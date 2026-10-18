Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

Macron mantuvo este domingo una reunión de emergencia con parte de su gabinete (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

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El presidente francés Emmanuel Macron prometió este domingo que Francia exigirá responsabilidades a quienes intentaron “derrocar la República” durante las violentas protestas nacionales del sábado, que dejaron más de 2.000 detenidos, 500 oficiales heridos y más de 1.500 comercios dañados.

Durante su discurso a la nación, el jefe de Estado vinculó los disturbios con los ataques contra comercios e instituciones públicas: “Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas”.

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El presidente francés sostuvo que en las protestas actuaron “elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda, acompañados por numerosos delincuentes”. Las movilizaciones habían sido convocadas por un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que buscaban reactivar el movimiento de los “chalecos amarillos”, surgido en 2018 contra la injusticia social.

“Saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. ¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? (…) ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza”, aseguró Macron.

Sin embargo, señaló que hay que distinguir entre los manifestantes con “reivindicaciones legítimas” y “aquellos que han destruido, destrozado y saqueado”.

París vivió nuevos episodios de disturbios y violencia

“Ayer, los agentes del orden, a pesar de su profesionalidad, fueron objeto de una violencia sin precedentes. He pedido al gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias sobre la recopilación de inteligencia y que haya total transparencia. Las investigaciones se llevarán a cabo con la máxima firmeza”, añadió Macron en su discurso.

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La violencia incluyó incendios, destrozos y saqueos en París, Marsella, Lyon y Burdeos. En Limoges, las llamas alcanzaron el ayuntamiento del siglo XIX, cuyo techo se derrumbó y dejó al edificio cerca de la destrucción.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se refirió en la red social X al saqueo de cientos de comercios en varias ciudades: “El derecho a manifestarse es fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”.

Margaux Eude, de 26 años, apoyó la protesta pero cuestionó la actuación de quienes provocaron los daños. “Vinieron los alborotadores, y me parte el corazón porque eso deslegitima el movimiento”, afirmó.

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La respuesta oficial también quedó marcada por dos investigaciones por lesiones graves durante las movilizaciones. La fiscalía de Mulhouse abrió una causa después de que una adolescente de 17 años perdiera un ojo, mientras que otra pesquisa comenzó el sábado tras la pérdida de una mano de un joven manifestante en Saint-Étienne.

Las autoridades calcularon que unas 550.000 personas participaron en las manifestaciones en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la cifra a cerca de 800.000. En la región de París hubo 855 detenidos y 557 permanecían bajo custodia policial, según la fiscalía de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron a más de 2000 manfiestantes el sábado (REUTERS/Abdul Saboor)

La campaña presidencial convirtió los disturbios en un eje de confrontación

Los principales dirigentes políticos buscaron capitalizar las consecuencias de los disturbios de cara a las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera. La líder de extrema derecha Marine Le Pen calificó al gobierno centrista de Macron como “agotado, desorientado y aparentemente incapaz de hacer otra cosa que comentar su propia impotencia”.

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El dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon acusó al primer ministro Sébastien Lecornu de “jugar con fuego” y sostuvo que su estrategia había unido a jóvenes y sindicatos de trabajadores. Mélenchon, que participó en la marcha de París del sábado, añadió: “Quienes comparten nuestra lucha no tienen lugar en el saqueo ni en la destrucción”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Truth Social que “Francia está ardiendo” y relacionó aparentemente los hechos con la inmigración. Las autoridades francesas y la policía no vincularon los disturbios con inmigrantes y atribuyeron parte de la violencia a grupos de extrema izquierda y a personas que se sumaron para saquear.

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Las manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos (REUTERS/Abdul Saboor)

Los ataques alcanzaron ayuntamientos, una comisaría y una oficina de turismo

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una reunión con el primer ministro ante la magnitud de los daños. En Marsella, algunos manifestantes ingresaron brevemente al vestíbulo del ayuntamiento y un grupo con capuchas y máscaras dañó una comisaría; en Lyon se declaró un incendio dentro de una oficina de turismo.

En Limoges, un grupo irrumpió en el ayuntamiento cuando había funcionarios electos, empleados, personal de seguridad y ciudadanos en el edificio. El prefecto de Haute-Vienne Maurice Barate afirmó: “Pese a la presencia de tantas personas, incendiaron deliberadamente el edificio. Es un acto extremadamente grave e indescriptible”.