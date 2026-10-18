Mark Carney confirmó la muerte de cuatro soldados canadienses tras un incendio en la base militar de Wainwright

Personal paramédico sube a una persona herida a una ambulancia en el centro de salud de Wainwright (John Ulan/The Canadian Press vía AP)

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó este domingo la muerte de cuatro soldados en el incendio que arrasó el sábado una zona de entrenamiento de la base militar de Wainwright, en la provincia de Alberta. Decenas de militares resultaron heridos de gravedad, según el mandatario, que habló desde Ottawa e informó de que las familias de los fallecidos ya fueron notificadas.

Carney describió un “incendio violento que se propagó rápidamente” y lo calificó de una de las peores tragedias sufridas por las Fuerzas Armadas en territorio canadiense. Entre los afectados hay reservistas y soldados del Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, uno de los regimientos de infantería más conocidos del Ejército, procedentes de distintas bases del país. “Nuestro país está de luto”, dijo. Ordenó además bajar a media asta las banderas de los edificios federales.

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El fuego comenzó hacia las 16:00 del sábado 17 de octubre, hora local (22:00 GMT), y los vientos fuertes lo empujaron más allá del perímetro militar. Esa misma noche, el ministro de Defensa, David McGuinty, admitió que había muertos y heridos, sin precisar cifras, y afirmó que no recordaba un suceso como ese “en la memoria reciente”. La premier de Alberta, Danielle Smith, calificó lo ocurrido de incendio grave y trágico.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Wainwright, Edmonton, Red Deer y Calgary. Ambulancias aéreas llegaron desde Edmonton y Saskatoon. Carney destacó el trabajo de equipos militares y civiles durante toda la noche, en “algunas de las peores condiciones imaginables”. Las autoridades no han detallado cuántos heridos hay en total ni la gravedad de cada caso.

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, interviene en un mitin de «Forever Canadian» antes de un referéndum no vinculante sobre la soberanía de Alberta, en Edmonton, Alberta, Canadá, el 16 de octubre de 2026. REUTERS/Jennifer Gauthier

La cifra de cuatro fallecidos es el primer balance oficial, y es menor que el que difundieron algunos medios locales. Global News, con fuentes militares, habló de al menos siete muertos. El Ministerio de Defensa había advertido de que no divulgaría cifras hasta notificar a todas las familias, y fijó como prioridad inmediata apoyar a los afectados.

La causa no está determinada. Las Fuerzas Armadas aseguran que no hay indicios de terrorismo. Según las fuentes militares de Global News, un proyectil alcanzó durante el ejercicio un gasoducto o un pozo de gas y provocó la explosión. Las autoridades no han respaldado esa hipótesis, pero documentos públicos revisados por National Observer confirman que hay líneas, pozos y gasoductos de gas natural justo fuera de la zona donde se declaró el fuego.

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Wainwright, a unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, es uno de los principales centros de entrenamiento del Ejército canadiense. Sus orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando funcionó allí una instalación de municiones y entrenamiento, además de un campo de prisioneros de guerra. Hoy es la sede principal del Centro de Entrenamiento de la 3.a División Canadiense, donde se forma a los nuevos infantes, incluidos los del regimiento Princess Patricia’s.

La base ya había sido escenario de muertes durante la instrucción, siempre de una sola víctima. En mayo de 2014, el teniente coronel Dan Bobbitt, jefe del 2.º Regimiento de la Real Artillería Montada Canadiense, murió al volcar un vehículo blindado LAV III durante unas maniobras que reunían a unos 5.000 soldados de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. En octubre de 2020, el cabo James Choi, de 29 años, murió por un disparo en un ejercicio con fuego real.

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Carney ordenó que altos funcionarios ofrezcan este domingo un informe detallado sobre lo ocurrido. McGuinty, la ministra de Gestión de Emergencias y Resiliencia Comunitaria, Eleanor Olszewski, y altos mandos militares comparecerán en Wainwright. La rueda de prensa deberá despejar dos cuestiones abiertas: si la cifra de fallecidos supera los cuatro confirmados y qué originó el fuego.