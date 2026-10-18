Honduras

Capturan a cuatro nicaragüenses por presunto tráfico de drogas y portación ilegal de armas en Trojes

Durante la intervención, las autoridades decomisaron un fusil, tres bolsas con supuesta marihuana y dos teléfonos celulares

El operativo en Banco Grande, El Paraíso, contó con apoyo militar y de prevención comunitaria dentro de la Operación Escudo de Honduras, según informaron los cuerpos de seguridad en el oriente del país.
La evidencia incautada incluye tres bolsas plásticas con supuesta marihuana y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
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Cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron capturados en la aldea Banco Grande, jurisdicción del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Operación Escudo de Honduras.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 45 años, todos residentes en la aldea donde se realizó la detención, fueron aprehendidos en flagrancia por su presunta vinculación con tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

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Los cuerpos de seguridad indicaron que la operación se enmarca en una estrategia para fortalecer las labores de prevención, investigación y combate del delito en distintos sectores del territorio nacional.

Durante el operativo, los agentes decomisaron varios objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con los delitos imputados.

Entre los indicios figura un arma de fuego tipo fusil, de color café, que no presenta marca ni número de serie. Las autoridades deberán establecer sus características, su procedencia y las circunstancias en que se hallaba en poder de los detenidos.

También se incautaron tres bolsas plásticas con hierba seca, señalada preliminarmente como supuesta marihuana. La naturaleza de la sustancia deberá verificarse mediante los procedimientos técnicos correspondientes.

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Posible vinculación con la estructura “Los Nica”

Uno de los aspectos señalados en el informe policial es la posible relación de los cuatro detenidos con una estructura delictiva conocida como “Los Nica”.

El operativo en Banco Grande, El Paraíso, contó con apoyo militar y de prevención comunitaria dentro de la Operación Escudo de Honduras, según informaron los cuerpos de seguridad en el oriente del país.
El operativo en Banco Grande, El Paraíso, contó con apoyo militar y de prevención comunitaria dentro de la Operación Escudo de Honduras, según informaron los cuerpos de seguridad en el oriente del país.

Según información preliminar de las autoridades, los sospechosos presuntamente integrarían ese grupo, por lo que los investigadores buscan establecer si mantienen vínculos con otras personas involucradas en actividades ilícitas en la zona.

Las autoridades también buscan determinar si los cuatro hombres estarían relacionados con distribución, almacenamiento o traslado de sustancias ilícitas, y si existen otros hechos delictivos vinculados con el caso.

Otro señalamiento del reporte policial se relaciona con presuntas amenazas contra pobladores de la aldea Banco Grande y caseríos cercanos.

Según la versión preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían intimidado a habitantes de esas comunidades para evitar que denunciaran sus actividades ante los organismos de seguridad.

Por ahora, no se han proporcionado detalles sobre denuncias formales previas, el número de personas presuntamente amenazadas ni las fechas en que habrían ocurrido esos incidentes. Las autoridades deberán corroborar los señalamientos antes de establecer responsabilidades individuales o determinar si existen otros delitos que incorporar a la investigación.

Indagan envió de droga a Nicaragua

Las diligencias también buscan esclarecer una posible conexión de los detenidos con la siembra y el cultivo de supuesta marihuana en sectores de Trojes y sus alrededores, y con su posterior traslado hacia Nicaragua.

El reporte disponible no confirma el hallazgo de plantaciones durante la intervención ni establece las cantidades de droga que presuntamente podrían estar vinculadas con esas actividades.

El operativo en Banco Grande, El Paraíso, contó con apoyo militar y de prevención comunitaria dentro de la Operación Escudo de Honduras, según informaron los cuerpos de seguridad en el oriente del país.
Los cuatro hombres aprehendidos en flagrancia enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Hasta que esos extremos sean comprobados, las supuestas actividades de cultivo y traslado se mantienen como hipótesis investigativas.

El municipio de Trojes integra la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, lo que lo convierte en un punto de interés para las operaciones de vigilancia y prevención de los organismos de seguridad. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el sector incluyen la localización de sospechosos, el decomiso de posibles pruebas y la investigación de actividades presuntamente vinculadas con el crimen.

Tras su detención, los cuatro sospechosos serán remitidos a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal por los delitos que se les imputan. Las instancias judiciales deberán examinar los elementos presentados por los organismos de investigación y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación hondureña.

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