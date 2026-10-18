República Dominicana

República Dominicana acumula 279 casos de leptospirosis y nueve diagnósticos de tosferina en lo que va de 2026

El boletín epidemiológico oficial confirmó un incremento acelerado en ambas enfermedades durante 2026, lo que motivó un llamado a reforzar la vacunación infantil y la higiene ambiental

Carpetas abiertas con datos de seguimiento epidemiológico, un estetoscopio, un termómetro digital, un frasco de muestra y una pantalla con gráficos.
Un escritorio contiene fichas de seguimiento epidemiológico, instrumentos médicos y una pantalla de computadora con gráficos de casos en ascenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana reveló un incremento crítico en los casos de tosferina y leptospirosis durante 2026, dos enfermedades infecciosas que muestran un comportamiento al alza en el territorio nacional.

Los datos oficiales recopilados hasta la semana 39 señalan que la tosferina registra el mayor aumento relativo del sistema sanitario con un incremento del 777% en su tasa de incidencia acumulada, al pasar de un solo caso confirmado en 2025 a 9 casos en lo que va del año corriente, concentrándose cuatro de estos diagnósticos en el último mes de monitoreo.

PUBLICIDAD

En paralelo, la leptospirosis evidencia un aumento del 85% en su tasa de incidencia, acumulando 279 casos confirmados en comparación con los 147 reportados en el mismo período del año anterior. Este evento zoonótico ya provocó 20 fallecimientos en el país, cifra superior a los 15 decesos registrados en 2025, lo que mantiene la tasa de letalidad en 3.81 por cada 100 enfermos.

Ambas patologías presentan mecanismos de transmisión distintos, pero comparten la capacidad de causar complicaciones severas si no se detectan de manera oportuna. La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, que se transmite de persona a persona mediante las gotitas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar.

PUBLICIDAD

La patología provoca ataques violentos e incontrolables de tos seca que dificultan la respiración y pueden derivar en neumonía, convulsiones o daño cerebral. Los lactantes y niños menores de un año constituyen el grupo de mayor riesgo, especialmente aquellos que no han completado el esquema primario de vacunación o cuyas madres no recibieron la dosis correspondiente durante el embarazo.

Gráfica oficial del Ministerio de Salud Pública que compara los contagios semanales de leptospirosis en el país durante 2025 y 2026. (Foto: Ministerio de Salud Pública de República Dominicana).
Gráfica oficial del Ministerio de Salud Pública que compara los contagios semanales de leptospirosis en el país durante 2025 y 2026. (Foto: Ministerio de Salud Pública de República Dominicana).

En los bebés muy pequeños, los síntomas no siempre incluyen la tos clásica, sino episodios de apnea o pausas respiratorias que pueden resultar fatales. Por su parte, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana producida por la especie Leptospira, la cual ingresa al organismo humano a través de pequeñas lesiones en la piel o por las mucosas de la boca, ojos y nariz.

La transmisión ocurre por el contacto directo con agua, lodo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, principalmente roedores, perros, vacas y cerdos.

Las medidas de higiene, el control de roedores y la vacunación reducen el riesgo de contagio

La prevención de la tosferina se fundamenta de forma prioritaria en el cumplimiento del esquema de inmunización infantil. El programa oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece la aplicación de la vacuna pentavalente en tres dosis consecutivas a los dos, cuatro y seis meses de edad, seguidas por refuerzos a los 18 meses y cuatro años.

Asimismo, la administración de la vacuna dTap en mujeres embarazadas entre las semanas 27 y 36 de gestación resulta determinante para transferir anticuerpos protectores al recién nacido antes de que reciba sus primeras dosis.

En el caso de la leptospirosis, las acciones preventivas se enfocan en evitar la exposición a fuentes de agua estancada y controlar la presencia de plagas en los entornos domésticos y laborales.

Piernas de una persona con pantalón azul y botas amarillas con barro que camina por un sendero de tierra junto a un curso de agua y vegetación.
Un trabajador con botas de goma y pantalón de faena recorre la orilla embarrada de un canal de agua estancada en una zona rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de botas de goma y guantes de protección a personas que realizan labores de jardinería, agricultura o limpieza en áreas inundadas. De igual manera, es indispensable lavar cuidadosamente las latas, envases y alimentos antes de consumirlos, mantener los recipientes de agua bien tapados y almacenar la basura en contenedores cerrados para evitar la proliferación de ratas.

El tratamiento oportuno con antibióticos específicos en las fases tempranas de ambas patologías reduce la gravedad de las manifestaciones clínicas y evita Desenlaces fatales. La recomendación médica general ante fiebre elevada, dolores musculares intensos o dificultad respiratoria consiste en acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Temas Relacionados

República DominicanaLeptospirosisTosferinaSaludEnfermedades Infecciosas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Juez eleva a homicidio voluntario la acusación contra los dueños de Jet Set

La resolución atribuye a Antonio y Maribel Espaillat conocimiento previo del deterioro del techo y abre la posibilidad de penas de hasta dos décadas por el desplome ocurrido en la discoteca

República Dominicana: Juez eleva a homicidio voluntario la acusación contra los dueños de Jet Set

La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

La institución informó que la víctima, de 48 años, recibió un disparo durante un presunto asalto frente al Hospital Darío Contreras, mientras los investigadores analizan evidencias y reconstruyen la secuencia del ataque

La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

El Gobierno dominicano anuncia un fondo y nuevas medidas para respaldar a los productores de arroz

La estrategia plurianual prevé créditos preferenciales para pequeñas y medianas fincas, seguros agropecuarios, mecanización, asistencia técnica e inversiones en riego, drenaje, semillas certificadas y caminos rurales destinados al cultivo nacional

El Gobierno dominicano anuncia un fondo y nuevas medidas para respaldar a los productores de arroz

Alejandro Sanz volverá a República Dominicana en noviembre con la gira “¿Y ahora qué?”

El cantautor español actuará en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico, en una fecha recién incorporada al itinerario caribeño antes de continuar sus presentaciones por El Salvador y Guatemala

Alejandro Sanz volverá a República Dominicana en noviembre con la gira “¿Y ahora qué?”

Las autoridades de Costa Rica identifican a siete posibles víctimas de trata en un local de Sámara

El procedimiento efectuado el 15 de octubre en el Bar Restaurante La Jefa incluyó a ciudadanas nicaragüenses y dominicanas, cuya edad, situación migratoria y lugar de procedencia no fueron divulgados

Las autoridades de Costa Rica identifican a siete posibles víctimas de trata en un local de Sámara

TECNO

Estados Unidos quiere regular los robotaxis: Waymo, Tesla y más deberán tener monitoreos humanos y límites

Estados Unidos quiere regular los robotaxis: Waymo, Tesla y más deberán tener monitoreos humanos y límites

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

ENTRETENIMIENTO

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

MUNDO

Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

El aumento del riesgo de extinción rara vez impulsa a los zoológicos a ampliar sus poblaciones

Mark Carney confirmó la muerte de cuatro soldados canadienses tras un incendio en la base militar de Wainwright

Segundo día de violentas protestas en Italia: manifestantes provocaron disturbios y saqueos en Milán

Ola de protestas en Europa: casi 200 personas fueron detenidas en Bélgica tras los enfrentamientos con la policía