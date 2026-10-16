Las autoridades de Costa Rica identifican a siete posibles víctimas de trata en un local de Sámara

Dos mujeres con vestidos en tonos naranja y rosa permanecen de pie junto a una reja metálica en una obra trabajada con la técnica de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de Costa Rica identificaron a siete posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, entre ellas mujeres nicaragüenses, durante un allanamiento en un bar restaurante de Sámara, en la provincia de Guanacaste.

Una mujer de origen dominicano, naturalizada costarricense, fue detenida como sospechosa de administrar el presunto esquema.

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El procedimiento se realizó la noche del jueves 15 de octubre en el Bar Restaurante La Jefa, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. La investigación está a cargo de la Policía Profesional de Migración.

Las siete mujeres identificadas son de nacionalidad nicaragüense y dominicana. Las autoridades no detallaron cuántas procedían de Nicaragua ni revelaron sus edades, sus lugares de origen o su situación migratoria.

La administradora del local quedó detenida tras el operativo

La sospechosa fue identificada por los apellidos Cabrera Durán. De acuerdo con la investigación oficial, administraba el comercio y habría aprovechado su cercanía con mujeres extranjeras para acercarse a quienes buscaban empleo y mejores ingresos.

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La Policía Profesional de Migración identificó a siete presuntas víctimas de trata de personas en un bar restaurante de Guanacaste. (Imagen retomada de 100% Noticias)

La Policía Profesional de Migración sostiene que las mujeres permanecían en el lugar sin las garantías laborales mínimas previstas por la legislación costarricense y que realizaban servicios sexuales a cambio de dinero.

La hipótesis bajo análisis indica que la administradora recibía parte de las ganancias a través de transferencias enviadas a su número telefónico mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, conocido como SINPE.

En el caso de las mujeres dominicanas, la institución indicó que los contactos presuntamente se producían a través de amistades y familiares en República Dominicana, país al que la detenida viajaba con frecuencia. La información oficial no precisó el mecanismo de captación de las ciudadanas nicaragüenses.

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Los agentes hallaron controles de clientes, turnos y supuestas sanciones

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron más de 300 mil colones costarricenses en efectivo, teléfonos móviles, computadoras y documentos vinculados con la actividad del establecimiento.

Entre el material incautado había anotaciones sobre clientes, horarios y montos de dinero. También se encontraron registros de presuntas sanciones aplicadas a las mujeres, elementos que serán peritados como parte de la causa por posible trata de personas con fines de explotación sexual.

Las autoridades detuvieron a la administradora Cabrera Durán por su presunta vinculación con una red de explotación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Cabrera Durán no implica una declaración de culpabilidad. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.

No informaron si las mujeres reciben protección institucional

La presencia de nicaragüenses entre las posibles víctimas coloca el foco sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar algunas personas migrantes al buscar trabajo fuera de su país.

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La Dirección General de Migración y Extranjería no informó si las siete mujeres accedieron a asistencia especializada, si quedaron bajo protección institucional ni si hubo contacto con las representaciones consulares de Nicaragua y República Dominicana.

Tampoco se comunicó si existen otras personas bajo investigación por una posible participación en los hechos.

Las autoridades costarricenses solicitaron reportar de forma confidencial cualquier situación vinculada con trata de personas. Las denuncias pueden realizarse a través del sistema de emergencias 911 o del número policial 2106-4005.