Gobierno dominicano subsidiará casi la mitad del costo de la semilla de frijol en San Juan

El Ministerio de Agricultura destina RD$ 30 millones para subsidiar semillas de habichuela en San Juan (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

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El Ministerio de Agricultura de República Dominicana destinará RD$ 30 millones, equivalentes a USD 492.837, para facilitar la compra de semillas de frijol entre pequeños productores del Valle de San Juan. El programa prevé la siembra de más de 120.000 tareas y la liberación de 10.000 quintales de semillas que permanecían pignoradas.

La iniciativa surge de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana. Según el anuncio oficial, el esquema beneficiará a más de 1.500 agricultores de la zona, que podrán acceder a semillas con un aporte estatal por cada quintal adquirido.

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El viceministro de Producción, Juan Antonio Gómez Willians, informó que la siembra comenzará el próximo martes. El comunicado no precisó la fecha exacta de inicio ni el calendario previsto para la distribución de las semillas.

El Estado cubrirá casi la mitad del costo de cada quintal de semilla

El acuerdo fija un precio de referencia de RD$ 6.650 por quintal, unos USD 109. De ese total, el Ministerio de Agricultura asumirá RD$ 3.000 por quintal, equivalentes a USD 49, mientras que cada productor deberá pagar los restantes RD$ 3.650, cerca de USD 60.

El viceministro Juan Antonio Gómez Willians indicó que el cronograma no incluye una fecha precisa para distribuir los insumos, mientras PRONAMEC aportará maquinaria, roturación de terrenos y asesoría técnica a productores (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Con ese mecanismo, el Estado financiará aproximadamente el 45% del valor de cada unidad de semilla. Si se distribuyen los 10.000 quintales previstos, el valor total de las semillas ascenderá a RD$ 66,5 millones, equivalentes a USD 1,09 millones. Los productores cubrirán en conjunto RD$ 36,5 millones, unos USD 599.618.

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La liberación de los 10.000 quintales permitirá recuperar semillas pignoradas y ponerlas nuevamente en circulación para el próximo ciclo de cultivo. La entrega será individual y quedará sujeta al pago de la parte que corresponde a cada agricultor.

Más de 120.000 tareas previstas en el Valle de San Juan

La meta oficial contempla sembrar más de 120.000 tareas en el Valle de San Juan, una de las zonas agrícolas de República Dominicana con presencia de productores de frijoles (habichuelas). El volumen de semillas incluido en el convenio busca cubrir parte de las necesidades de quienes participarán en ese proceso.

Gómez Willians sostuvo que el subsidio permitirá que los pequeños productores accedan a semillas de calidad a menor costo. También los exhortó a respetar los plazos de siembra establecidos para elevar la producción y mejorar los resultados económicos del cultivo.

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Además del aporte para las semillas, Agricultura anunció que ofrecerá roturación de terrenos y asistencia técnica. Las labores de siembra se realizarán con maquinaria dentro del Programa Nacional de Mecanización Agrícola (PRONAMEC).

La iniciativa, suscrita con la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, prevé iniciar las labores el próximo martes e incorpora roturación de terrenos y asistencia técnica mediante maquinaria oficial (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Firma del convenio entre el Banco Agrícola, Agricultura y los productores

El convenio fue firmado por Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola; Juan Antonio Gómez Willians, en representación del Ministerio de Agricultura, y Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana.

Durán señaló que la coordinación entre las entidades del sector agropecuario forma parte de los esfuerzos para sostener la producción nacional y la seguridad alimentaria. Báez valoró que el aporte estatal contribuya a que los productores completen sus compromisos económicos y puedan retirar las semillas.

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En la actividad participaron la viceministra administrativa y financiera de Agricultura, Herminia Reyes; el director jurídico del Ministerio de Agricultura, Juan Daniel Fortuna; la directora jurídica del Banco Agrícola, Marlyn Rosario, y representantes de la asociación de productores de San Juan.

El anuncio se realizó mientras el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, cumple una agenda oficial en Corea del Sur junto a funcionarios de la institución.