldo o fabricados con herramientas automatizadas.

Los asistentes participarán, además, en un taller práctico sobre construcción de resiliencia electoral mediante el diálogo, la negociación y la mediación. Especialistas de la Universidad de Notre Dame, institución de educación superior de Indiana, estarán a cargo de esta actividad, orientada a ofrecer herramientas para prevenir conflictos y canalizar desacuerdos vinculados con los procesos electorales.

La propuesta busca fortalecer la capacidad institucional de los organismos electorales para responder ante tensiones políticas, cuestionamientos sobre los resultados o disputas entre actores que participan de una elección.

Infografía con una urna digital, banderas de América, iconos de calendario, candados y textos sobre ciberseguridad y elecciones.
Una infografía expone los temas de la reunión de autoridades electorales convocada por la Organización de los Estados Americanos en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OEA destacó el valor regional del encuentro

Como Secretaría Técnica de la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, la OEA difundió un mensaje previo al inicio de las actividades. El organismo afirmó que acompaña “este espacio de diálogo y cooperación” para fortalecer las capacidades de las autoridades electorales y mejorar la organización de los comicios en las Américas.

La XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales concluirá el viernes 13 de noviembre con una ceremonia de clausura. La agenda prevé una recepción ofrecida por la Embajada de Suiza, país que apoya la realización del encuentro junto con Canadá.

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