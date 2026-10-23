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La Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado en Myanmar en 2021, habló con su hijo por primera vez en cinco años

La conversación, confirmada por un portavoz presidencial, se extendió durante 20 minutos y conectó a la ex dirigente de 81 años en Naipyidó con Kim Aris, quien llamó desde Londres. La activista fue condenada por la Justicia militar a 33 años de prisión

En la imagen, publicada por la Oficina del Portavoz del Presidente de Birmania el jueves 22 de octubre de 2026, la líder depuesta del país, Aung San Suu Kyi, habla por teléfono con su hijo Kim Aris, en Naipyidó (Oficina del Portavoz del Presidente de Birmania vía AP)
En la imagen, publicada por la Oficina del Portavoz del Presidente de Birmania el jueves 22 de octubre de 2026, la líder depuesta del país, Aung San Suu Kyi, habla por teléfono con su hijo Kim Aris, en Naipyidó (Oficina del Portavoz del Presidente de Birmania vía AP)
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La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi habló el jueves por teléfono con su hijo menor, Kim Aris, por primera vez en más de cinco años, desde que el Ejército de Birmania la detuvo tras el golpe de Estado de febrero de 2021.

Hoy, por fin pude hablar con mi madre, Daw Aung San Suu Kyi, después de más de cinco años”, escribió Aris en Facebook. “Volver a escuchar su voz significa más de lo que las palabras pueden expresar”, agregó.

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La ex líder de Birmania, de 81 años, cumple una condena de 18 años bajo arresto domiciliario, luego de que un tribunal la declarara culpable de varios cargos. Sus simpatizantes y organizaciones de derechos humanos sostienen que las causas tienen motivaciones políticas.

Khaing Khaing Soe, portavoz del líder de Min Aung Hlaing, confirmó vía Telegram que la conversación duró 20 minutos. Suu Kyi permanece bajo arresto domiciliario en un lugar no revelado de Naipyidó, mientras que Aris realizó la llamada desde la embajada birmana en Londres.

Mi madre no debe ser utilizada como rehén ni como moneda de cambio para obtener reconocimiento diplomático, el levantamiento de las sanciones o ventajas políticas. Insto al Gobierno de Reino Unido y a todos los gobiernos que mantienen contacto alguno con las autoridades militares birmanas a garantizar que los Derechos Humanos no se intercambien por legitimidad”, agregó Aris.

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Kim Aris, hijo de Aung San Suu Kyi, habla por teléfono con su madre (REUTERS)
Kim Aris, hijo de Aung San Suu Kyi, habla por teléfono con su madre (REUTERS)

El hijo de la ex dirigente, residente en la capital británica, impulsó junto a activistas prodemocracia una campaña para exigir información sobre el estado de salud de su madre. Suu Kyi no aparece en público desde la toma del poder militar y su ubicación se mantiene bajo reserva.

En agosto, un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a Suu Kyi. Fue el primer contacto conocido de la activista con una organización humanitaria internacional independiente desde su detención.

Mi madre y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. La libertad no es negociable. Rendición de cuentas antes que legitimidad”, reclamó Aris en la publicación en redes sociales. Suu Kyi tuvo dos hijos con su esposo, el académico británico Michael Aris, fallecido en 1999.

El gobierno respaldado por los militares informó el lunes que entregó a la ex líder dos libros enviados por el rey Carlos III de Reino Unido, además de un sobre sellado y correspondencia diplomática.

La consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, llega a una escuela en Kawhmu, Yangon, Birmania, el 18 de julio de 2019 (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
La consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, llega a una escuela en Kawhmu, Yangon, Birmania, el 18 de julio de 2019 (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Min Aung Hlaing, quien encabezó el golpe de Estado de 2021, busca reducir el aislamiento internacional de Birmania y normalizar los vínculos con otros países después de las elecciones celebradas a comienzos de este año. Sus críticos cuestionan esos comicios y sostienen que consolidaron el control militar sobre el poder.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continúan los enfrentamientos contra grupos prodemocracia, guerrillas y organizaciones armadas de minorías étnicas. La comunidad internacional, incluidos los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), reclama la liberación de Suu Kyi y acceso a la dirigente, peticiones que las autoridades birmanas rechazaron..

Suu Kyi fue detenida durante el levantamiento, que tuvo lugar después de la victoria de su partido en las elecciones de 2020. La Justicia militar la condenó a 33 años de prisión por delitos que incluyeron corrupción, fraude electoral y violación de la Ley de Secretos Oficiales. Posteriormente, la pena se redujo a 27 años de cárcel.

(Con información de Associated Press)

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