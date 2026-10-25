Rusia ofreció ampliar los envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho de 40.000 toneladas (REUTERS/Maxim Shemeto)

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Rusia ofreció ampliar los envíos de gasóleo a Estados Unidos después de que un petrolero con 40.000 toneladas de diésel partiera desde el puerto ruso de Primorsk con destino a Nueva York la semana pasada.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo al canal estatal Vesti que Moscú puede suministrar todo el combustible que soliciten sus compradores estadounidenses. El funcionario había anunciado que tres petroleros cargados con gasóleo ruso se dirigían a Norteamérica.

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El buque Agioi Fanendes, con bandera de Malta, zarpó de la terminal báltica de Primorsk durante la noche del 22 de octubre. Transporta 40.000 toneladas de diésel ruso y tiene prevista su llegada a Nueva York el 7 de noviembre, de acuerdo con datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler y de su señal AIS.

El envío fue presentado como el primero derivado del acuerdo energético alcanzado por Trump y Putin el 9 de octubre. El cargamento saldría cuatro días después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, según los datos citados sobre la ruta del buque.

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El viceprimer ministro Alexander Novak aseguró que Moscú cuenta con capacidad para cubrir la demanda de los compradores estadounidenses. (REUTERS/ARCHIVO)

El petrolero, construido en 2019, pertenece a la compañía maltesa Maltatankers Shipping y es operado por la naviera griega Eastern Mediterranean Maritime (EASTMED), propiedad del multimillonario Thanasis Martinos.

Desde 2022, la embarcación había atracado al menos en 15 oportunidades en puertos rusos, según datos del portal Global Fishing Watch.

Novak anticipó más cargamentos de combustible

Novak, viceprimer ministro ruso encargado de Energía, había señalado que el primer cargamento de diésel hacia Estados Unidos llevaría unas 40.000 toneladas. Poco después, Putin confirmó que Rusia cargaba varios buques y afirmó: “El primero saldrá dentro de dos o tres días y luego seguirán uno tras otro”.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ratificó la salida del primer buque cisterna y sostuvo que las entregas tendrán continuidad. Según informó la agencia TASS, declaró: “El primer buque cisterna ya partió hacia su destino, sus compradores. A partir de ahora, continuarán de forma regular”.

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Se esperan nuevos envíos de combustble de Rusia a Estados Unidos, tras el acuerdo entre Trump y Putin. (REUTERS/ARCHIVO)

Novak aseguró en una entrevista con Vesti que Rusia está en condiciones de entregar el total del gasóleo que reclamen sus socios. “Todo lo que nuestros socios quieran (...) del volumen total que vamos a exportar. Podemos suministrarlo todo”, afirmó.

Putin cuestionó la política energética europea

Putin declaró a la televisión pública que los países europeos continúan recibiendo gas natural licuado ruso, pese a las acusaciones contra Moscú por una supuesta implicación en protestas en Europa.

Vladímir Putin afirmó que el gas natural licuado ruso todavía abastece el 20 por ciento del mercado de Europa. (REUTERS/ARCHIVO)

“El nuestro GNL representa el 20% del mercado europeo”, sostuvo el presidente ruso, quien añadió que Europa todavía recibe “bastante” combustible procedente de Rusia, aun cuando planea dejar de comprarlo.

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El mandatario afirmó que Rusia comparte la necesidad de avanzar hacia fuentes renovables, pero planteó que la transición debe producirse de forma gradual, cuando existan alternativas preparadas para un uso racional y viable desde el punto de vista económico.

Putin atribuyó las protestas en ciudades europeas a políticas internas y a niveles de deuda pública superiores al 100%. “Primero para culpar a Estados Unidos, y ahora, a Rusia”, concluyó.