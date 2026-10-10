El Kremlin informó que Vladimir Putin recibió “con comprensión” las propuestas de Donald Trump sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press/Archivo)

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El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió “con comprensión” las propuestas de desescalada que Donald Trump le transmitió en una conversación telefónica celebrada este viernes, en la que el mandatario estadounidense también selló un acuerdo para el suministro masivo de combustible ruso a los mercados globales.

El Kremlin confirmó el tono positivo del intercambio, aunque evitó revelar el contenido específico de las iniciativas.

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El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, precisó que “el presidente ruso respondió con comprensión a algunas de las propuestas de la parte estadounidense para adoptar medidas destinadas a la desescalada” en Ucrania, según recogieron las agencias estatales TASS y RIA Novosti.

Peskov no ofreció detalles sobre el contenido de las iniciativas ni sobre la respuesta concreta de Putin, más allá de señalar que, por iniciativa de Trump, “el grueso de la conversación estuvo dedicada a la solución del conflicto ucraniano”.

La llamada entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos se produce en un momento de escalada sostenida entre las partes, con intercambios de ataques de largo alcance que han bloqueado las perspectivas de una negociación formal. Las conversaciones de paz permanecen en un punto muerto desde hace meses.

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Rusia se comprometió a entregar más de 4,8 millones de toneladas de diésel

En paralelo al intercambio diplomático, Trump anunció que la llamada resultó “sumamente exitosa” en materia energética. Según el mandatario, Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después.

A eso se sumarían, en un breve plazo, 3.000.000 de toneladas adicionales, sujetas al estado operativo de las refinerías rusas.

Desde Moscú, Putin respaldó esas cifras y expresó que “la parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial”, convencido de que “esto repercutirá positivamente en toda la economía mundial”.

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El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Putin trasladó a Trump la posición iraní sobre el conflicto en Medio Oriente

Peskov reveló además que, durante la conversación, Putin “transmitió a Trump la visión de la parte iraní sobre la posible solución del conflicto” en ese país, en línea con lo acordado con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, con quien Putin se reunió el jueves pasado en Turkmenistán.

El dato amplía el alcance de la llamada más allá del eje Rusia-Ucrania y sitúa a Moscú como canal de comunicación indirecto entre Teherán y Washington.

La delegación ucraniana viajó a EEUU

A pesar de las señales de apertura en la retórica, la situación sobre el terreno no registra avances. Ambos bandos han intensificado los bombardeos de largo alcance en los últimos meses, lo que ha aplazado indefinidamente la reanudación de los diálogos formales. En ese contexto, Kiev envió esta semana una delegación a Estados Unidos para intentar revitalizar el proceso de paz.

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Funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Europa se reunieron este viernes en Miami en una nueva ronda de contactos diplomáticos orientados a encontrar una salida al estancamiento. La cita se produce tras la visita de emisarios de Trump a Moscú y Kiev hace aproximadamente un mes, en la que el presidente estadounidense ya había pedido a Putin el cese de las operaciones militares.

Trump ha hecho de la búsqueda de un acuerdo en Ucrania uno de los ejes de su política exterior, aunque los avances concretos han sido limitados frente a la complejidad de un conflicto que ya supera los cuatro años y medio de duración.

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