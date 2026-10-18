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Donald Trump expresó su apoyo “pleno y total” a Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones en Israel

El mandatario estadounidense publicó en Truth Social una carta para respaldar la reelección del primer ministro, quien le agradeció el respaldo y el “trabajo conjunto”

Trump expresó su apoyo a Netanyahu para las elecciones en Israel (AP foto/Evan Vucci)
Trump expresó su apoyo a Netanyahu para las elecciones en Israel (AP foto/Evan Vucci)
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Donald Trump otorgó este domingo su respaldo “pleno y total” a Benjamin Netanyahu para las elecciones legislativas del 27 de octubre en Israel, una campaña atravesada por las advertencias sobre Irán, la disputa por el voto árabe y la posibilidad de que la oposición reúna una mayoría parlamentaria. El presidente de Estados Unidos presentó su apoyo como una intervención directa a favor de la reelección del primer ministro israelí.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump escribió: “Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel”.

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“¡Bibi Netanyahu nunca los decepcionará!”, agregó.

El premier israelí, en tanto, también utilizó sus redes sociales para agradecerle a Trump: “Gracias, señor presidente Trump, por su inmenso apoyo y por nuestro trabajo conjunto”. Y afirmó que ambos completarán “la misión”.

Las elecciones del próximo 27 de octubre también incluirá el despliegue de 2.000 observadores del Likud y Sionismo Religioso en los colegios electorales de ciudades árabes. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y dirigente de esa fuerza, sostuvo que la medida busca prevenir irregularidades en la votación y el recuento.

La población árabe representa cerca del 17 % del electorado nacional y puede inclinar el resultado entre los dos bloques. Una media de las principales proyecciones electorales publicada por Haaretz asigna a las listas árabes unos 14 escaños, mientras las coaliciones encabezadas por Netanyahu y por su rival Gadi Eisenkot rondan los 51 diputados cada una.

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Netanyahu descartó además un ataque contra Irán en los días previos a los comicios, pese a haber advertido que los adversarios regionales de Israel podrían intentar poner a prueba al país. Trump, a su vez, afirmó la semana pasada que no iniciará ataques contra Irán antes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con ciudadanos en Yokneam Illit, antes de las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre (REUTERS/Shir Torem)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con ciudadanos en Yokneam Illit, antes de las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre (REUTERS/Shir Torem)

Netanyahu descartó un ataque a Irán antes de la votación

Durante una entrevista con la emisora militar Galei Tzahal, Netanyahu fue consultado sobre un eventual ataque de Israel o Estados Unidos contra la República Islámica. “En mi opinión, no es conveniente para nosotros”, respondió.

La posición contrastó con un videomensaje difundido por su oficina desde la divisoria con Cisjordania. Allí, el primer ministro afirmó: “Nuestros enemigos están pensando en ponernos a prueba estos días, de cara a las elecciones. Les advierto de que estamos preparados para cualquier escenario”.

El ministro de Defensa Israel Katz emitió otra advertencia durante una visita a tropas en el sur del Líbano, territorio que Israel mantiene ocupado militarmente. “Si Hizbulá se une a Irán en un ataque contra Israel, recibirá un duro golpe y perderá territorios adicionales en el sur del Líbano, en las zonas de Nabatieh y Litani”, declaró.

En la entrevista radial, Netanyahu también se refirió a las aspiraciones del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, quien pretende ocupar Defensa si el primer ministro obtiene otro mandato. “Sé que lo quiere, pero él no decide. Defensa se quedará en el Likud”, aseguró Netanyahu, cuyo partido también integra Katz.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel

El voto árabe puede definir una mayoría de 61 diputados

Smotrich anunció la movilización electoral junto con Netanyahu y el Likud mediante un comunicado centrado en los centros de votación de localidades árabes. “En colaboración con el primer ministro Netanyahu y el Likud, nos estamos preparando para una maniobra sin precedentes para prevenir fraudes en la votación y el recuento de votos”, afirmó.

El ministro también señaló que su partido realizará actividades puerta a puerta para reducir la abstención. En el mismo texto expresó preocupación por la posibilidad de que algunas fuerzas no superen la barrera electoral y faciliten “el ascenso al poder de la izquierda”.

Yúsef Yabarín, candidato de la Lista Conjunta y dirigente de Jadash, respondió al anuncio de los observadores con otra acusación. “Smotrich y Netanyahu se han dado cuenta de que les ha llegado la hora, temen la fuerza creciente de la Lista Conjunta, que será una fuerza decisiva en las elecciones y les echarán del poder”, afirmó.

En las elecciones de 2022 circularon en redes sociales mensajes promovidos por el Likud que pedían desplegar policías en los colegios electorales de pueblos árabes. El Tribunal Supremo calificó aquellas acusaciones de infundadas y advirtió que la presencia policial en esos centros podía generar situaciones violentas.

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