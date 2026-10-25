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Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

El servicio meteorológico británico advirtió de “peligro para la vida” por escombros y fuerte oleaje. El temporal afecta también a Alemania, Escandinavia y los Países Bajos, con unos 100 vuelos cancelados en Ámsterdam

Una carretera se ve cerrada por la policía en la ruta A78 cerca de Skelmorlie, Escocia, el domingo 25 de octubre de 2026, tras el paso de la tormenta Boelo por la zona. (Jane Barlow/PA via AP)
Una carretera se ve cerrada por la policía en la ruta A78 cerca de Skelmorlie, Escocia, el domingo 25 de octubre de 2026, tras el paso de la tormenta Boelo por la zona. (Jane Barlow/PA via AP)
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La segunda de dos tormentas que azotaron el Reino Unido este fin de semana provocó el domingo interrupciones generalizadas en los desplazamientos y cortes de electricidad en Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra. La tormenta, bautizada Boelo, avanzó luego hacia el continente y causó la cancelación de unos 100 vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam y trastornos en el transporte de Dinamarca, Noruega y Suecia.

La Met Office, el servicio meteorológico británico, advirtió que Boelo crearía condiciones “peligrosas para la vida” por los escombros arrastrados por el viento y el fuerte oleaje, y pidió a la gente permanecer en interiores tanto como fuera posible.

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Un cartel de alerta por inundación junto al río Eden, en Carlisle, en el noroeste de Inglaterra, mientras la tormenta Boelo trae fuertes vientos y lluvias al norte del país. Hay alertas por inundaciones en la región (Andy Buchanan/AFP)
Un cartel de alerta por inundación junto al río Eden, en Carlisle, en el noroeste de Inglaterra, mientras la tormenta Boelo trae fuertes vientos y lluvias al norte del país. Hay alertas por inundaciones en la región (Andy Buchanan/AFP)

Las ráfagas alcanzaron un máximo de 135 kilómetros por hora (84 millas) en Argyll and Bute, en Escocia, según el organismo. Una alerta ámbar por viento, la segunda más severa, estuvo vigente en toda Escocia y el norte de Inglaterra hasta la noche del domingo. También se emitieron alertas por inundaciones, y hubo interrupciones en aeropuertos, ferris, ferrocarriles y carreteras.

Cortes de luz en el norte

Personas se refugian de la lluvia al llegar a la convención MCM Comic Con, en el centro de exposiciones ExCeL, en Londres, mientras Boelo trae lluvia y viento al Reino Unido. La tormenta fue más fuerte en el norte (REUTERS/Corey Rudy)
Personas se refugian de la lluvia al llegar a la convención MCM Comic Con, en el centro de exposiciones ExCeL, en Londres, mientras Boelo trae lluvia y viento al Reino Unido. La tormenta fue más fuerte en el norte (REUTERS/Corey Rudy)

Se reportaron cortes de electricidad en toda Escocia, donde más de 30.000 hogares quedaron sin suministro. Según la Asociación de Redes de Energía, 345.000 clientes recuperaron la electricidad tras el paso de las tormentas Austen y Boelo. En Irlanda del Norte se cancelaron los ferris entre Belfast y Escocia o Inglaterra y unos 15 vuelos en el aeropuerto internacional de Belfast.

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Un hombre camina con un paraguas mientras la tormenta Boelo trae lluvia y viento al Reino Unido, en Londres. Más de 30.000 hogares quedaron sin luz en Escocia (REUTERS/Corey Rudy)
Un hombre camina con un paraguas mientras la tormenta Boelo trae lluvia y viento al Reino Unido, en Londres. Más de 30.000 hogares quedaron sin luz en Escocia (REUTERS/Corey Rudy)

Boelo llegó poco después de la tormenta Austen, que azotó el sur de Inglaterra el viernes. La red nacional National Grid indicó que el sábado a las 7 de la tarde se había restablecido el suministro a más de 130.000 propiedades afectadas por Austen. La Met Office asigna nombres a las grandes tormentas desde 2015 para mantener informado al público. Se nombran en orden alfabético a lo largo de la temporada, de septiembre a agosto.

Cien vuelos cancelados en Ámsterdam

Al avanzar hacia el este, el temporal sacudió los Países Bajos durante la noche del sábado. El aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, canceló cerca de 100 vuelos el domingo, en su mayoría europeos. Los más afectados fueron los de la neerlandesa KLM y la británica easyJet, según medios locales citados por EFE. Entre los destinos hubo París, Roma, Dublín, Manchester, Hamburgo y Estocolmo.

Un portavoz del aeropuerto explicó que no todas las pistas estaban disponibles, por lo que se redujo el número de aviones que podían aterrizar y despegar. El temporal causó daños en varios puntos de los Países Bajos y afectó al transporte terrestre: el servicio de trenes se canceló por la mañana en el este del país cuando un árbol cayó sobre las vías, y en el centro de Ámsterdam un árbol cayó sobre un auto en marcha, sin heridos.

Alemania y Escandinavia

Austen también tuvo efectos en Alemania, donde provocó cortes de electricidad en Friburgo de Brisgovia y varios municipios cercanos, que afectaron a unos 10.000 hogares, informó la AFP. En Dinamarca, Noruega y partes de Suecia se esperaban el domingo fuertes vientos y lluvia. Algunos ferris fueron cancelados, se suspendieron los servicios de tren en algunas líneas suecas como medida de precaución y se prohibió el paso de algunos remolques por el puente del Gran Belt, en Dinamarca.

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