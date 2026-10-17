República Dominicana

El Gobierno dominicano anuncia un fondo y nuevas medidas para respaldar a los productores de arroz

La estrategia plurianual prevé créditos preferenciales para pequeñas y medianas fincas, seguros agropecuarios, mecanización, asistencia técnica e inversiones en riego, drenaje, semillas certificadas y caminos rurales destinados al cultivo nacional

La producción dominicana de arroz blanco alcanzó cerca de 14,8 millones de quintales en 2025. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La producción dominicana de arroz blanco alcanzó cerca de 14,8 millones de quintales en 2025. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la presentación de los avances de la producción arrocera de República Dominicana, mientras el Gobierno anunció un fondo especializado, más financiamiento, investigación y obras de infraestructura para sostener la productividad, la rentabilidad y la seguridad alimentaria vinculada al cultivo.

La producción nacional de arroz blanco pasó de 9,2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14,8 millones de quintales en 2025. La productividad llegó a 5.477,75 kilogramos por hectárea de arroz paddy, el grano sin descascarar, durante el último año medido.

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El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, sostuvo que el arroz es un componente de la seguridad alimentaria dominicana y una fuente de ingresos para miles de familias dedicadas a la producción, comercialización e industrialización.

Nuevas variedades y apoyo a pequeños productores

El crecimiento del sector fue asociado a la investigación agrícola, el desarrollo de variedades y las mejoras de productividad. Entre los materiales mencionados figuran LRC JUMA 69-20 y LRC JUMA 70-22.

También se destacó el potencial de la variedad JUMA 71-25, tolerante a determinadas moléculas herbicidas. Esa característica puede facilitar el control de malezas y reducir los costos de producción.

El plan plurianual creará un fondo especializado con financiamiento a tasas preferenciales para los productores. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El plan plurianual creará un fondo especializado con financiamiento a tasas preferenciales para los productores. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El plan plurianual anunciado contempla la creación de un fondo especializado para la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los arroceros. El mecanismo incluirá el fortalecimiento de los programas de financiamiento con tasas preferenciales, con prioridad para pequeños y medianos productores.

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Las medidas prevén ampliar la certificación de semillas y la adopción de nuevas variedades, además de reforzar la investigación y el desarrollo aplicado al arroz con participación del sector privado. El programa incorporará asistencia técnica directa en las fincas.

El Gobierno también ampliará la cobertura de los seguros agropecuarios y priorizará el arroz dentro del programa nacional de mecanización de la producción agrícola. El fortalecimiento de la fertirrigación, el sistema que aplica fertilizantes mediante el riego, estará dirigido exclusivamente a la producción nacional de ese cultivo.

Riego, caminos y cambios en la comercialización

Las acciones incluyen el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego y drenaje de las fincas arroceras. También se prevé un plan nacional de nivelación de suelos para predios de pequeños y medianos productores.

Pintura en acuarela de una mano que sostiene espigas de arroz maduras entre hojas y tallos verdes.
El desarrollo científico de la variedad tolerante a herbicidas facilitará las tareas cotidianas contra la maleza, permitiendo que las pequeñas fincas del país optimicen sus presupuestos mientras modernizan sus sistemas de fertirrigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación de la construcción y el mantenimiento de caminos vecinales e interparcelarios busca facilitar las labores agrícolas en las zonas arroceras y reducir costos. Bautista García identificó esas obras como infraestructuras necesarias para la actividad.

El ministro planteó revisar la política de comercialización del arroz para lograr mayor transparencia en el pesaje, la tara y el porcentaje de humedad. La propuesta contempla programas de compra directa del Gobierno destinados a defender los ingresos de los pequeños y medianos productores.

Bautista García sostuvo que será necesario mantener la coordinación entre instituciones públicas, productores, investigadores y el sector privado para consolidar la actividad. El futuro del arroz dominicano, afirmó, dependerá de preservar los avances, ampliar el acceso a tecnologías y asegurar condiciones adecuadas para quienes trabajan la tierra.

El funcionario ratificó la posición oficial frente a las condiciones comerciales del sector: “Seguiremos defendiendo en el marco del Tratado de Libre Comercio las mejores condiciones de competitividad, sostenibilidad y rentabilidad para la producción nacional de arroz y reiteramos nuestro firme compromiso con los productores de alimentos, muy especialmente en este momento con los productores de arroz”.

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