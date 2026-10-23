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Reino Unido sancionará a los pasajeros que no usen auriculares en el transporte público

La campaña, respaldada por el Gobierno, contempla multas de más de 1.300 dólares y el desalojo en la siguiente estación para quienes reproduzcan música, videos o llamadas a alto volumen

Personas de pie en un andén subterráneo miran sus teléfonos móviles junto a un tren en movimiento y carteles con el nombre Westminster.
Reino Unido impulsa una campaña para que los pasajeros utilicen auriculares en trenes y otros medios de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los pasajeros que reproduzcan música, videos o llamadas a alto volumen en los trenes de Reino Unido podrán afrontar multas de hasta £ 1.000 (USD 1.300, aproximadamente) si desatienden las indicaciones del personal ferroviario. La medida integra una campaña respaldada por el Gobierno para reducir conductas consideradas antisociales en el transporte público.

La iniciativa, lanzada el 20 de octubre, insta a los viajeros a utilizar auriculares y adopta el lema “Comparte el vagón, no el ruido”. Las empresas ferroviarias colocarán carteles y emitirán mensajes por megafonía para advertir que escuchar contenido sin auriculares puede constituir una infracción.

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The Telegraph indicó que la campaña llegará a distintos operadores ferroviarios, entre ellos Great British Railways, la compañía estatal. El plan también prevé medidas contra la basura y el uso de cigarrillos electrónicos en los autobuses.

El personal pedirá usar auriculares antes de apartar al pasajero

El protocolo establece una primera intervención del personal a bordo. Los guardas y demás trabajadores deberán pedir al pasajero que baje el volumen o use auriculares cuando reproduzca música, videos o llamadas a través del altavoz de su teléfono.

Si la persona se niega a acatar la indicación, el personal podrá ordenarle que descienda del tren en la siguiente estación. Los casos que lleguen a una denuncia quedarán en manos de la Policía de Transporte Británica, encargada de iniciar los procedimientos que podrían derivar en una sanción. La multa máxima para estas infracciones será de £1.000 (USD 1.300).

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Los avisos buscarán subrayar que los vagones son espacios compartidos. Uno de los mensajes de la campaña pide a los usuarios que consideren a quienes viajan a su alrededor y empleen auriculares tanto para escuchar contenidos como para atender llamadas.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, sostuvo que la música y los videos emitidos desde teléfonos pueden afectar el viaje de otros pasajeros. En declaraciones recogidas por The Telegraph, señaló que el Gobierno pondrá en marcha una campaña nacional para recordar la necesidad de utilizar auriculares en los trenes.

Burnham añadió que las nuevas atribuciones de las autoridades locales en los autobuses permitirán actuar ante episodios de ruido, vapeo y acumulación de residuos. Según el dirigente, las medidas apuntan a mejorar la experiencia cotidiana de quienes utilizan la red de transporte.

Asiento de tren con un teléfono móvil y auriculares negros en primer plano, y un agente policial desenfocado de espaldas en el pasillo al fondo.
La campaña apunta a evitar que la música, los videos y las llamadas sin auriculares afecten a otros usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya prevén multas inmediatas por ruido

Las reglas vigentes en los autobuses contemplan un mecanismo diferente. La policía puede imponer multas inmediatas de £100 (USD 130, aproximadamente) a quienes reproduzcan música en voz alta. Los conductores no están obligados a hacer cumplir la norma, aunque pueden solicitar la intervención de agentes de seguridad del transporte o de la policía si se produce un incidente.

La campaña será difundida por compañías ferroviarias y de autobuses a través de sus servicios, sitios web y redes sociales. Además de los avisos grabados en los trenes, las empresas instalarán material informativo en estaciones y vehículos de la red.

La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, vinculó la iniciativa con otras conductas que afectan a los pasajeros. La funcionaria indicó que el vapeo, la basura y el volumen elevado de dispositivos personales pueden alterar los trayectos, y defendió que cambios de comportamiento puntuales pueden mejorar el uso del transporte público.

La estrategia no obliga a los viajeros a confrontar a otros usuarios. La aplicación de las reglas recaerá en personal autorizado y, cuando resulte necesario, en las autoridades competentes. El objetivo declarado es reforzar normas de convivencia ya existentes mediante advertencias visibles y un procedimiento de actuación escalonado.

Los sindicatos reclaman más protección ante agresiones al personal

El anuncio recibió cuestionamientos de sindicatos del transporte, que alertaron sobre el riesgo de trasladar a los trabajadores los conflictos con pasajeros conflictivos. La organización Unite advirtió sobre lo que describió como una escalada de abusos contra el personal del transporte público.

Su secretaria general, Sharon Graham, afirmó que las propuestas son insuficientes frente a los episodios de violencia que, según el sindicato, padecen los trabajadores de autobuses. Unite reclama que los conductores reciban una protección ante agresiones equivalente a la que tienen los trabajadores de emergencias.

Graham sostuvo que las sanciones anunciadas no resolverán los problemas de seguridad laboral denunciados por sus afiliados. La postura sindical incorpora otro desafío para la campaña: aplicar las normas contra el ruido sin exponer a conductores, guardas y otros empleados a situaciones de confrontación.

Por ahora, la iniciativa se basa en recordatorios, una intervención gradual del personal y la posibilidad de sanciones ante el incumplimiento. Su aplicación dependerá de la respuesta de los pasajeros y de la coordinación entre los operadores, los equipos de seguridad y la Policía de Transporte Británica.

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