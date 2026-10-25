León XIV rezó por las víctimas del atentado contra una iglesia en Jordania y pidió el cese de las hostilidades en Yemen

El papa León XIV saluda al dirigir el ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano. Pidió por las víctimas del atentado contra una iglesia en Jordania (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Guardar

El papa León XIV pidió este domingo por las víctimas del atentado perpetrado el viernes contra una iglesia ortodoxa en Jordania, expresó su preocupación por la “grave situación humanitaria” en Yemen e instó a promover el diálogo y la paz frente a la violencia. Habló desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del ángelus, ante los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro.

Cercanía con la comunidad de Hamud

“Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania”, dijo el pontífice. “Expreso mi cercanía a esa comunidad que se distingue por la pacífica convivencia y el respeto entre las diferentes religiones. Continuemos juntos rezando por la paz”.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió en la tarde del viernes, cuando varios hombres armados irrumpieron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, en la gobernación de Karak, durante un funeral al que asistían cristianos y musulmanes, y dispararon “indiscriminadamente”, según testigos. Murieron nueve personas, después de que dos heridos críticos fallecieran el sábado en el hospital, y unas 40 resultaron heridas. El gobierno jordano dice que los sospechosos están vinculados al grupo Estado Islámico, aunque nadie reivindicó el ataque, y decretó tres días de luto nacional. El primer ministro, Jafar Hassan, dijo este domingo que todas las agencias estatales trabajan para capturar a los responsables.

Familiares y allegados cargan los ataúdes de las víctimas del tiroteo contra una iglesia en Karak, Jordania. Ocho de los nueve muertos fueron sepultados frente al templo (REUTERS/Alaa Al Sukhni)

Miles de personas despidieron este domingo a los muertos. Ocho de los nueve fueron sepultados en una fosa frente a la iglesia, en un cortejo presidido por el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III. Los cristianos son cerca del 3% de los 11,5 millones de habitantes de Jordania, país de mayoría musulmana.

PUBLICIDAD

Un llamamiento por Yemen

Taiz , la ciudad yemení asediada por los rebeldes hutíes (AP/Abdulnasser Alseddik, File)

“Sigo con preocupación la grave situación humanitaria en Yemen, en particular en la ciudad de Taiz, donde la población sufre por la falta de comida, agua y atención médica”, dijo el papa. “Hago un sentido llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región vivir en paz”.

Los rebeldes hutíes mantienen un cerco sobre Taiz desde hace unas dos semanas y la asedian a diario para tomar su control. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó el viernes que más de 800.000 personas en la ciudad quedaron aisladas de la asistencia.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional para las Migraciones contó más de 268.000 desplazados, sobre todo desde septiembre. Las cifras de muertos no coinciden: la Red Yemení de Derechos y Libertades denunció que al menos 212 civiles, 38 de ellos menores, murieron por bombardeos “indiscriminados”, francotiradores y minas. La ONU, en cambio, verificó hasta el miércoles 57 civiles muertos y 194 heridos, y dijo que la mitad de los muertos eran niños, según OCHA.

El encuentro de Asís, sin el papa

León XIV recordó la cita interreligiosa del martes 27 de octubre en Asís, bajo el lema “Paz desarmada y desarmante”, que conmemora los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por San Juan Pablo II.

PUBLICIDAD

“Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz”, dijo.

El pontífice, de 71 años, no asistirá. Su médico personal, Luigi Carbone, y el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, desaconsejaron por precaución el viaje en helicóptero, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía. El papa fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón. Los estudios confirmaron un adenocarcinoma localizado y, según el Vaticano, no requiere tratamiento adicional. Una radiografía de control mostró una “excelente evolución postoperatoria”. El Vaticano informó que enviará un mensaje al encuentro.

PUBLICIDAD

Por ahora, la operación no cambió su viaje a América Latina: el papa tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, y el cirujano que lo operó dijo que no hay motivos clínicos para cancelarlo, aunque estimó que necesitaría unos diez días más para recuperarse por completo.