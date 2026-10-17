La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

La Policía Nacional busca a cuatro sospechosos por el homicidio a tiros de un taxista en Santo Domingo Este. /(Policía Nacional República Dominicana)

Guardar

La Policía Nacional de República Dominicana informó que busca a cuatro presuntos responsables de la muerte a tiros de un taxista durante un supuesto asalto ocurrido en la madrugada del viernes 16 de octubre en el peatonal de Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada por la institución como Félix Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó ante medios de comunicación que el hombre murió a causa de una herida de bala y que las circunstancias del hecho todavía están bajo investigación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información preliminar difundida por la Policía, Trinidad se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue abordado por varias personas que habrían simulado ser pasajeros. Luego, según la hipótesis inicial de los investigadores, los atacantes lo habrían agredido para despojarlo de sus pertenencias.

Pesqueira describió a los hechores como “reconocidos delincuentes”, aunque evitó revelar sus identidades para no afectar las diligencias. “Ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles”, señaló el portavoz policial en declaraciones a la prensa.

La División de Homicidios y el Departamento de Delitos de Alta Tecnología coordinan las investigaciones del crimen en Santo Domingo Este. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la escena, agentes de la Policía Científica recolectaron pruebas que serán analizadas dentro del expediente. También fue ocupado el vehículo en el que se desplazaba la víctima, un Hyundai Sonata LF gris, identificado por Pesqueira con la placa A923321.

PUBLICIDAD

Las pesquisas están a cargo de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas, conocida como Homicidios, con apoyo del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. La Policía exhortó a los cuatro señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.

La institución indicó que los investigadores buscan establecer la secuencia del ataque, identificar el arma utilizada y determinar si participaron más personas. Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre detenciones vinculadas con el caso ni sobre la recuperación de las pertenencias que, de acuerdo con la línea investigativa, habrían sido sustraídas al taxista.

PUBLICIDAD

El homicidio intencional puede ser castigado con hasta 20 años de prisión

La eventual calificación jurídica dependerá de los elementos que reúna el Ministerio Público y de la decisión de los tribunales. El Código Penal dominicano, instituido por la Ley 74-25 y vigente desde agosto de 2026, establece en su artículo 91 penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público para quien mate intencionalmente a otra persona.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, brinda detalles sobre el caso en el cual unos sujetos asesinaron a un taxista cerca del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, en Santo Domingo Este, la madrugada del 16 de octubre./ (Redes de la Policía Nacional de República Dominicana)

Si la investigación acredita circunstancias agravantes, como premeditación, acechanza, tortura o actos de barbarie, la sanción puede elevarse. El artículo 92 prevé para esos casos entre 30 y 40 años de prisión mayor, además de multas de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público.

PUBLICIDAD

En caso de que se compruebe que la muerte ocurrió en el contexto de un despojo cometido con violencia, amenazas o armas, también podría aplicarse la figura de robo agravado. El artículo 226 del Código Penal sanciona ese delito con penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.

Los familiares de la víctima, en tanto, pueden constituirse como actores civiles dentro del proceso penal para reclamar reparación por daños y perjuicios. La Ley 97-25, que regula el Código Procesal Penal, permite que herederos y legatarios ejerzan una acción civil contra los imputados y contra quienes puedan tener responsabilidad civil por el hecho.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional mantuvo abierta la investigación y pidió a los buscados que se presenten ante las autoridades para responder por las acusaciones que puedan formularse en su contra.