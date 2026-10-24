República Dominicana

El ministro de Defensa de República Dominicana coordina la vigilancia fronteriza ante la crisis de Haití sin medidas extraordinarias

Carlos Antonio Fernández Onofre reunió a mandos militares y organismos de inteligencia para preservar la seguridad dominicana, mientras el Gobierno descartó cerrar el paso sur y alterar la dinámica de las comunidades limítrofes

El ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre descartó un cierre de la frontera sur tras una reunión de seguridad sobre Haití. (Imagen retomada de Listín Diario)
El ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre descartó un cierre de la frontera sur tras una reunión de seguridad sobre Haití. (Imagen retomada de Listín Diario)
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El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó una reunión con los altos mandos militares y organismos de inteligencia para seguir la crisis en Haití y preservar la seguridad dominicana, mientras las autoridades descartaron medidas extraordinarias o un cierre de la frontera sur.

El tránsito de mercancías desde Jimaní hacia Haití recuperó su funcionamiento tras tres días de restricciones impulsadas por organizaciones vinculadas al comercio y al transporte haitianos. La reapertura ocurrió luego de una reunión entre representantes de esos sectores y autoridades dominicanas, sin que el paso fronterizo hubiera sido cerrado oficialmente.

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Las condiciones evaluadas por los organismos de seguridad no justifican cambios en la dinámica económica y social de las comunidades limítrofes. El Ministerio de Defensa afirmó que el territorio dominicano permanece bajo estricta supervisión y que mantendrá el intercambio de inteligencia en tiempo real, además de evaluaciones periódicas para aplicar medidas preventivas si fueran necesarias.

En la reunión participaron los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con los directores del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i).

La vigilancia fronteriza presenta distintos niveles de despliegue según la provincia. En Pedernales y Elías Piña se registró una presencia más visible de militares y controles sobre personas y vehículos, mientras que Jimaní mantuvo el esquema habitual de seguridad, de acuerdo con Listín Diario.

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El Ministerio de Defensa descartó medidas extraordinarias y aseguró que mantendrá el intercambio de inteligencia en tiempo real para evaluar acciones preventivas, mientras Jimaní continuó con el esquema habitual de seguridad. REUTERS/Patrice Noel
El Ministerio de Defensa descartó medidas extraordinarias y aseguró que mantendrá el intercambio de inteligencia en tiempo real para evaluar acciones preventivas, mientras Jimaní continuó con el esquema habitual de seguridad. REUTERS/Patrice Noel

Controles militares en Elías Piña y Pedernales

La presencia militar en Elías Piña se extiende desde Macasía y Dos Bocas hasta Cañada Miguel, en la zona de Hondo Valle. Los efectivos inspeccionan a quienes entran y salen del país, mientras agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre intervienen a motociclistas haitianos dedicados al transporte de pasajeros.

El flujo de comerciantes haitianos que cruzan hacia República Dominicana para adquirir mercancías no presentó alteraciones relevantes pese a los controles. En Comendador, cabecera provincial, los residentes también siguen el caso de cuatro militares salvadoreños vinculados con la misión internacional de seguridad desplegada en Haití, cuya desaparición fue asociada con la violencia en el país vecino.

En la zona circulan versiones sobre la posible muerte de los efectivos, pero no existe una confirmación oficial que permita establecer qué ocurrió con ellos. La incertidumbre coincide con las operaciones de las fuerzas policiales haitianas contra grupos armados en localidades próximas a Puerto Príncipe.

En Pedernales, militares y agentes de seguridad supervisan el tránsito de personas y vehículos en un punto donde el comercio binacional sostiene las actividades de las comunidades a ambos lados de la frontera. Los reportes recibidos no señalaron una interrupción generalizada de esas operaciones.

El Ministerio de Defensa opta por una vigilancia preventiva sin medidas extremas junto a la nación vecina, garantizando el flujo mercantil en los pasos limítrofes tras evaluar la seguridad con mandos militares REUTERS/Patrice Noel
El Ministerio de Defensa opta por una vigilancia preventiva sin medidas extremas junto a la nación vecina, garantizando el flujo mercantil en los pasos limítrofes tras evaluar la seguridad con mandos militares REUTERS/Patrice Noel

El despliegue ocurre mientras grupos armados mantienen influencia en distintas localidades haitianas y las autoridades de ese país intentan recuperar el control de zonas afectadas por la violencia. La prioridad expresada por Fernández Onofre es preservar la soberanía, la integridad territorial y la tranquilidad de los ciudadanos mediante una respuesta firme y prudente.

Jimaní sin disposiciones especiales de seguridad

La vigilancia en Jimaní, provincia Independencia, continuó bajo su modalidad habitual, sin una disposición especial relacionada con los enfrentamientos ni con las operaciones policiales contra pandillas en Haití. El periodista y colaborador Miguel Vólquez indicó que la presencia adicional de agentes durante una visita del director general de Aduanas respondió a actividades de esa jornada y no a un refuerzo extraordinario de la frontera.

Las restricciones comerciales que afectaron el traslado de productos hacia territorio haitiano se limitaron al movimiento de mercancías. Vendedores y compradores de ambos países retomaron sus tareas en un ambiente de relativa tranquilidad una vez levantadas las medidas.

Las fuerzas policiales haitianas desarrollan operativos contra grupos armados en Croix-des-Bouquets, una localidad cercana a Puerto Príncipe y próxima a Jimaní del lado dominicano. Fuentes consultadas en Haití informaron que pudo haber bajas entre integrantes de las pandillas, aunque no difundieron cifras verificables sobre el resultado de las intervenciones.

La evolución de esos hechos mantiene la atención de residentes y comerciantes de las provincias fronterizas. La frontera sur dominicana combina controles territoriales diferenciados con la continuidad de las actividades cotidianas y del intercambio económico entre ambos países.

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