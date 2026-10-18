Panamá

Más de 27 mil personas han visto sus casas afectadas por el terremoto de 7,5 grados que estremeció Panamá

Los daños van desde pérdida total, moderada, parcial y leves, según el último informe oficial

El informe oficial da cuenta de un daño total de 1,952 viviendas, daño moderado y parcial 4,857, y daño leve y menor unas 1,124 residencias.
El informe oficial da cuenta de un daño total de 1,952 viviendas, daño moderado y parcial 4,857, y daño leve y menor unas 1,124 residencias.
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En Panamá más de 27 mil personas han sido afectadas hasta el momento en sus viviendas, producto del terremoto de 7,5 grados que afectó al país el pasado 9 de octubre.

Se reporta una muerte, 27 personas lesionadas, de ellas 17 en la provincia de Coclé, 6 en Los Santos, 2 en Panamá Oeste, 1 en Herrera y 1 en Veraguas.

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Los daños de las viviendas van desde pérdida total, moderada, parcial y leves, de acuerdo con el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) del del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al corte del 17 de octubre.

Al desglosar la cifra, se tiene que los afectados son 13,105 hombres y 12,913 mujeres, incluyendo 85 embarazadas y 1,026 personas con discapacidad.

Las afectaciones se dan en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, y en la comarca indígena Ngäbe Buglé.

Los damnificados han levantado estructuras improvisadas para refugiarse al perder sus casas. (Sinaproc)
Los damnificados han levantado estructuras improvisadas para refugiarse al perder sus casas. (Sinaproc)

Hasta el momento el 74% de las viviendas evaluadas se concentra en las provincias de Los Santos y Herrera.

Con daño total 1,952 viviendas, daño moderado y parcial 4,857 viviendas, y daño leve y menor unas 1,124 viviendas.

En cuanto a daños en los centros educativos, el informe indica que el 55% está concentrado en la provincia de Veraguas con 178 y Chiriquí con 139, para un total de 576 escuelas. Se han inspeccionado 1,721 centros a nivel nacional.

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También se han visto afectados 42 centros de salud, 44 iglesias, 87 edificios públicos, 69 vías y puentes.

El informe oficial da cuenta de 55 albergues que resguardan a un total de 3,827 personas, mientras que 2 albergues han sido cerrados.

La ayuda gubernamental está llegando paulatinamente. (Sinaproc)
La ayuda gubernamental está llegando paulatinamente. (Sinaproc)

La distribución territorial desglosa que el 69.8 % de las personas albergadas (2,672 personas) se ubica en la provincia de Veraguas.

Los principales albergues prioritarios (150 personas o más) son: Carrizal - finca privada (275 personas), San Lorenzo (178), Loma Malena (171), Bahía Honda (150) e Isla Caña (150).

En cuanto a los servicios básicos, se tiene que la mayoría de las plantas potabilizadoras a nivel nacional han sido reestablecidas. Los estamentos de seguridad y emergencia mantienen atenciones, monitoreo y seguimiento constante.

Al referirse a la asistencia humanitaria y alimentaria la información manifiesta que en cuanto a carga y logística se han movilizado más de 171,190 libras de carga aerotransportada y más de 365 toneladas de carga por vía terrestre.

Al corte del 16 de octubre unas 57 comunidades han sido atendidas en 19 distritos a lo largo de 5 provincias y una comarca.

El fuerte sismo golpeó las estructuras, dejando sin hogar a miles de panameños que viven en el interior del país. (Cortesía)
El fuerte sismo golpeó las estructuras, dejando sin hogar a miles de panameños que viven en el interior del país. (Cortesía)

En la provincia de Veraguas, de acuerdo con el informe, se han atendido 22 comunidades, en la provincia de Los Santos 16 comunidades, mientras que en Bocas del Toro unas 7, al igual que 6 en Herrera, y 5 en la provincia de Coclé 5.

Se indica que destacan por cantidad de entregas los distritos de Soná (7 comunidades), Cañazas (7) y Mariato (5).

La asistencia alimentaria por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario ha distribuido hasta el momento 26,985 bolsas de alimentos (24,561 mediante entregas comunitarias - 91%; y 2,424 por vía institucional - 9 %), alcanzando a 110,525 personas que habitan en 556 comunidades.

Se destaca la cooperación internacional de los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica. Estados Unidos ha desplegado hospitales tipo carpa para la atención especializada de neonatos en la zona afectada, acompañado de un equipo de ingenieros estructurales, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y personal de logística y operaciones.

Mientras, Venezuela envío 48 toneladas de asistenciahumanitaria, y Costa Rica envió 39 expertos en infraestructura y geología, de acuerdo con el informe dado a conocer por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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