La pobreza monetaria bajó a 14.58% durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana

La pobreza monetaria en República Dominicana descendió al 14.58% en el primer semestre de 2026, según los datos expuestos por la vicepresidenta Raquel Peña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pobreza monetaria en República Dominicana pasó del 30.7% en 2021 al 17.3% en 2025, según indicó la vicepresidenta Raquel Peña. Los resultados preliminares del primer semestre de 2026 situaron el promedio en 14.58%, de acuerdo con los datos que presentó.

Peña sostuvo que los avances requieren la continuidad de las políticas de protección social y una ampliación de las oportunidades de inserción productiva para las familias.

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La vicepresidenta señaló que la superación de la pobreza implica atender condiciones que afectan la vida cotidiana de los hogares. Entre ellas, mencionó el acceso a la educación, los servicios esenciales y la generación de empleos de calidad.

La funcionaria afirmó que el Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, ha asumido como prioridad que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para los hogares dominicanos.

Los datos incluyeron indicadores de pobreza urbana y rural

Peña indicó que la pobreza urbana disminuyó del 25% en 2019 al 15% durante el primer semestre de 2026.

En las zonas rurales, el indicador pasó del 31% al 19% en ese mismo período, según los datos expuestos por la vicepresidenta.

La funcionaria también presentó cifras sobre pobreza extrema. De acuerdo con su intervención, el indicador pasó del 8.7% en 2015 al 2.2%.

Peña afirmó, además, que la prevalencia de la subalimentación se redujo a menos del 2.5%. Según señaló, ese resultado permitió que República Dominicana saliera del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

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La pobreza urbana se redujo al 15% y la pobreza rural se situó en 19% durante la primera mitad de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vicepresidenta planteó que los resultados requieren mantener el fortalecimiento de las políticas sociales y ampliar las posibilidades de que los hogares mejoren sus ingresos.

Meta RD 2036 incluye objetivos para la pobreza multidimensional rural

La funcionaria se refirió a los propósitos de Meta RD 2036, que contempla reducir la pobreza multidimensional rural al 15% para 2028.

La iniciativa prevé que ese indicador se sitúe por debajo del 10% en 2036. Las acciones están dirigidas a atender distintas condiciones que limitan el bienestar de la población.

Peña sostuvo que el acompañamiento a las familias debe complementarse con medidas de inclusión productiva. La vicepresidenta vinculó ese objetivo con la necesidad de fortalecer las capacidades de los hogares.

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La exposición estuvo centrada en los avances y desafíos relacionados con la erradicación de la pobreza en el país. La funcionaria presentó los resultados de las políticas públicas y los retos pendientes para sostener la reducción de los indicadores.

Supérate presentó su cobertura y los programas de protección social

Durante una jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Peña destacó los programas Aliméntate y Bono Gas.

Según expuso, ambas iniciativas benefician a cerca de 1.4 millones de hogares como parte de las medidas de protección social dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.

vicepresidenta de la República, Raquel Peña. (Foto: Presidencial de la República Dominicana)

En ese espacio, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, presentó los resultados de las políticas de protección social y del acompañamiento sociofamiliar que recibe la población incluida en los programas de la institución.

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La cobertura de Supérate también incluye Bono Luz, Aprende y Avanza y Supérate Mujer. La entidad desarrolla, además, iniciativas de emprendimiento e inclusión productiva.

Jiménez se refirió igualmente a las acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Cuidados y la protección de familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

La directora explicó que Supérate promueve mecanismos de protección social adaptativa para acompañar a los hogares ante emergencias. El objetivo planteado es reducir el riesgo de que las familias vuelvan a caer en condiciones de pobreza.

La jornada incluyó paneles sobre políticas públicas y testimonios

La actividad incluyó el panel “Políticas para la reducción de la pobreza: avances y desafíos”. Los especialistas examinaron los resultados presentados y las medidas necesarias para continuar mejorando la efectividad de las políticas públicas.

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También se realizó el panel “Historias de superación: rostros de la transformación”. Allí se presentaron experiencias de personas beneficiarias de los programas sociales y los cambios que experimentaron en sus condiciones de vida.

La cartera de asistencia social de Supérate abarca Bono Luz, Supérate Mujer y acciones dentro del Sistema Nacional de Cuidados. (Foto: Presidencial de la República Dominicana)

Los testimonios pusieron de relieve el acompañamiento institucional y el esfuerzo de las familias en sus procesos de superación de la pobreza.

A la jornada asistieron Mayra Jiménez; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez; y la alcaldesa Betty Gerónimo.

También participaron autoridades nacionales y locales, representantes de organismos internacionales y familias beneficiarias de los programas sociales.