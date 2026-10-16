República Dominicana

Alejandro Sanz volverá a República Dominicana en noviembre con la gira “¿Y ahora qué?”

El cantautor español actuará en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico, en una fecha recién incorporada al itinerario caribeño antes de continuar sus presentaciones por El Salvador y Guatemala

La gira “¿Y ahora qué?” finalizará el 21 de noviembre en Ciudad de Guatemala tras 76 presentaciones internacionales.
La gira “¿Y ahora qué?” finalizará el 21 de noviembre en Ciudad de Guatemala tras 76 presentaciones internacionales.
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Alejandro Sanz llegará a República Dominicana el 14 de noviembre con su gira “¿Y ahora qué?”, que concluirá una semana después en Guatemala tras 76 conciertos programados entre España, Estados Unidos, México y Sudamérica. El músico español se presentará en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico de Santo Domingo.

La actuación en República Dominicana formará parte del tramo centroamericano y caribeño de la gira, que retomó su recorrido el 3 de octubre en Guadalajara, México.

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Antes de su llegada a Santo Domingo, Alejandro Sanz tendrá presentaciones en Monterrey, Los Mochis, La Paz, Tuxtla Gutiérrez y Acapulco, además de conciertos en Honduras, Costa Rica y Puerto Rico.

Luego de la fecha dominicana, el cantante continuará hacia El Salvador, donde actuará el 19 de noviembre. El cierre está previsto para el 21 de noviembre en la Explanada 5 de Ciudad de Guatemala. La fecha en Santo Domingo se añadió recientemente al calendario internacional de “¿Y ahora qué?”.

La primera etapa de la gira comenzó el 6 de junio de 2025 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España. A partir de entonces, el tour pasó por ciudades españolas y avanzó hacia México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos.

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La nueva serie de conciertos amplió una ruta que ya había recorrido escenarios de América y Europa.

La primera etapa del tour empezó el 6 de junio de 2025 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.
La primera etapa del tour empezó el 6 de junio de 2025 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

De acuerdo con datos publicados sobre el itinerario, la gira “¿Y ahora qué?” reúne 76 fechas confirmadas. El recorrido ha incluido estadios, arenas y recintos de gran capacidad, con una agenda que se extendió durante más de un año desde su apertura en España.

El tour toma su nombre del álbum ¿Y ahora qué?, publicado en 2025. El trabajo incluyó colaboraciones con Shakira, Grupo Frontera y Manuel Turizo, entre otros artistas. Su repertorio en directo también recupera canciones de distintas etapas de una trayectoria que comenzó a fines de la década de 1980 y alcanzó proyección internacional durante los años 90.

“Más” consolidó a Alejandro Sanz como una figura del pop en español

Nacido en Madrid el 18 de diciembre de 1968, Alejandro Sanz publicó sus primeros trabajos bajo el nombre de Alejandro Magno. Su consolidación llegó con Viviendo deprisa, de 1991, y se profundizó con discos como Si tú me miras y 3.

El punto de mayor expansión comercial de aquella primera etapa fue Más, editado en 1997. El álbum incluyó “Corazón partío”, “Amiga mía” y “Y, ¿si fuera ella?”, canciones que se mantuvieron entre las más reconocidas de su catálogo. Según la Academia de la Grabación de Estados Unidos, Más obtuvo certificación de seis discos de platino en ese país.

El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos.
El músico español suma cuatro premios Grammy y 24 Latin Grammy a lo largo de su carrera. /(Captura de pantalla)

A ese lanzamiento le siguieron El alma al aire, No es lo mismo, El tren de los momentos, Paraíso Express, La música no se toca, Sirope, #ElDisco y SANZ. En años recientes también lanzó temas como “Mi persona favorita”, junto a Camila Cabello; “La tortura”, con Shakira; “Correcaminos”, con Danny Ocean, y “Palmeras en el jardín”.

La trayectoria del intérprete incluye cuatro premios Grammy y 24 Latin Grammy, según los registros de la Academia de la Grabación y de la Academia Latina de la Grabación. Ganó sus Grammy por los álbumes No es lo mismo, El tren de los momentos, Paraíso Express y #ElDisco.

La Academia Latina lo distinguió en 2017 como Persona del Año, un reconocimiento que valoró su producción musical y sus actividades solidarias.

Además, sus álbumes y sencillos han acumulado certificaciones multiplatino en España, América Latina y Estados Unidos, de acuerdo con su editorial musical.

La presentación del 14 de noviembre marcará el regreso de Sanz a los escenarios dominicanos dentro de la recta final de una gira que terminará siete días más tarde en Guatemala.

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