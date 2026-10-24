República Dominicana

Sargento embarazada murió en un accidente de tránsito que dejó cinco víctimas en República Dominicana

Las autoridades investigan las causas del impacto entre vehículos que dejó víctimas de la comunidad de Los Botados, entre ellas Leiny Pérez, quien estaba embarazada

Sargento de la Policía Nacional, Leiny Pére,z murió en un choque vehicular en la Circunvalación de Santo Domingo. (Cortesía: Noticias SIN)
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La sargento de la Policía Nacional de República Dominicana, Leiny Pérez con 6 meses de embarazo, murió este viernes en un accidente de tránsito en la Circunvalación de Santo Domingo que dejó al menos cinco víctimas fatales, de acuerdo con Noticias SIN. El hecho ocurrió cerca del acceso al aeropuerto El Higüero y permanece bajo investigación.

Leiny se dirigía a su puesto de trabajo cuando se produjo la colisión, según informó el citado medio tras hablar con sus familiares y allegados. La agente residía en el distrito municipal de Los Botados, en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, junto a su esposo y una hija.

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La muerte de la joven provocó consternación entre familiares, vecinos y allegados de esa comunidad. Personas cercanas la describieron como una mujer tranquila y cercana a quienes la rodeaban.

De acuerdo con la información preliminar, las cinco personas fallecidas en el accidente serían oriundas de Los Botados.

Murieron cinco personas en una colisión en Santo Domingo, incluida una sargento embarazada de seis meses. (Cortesía: Redes sociales)
Murieron cinco personas en una colisión en Santo Domingo, incluida una sargento embarazada de seis meses. (Cortesía: Redes sociales)

“Era una muchacha ejemplar, se llevaba bien con todos los vecinos y estamos muy tristes por su trágica muerte”, afirmó una vecina de la agente. “Tenía seis meses de embarazo y esperaba una niña. No solo lamentamos lo que le pasó a ella, fueron cinco las víctimas y todos eran conocidos”, agregó.

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Entre los nombres que surgieron tras el hecho figura el de Francisco González, señalado de forma preliminar como conductor de uno de los vehículos involucrados. El hombre residía en la comunidad de La Cola, también perteneciente al distrito municipal de Los Botados.

A su vez, el reporte inicial indicó que al menos otra joven no había sido identificada oficialmente. Las autoridades aún no habían confirmado de forma definitiva la identidad de todas las personas que murieron ni la secuencia completa de la colisión.

En los testimonios recogidos tras el accidente, familiares y vecinos expresaron sorpresa por la magnitud del siniestro. El balance confirmado hasta ahora es de cinco muertos, según la información publicada por el medio dominicano.

La investigación técnica busca esclarecer cómo ocurrió el sinestro vial. (Cortesía: Redes sociales)
La investigación técnica busca esclarecer cómo ocurrió el sinestro vial. (Cortesía: Redes sociales)

Las autoridades aún investigan las causas de la colisión

Las circunstancias que provocaron el choque todavía no fueron precisadas por las autoridades. Los vehículos involucrados quedaron con daños severos tras el impacto, de acuerdo con las imágenes y testimonios difundidos desde el lugar.

En la zona trabajaron organismos de emergencia y seguridad, entre ellos la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional, unidades médicas y equipos de rescate. La investigación deberá establecer si hubo invasión de carril, exceso de velocidad, fallas mecánicas u otros factores que pudieran haber influido en el hecho.

El caso generó dolor en Los Botados, donde familiares de las víctimas aguardaban información oficial sobre el levantamiento de los cuerpos y las causas del accidente. La pérdida de Leiny tuvo un impacto particular entre sus allegados por su embarazo y por el hecho de que se trasladaba a cumplir sus labores dentro de la institución policial.

La comunidad permanece a la espera de un informe definitivo de las autoridades de tránsito y de la confirmación oficial de todos los fallecidos.

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