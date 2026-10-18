Informe registra 911 violaciones de derechos humanos en Cuba durante septiembre

El reporte identificó a 370 personas afectadas por las acciones denunciadas, entre las cuales figuran 275 hombres y 95 mujeres. (REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)

Guardar

Un total de 911 violaciones de derechos humanos fueron documentadas en Cuba durante septiembre de 2026, según un reporte del Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD). La organización identificó a 370 personas afectadas por acciones que incluyeron amenazas, hostigamiento y restricciones a las libertades religiosas.

La entidad sostuvo que las denuncias recibidas corresponden a actos dirigidos contra activistas independientes, opositores políticos, artistas, comunicadores y otros ciudadanos.

PUBLICIDAD

Del total de víctimas registradas en septiembre, 275 fueron hombres, mientras que 95 fueron mujeres. La organización indicó que el número se refiere a personas individuales alcanzadas por los hechos consignados en el informe.

La Habana fue la provincia con la mayor cantidad de violaciones documentadas, al reunir 413 casos, cerca de la mitad de los incidentes incluidos en el reporte mensual. Le siguieron Camagüey, con 121, y Villa Clara, con 62.

La concentración de incidentes en la capital cubana coincide con el peso que tiene ese territorio como centro de la actividad política, institucional y de organizaciones de la sociedad civil. Defensa CD difundió las cifras junto con un llamado a visibilizar las denuncias que recibe sobre presuntos abusos contra ciudadanos críticos con el régimen.

PUBLICIDAD

El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide documentó 911 violaciones de derechos humanos en Cuba durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas y el hostigamiento sumaron 284 denuncias

Entre las modalidades señaladas en el reporte figuran 284 amenazas y actos de hostigamiento. Esta categoría abarca parte de las acciones que, de acuerdo con la organización, se emplean contra personas vinculadas con la defensa de los derechos humanos, la oposición, el periodismo independiente y otras expresiones de disenso.

El informe también registró 137 incidentes contra las libertades religiosas. Defensa CD incluyó esos casos entre las violaciones documentadas en septiembre, aunque la imagen no aporta una clasificación adicional sobre los tipos de restricciones ni las comunidades religiosas afectadas.

La organización presenta el relevamiento como parte de su sistema de denuncias sobre actuaciones contra activistas, opositores, artistas y comunicadores en la isla.

Defensa CD alertó por la situación de Félix Navarro y Saylí Navarro

El reporte dedicó un apartado a Félix Navarro Rodríguez y su hija, Saylí Navarro Álvarez, ambos residentes en Matanzas y vinculados con Defensa CD y la plataforma Cuba Decide.

PUBLICIDAD

La organización expresó preocupación por el estado de salud de Félix Navarro, quien tiene 72 años. Según el documento, el opositor presenta varios padecimientos, entre ellos hipertensión arterial, asma, diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de trombosis venosa profunda. También sostuvo que necesita atención médica y una evaluación clínica integral.

Saylí Navarro Álvarez permanece en la prisión de mujeres de Guatao tras recibir una pena de ocho años de cárcel. (Cortesía: Defensa CD)

Navarro fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de desacato, atentado y desorden público, de acuerdo con el reporte. Defensa CD afirmó que está recluido en la prisión de Agüica, ubicada en Matanzas.

Saylí Navarro, por su parte, cumple una pena de ocho años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público. El documento la sitúa en la prisión de mujeres conocida como “El Guatao”, en La Habana.

PUBLICIDAD

Defensa CD señaló que ambos permanecen privados de libertad desde las protestas del 11 de julio de 2021. La organización pidió la liberación inmediata de padre e hija y reclamó garantías para su integridad física y el acceso a atención médica adecuada.