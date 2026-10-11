República Dominicana

Padre e hijo fueron detenidos por Interpol Santo Domingo, acusados de tráfico de drogas en Italia

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó las capturas con fines de extradición, mientras Interpol Santo Domingo y la Dicrim ejecutaron el operativo en la provincia oriental

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Las autoridades dominicanas e Interpol arrestaron en San Pedro de Macorís a un padre y su hijo requeridos por la justicia de Italia por presunto tráfico de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una investigación que cruzó fronteras terminó con dos detenciones en San Pedro de Macorís, donde las autoridades dominicanas arrestaron a un padre y su hijo requeridos por Italia por presunto tráfico de drogas. Ambos enfrentan procesos de extradición tras ser localizados por agentes de Interpol y de la Policía Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Kely Morban Álvarez y su hijo, Kevin Morban Pérez, ciudadanos dominicanos buscados por las autoridades judiciales de Roma. La justicia italiana los requiere por presuntos delitos de tráfico ilícito y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

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La operación se desarrolló con la participación de la Dirección de Área Interpol Santo Domingo y de la Subdirección de Investigación Criminal (Dicrim) de San Pedro de Macorís. Las capturas respondieron a resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó sus arrestos con fines de extradición.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó los arrestos ejecutados por agentes de Interpol Santo Domingo y la Dicrim. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento se realizó en una de las principales vías de San Pedro de Macorís

Kevin Morban Pérez fue interceptado mientras transitaba por la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, una de las principales vías de San Pedro de Macorís. Las autoridades no informaron si el arresto se produjo después de una vigilancia previa ni detallaron si durante el procedimiento ocuparon bienes, documentos u otras pruebas.

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Su padre, Kely Morban Álvarez, fue arrestado más tarde en las instalaciones de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional. La información oficial no precisó bajo qué circunstancias llegó al lugar ni si se presentó de manera voluntaria ante los agentes.

Los dos hombres tenían notificaciones rojas internacionales, una alerta que permite a los organismos policiales de distintos países ubicar y detener de forma provisional a personas buscadas por autoridades judiciales extranjeras. En este caso, las solicitudes provenían de Roma, Italia, donde se investiga una presunta estructura vinculada al movimiento de narcóticos.

La investigación apunta a tareas de recepción y traslado de drogas

Según la información divulgada por las autoridades dominicanas, las pesquisas indican que Morban Álvarez y Morban Pérez habrían participado en la recepción y el transporte de sustancias narcóticas. La presunta actividad se habría realizado en coordinación con otros individuos que también están bajo investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el tipo o la cantidad de droga relacionada con el expediente, las rutas que habría utilizado la organización ni las fechas en las que ocurrieron los hechos investigados por la justicia italiana.

Tampoco se informó si existen otros dominicanos requeridos dentro del mismo caso. La falta de esos datos limita el alcance público de la investigación, que ahora continuará por la vía judicial en República Dominicana.

Los dos arrestados quedaron bajo la custodia de Interpol Santo Domingo a la espera de las vistas judiciales de extradición. (Foto cortesía Dirección de Área Interpol Santo Domingo)
Los dos arrestados quedaron bajo la custodia de Interpol Santo Domingo a la espera de las vistas judiciales de extradición. (Foto cortesía Dirección de Área Interpol Santo Domingo)

Ambos quedaron bajo custodia de Interpol Santo Domingo

Tras las detenciones, padre e hijo quedaron bajo custodia de Interpol Santo Domingo, organismo encargado de coordinar las acciones relacionadas con las órdenes internacionales de búsqueda. Los agentes deberán ponerlos a disposición del Ministerio Público para que se cumplan los pasos previstos en los procesos de extradición.

El procedimiento deberá definir si ambos serán entregados a las autoridades italianas para responder por las acusaciones que motivaron las órdenes de captura. Esa decisión corresponde a la justicia dominicana, que evaluará la documentación presentada en cada expediente.

Los arrestos en San Pedro de Macorís abrieron una nueva etapa del caso, centrada ahora en el proceso judicial que determinará el destino de los dos requeridos por Italia.

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