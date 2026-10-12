Cuba

Quiénes son los cinco lesionados por el estallido de un tanque de gasolina en Manzanillo

Dos trabajadores permanecen hospitalizados con quemaduras graves tras el siniestro, mientras otros tres recibieron el alta y seguirán bajo vigilancia médica, según autoridades provinciales

Una explosión de combustible en el Taller T-22 de Azutecnia en Manzanillo dejó un saldo de cinco personas heridas. (Foto: CNC TV Granma)
Una explosión de combustible en el Taller T-22 de Azutecnia en Manzanillo dejó un saldo de cinco personas heridas. (Foto: CNC TV Granma)
Guardar

En Manzanillo, cinco personas resultaron heridas tras una explosión de combustible registrada en el Taller T-22 de Azutecnia. El hecho provocó un incendio dentro de la instalación, ubicada en la Circunvalación del reparto Caimare, en la parte alta de la ciudad.

Las autoridades de Granma confirmaron que dos hombres continúan hospitalizados por la gravedad de sus quemaduras, mientras que los otros tres lesionados ya recibieron el alta y seguirán bajo vigilancia médica. La actualización fue divulgada por CNC TV Granma tras la emergencia y retomada por Periódico Cubano.

PUBLICIDAD

Hermes Soria Romero, de 47 años, permanece en estado crítico. El paciente sufrió quemaduras en el 31% de la superficie corporal, según el parte informado por el canal provincial.

Luis Roberto Tamayo Cedeño, de 36 años, está grave por lesiones que abarcan el 16% del cuerpo. Ambos siguen bajo atención hospitalaria después del incendio ocurrido en la instalación vinculada con la agroindustria azucarera.

Dos de los heridos permanecen hospitalizados en estado crítico y grave debido a las quemaduras. (Foto: CNC TV Granma)
Dos de los heridos permanecen hospitalizados en estado crítico y grave debido a las quemaduras. (Foto: CNC TV Granma)

Pedro Manuel Depara Ramos, de 22 años; Blas Sosa Vázquez, de 66; y Ernesto Espinosa Leyva, de 59, fueron dados de alta. Los tres deberán mantener un seguimiento médico, de acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades.

PUBLICIDAD

El número de heridos cambió durante las primeras horas

Los primeros informes sobre el siniestro hablaban de dos personas con quemaduras leves y sin peligro para sus vidas. Más tarde, el balance fue actualizado y se confirmó que el incidente había dejado cinco afectados.

La primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, precisó entonces que había una persona crítica, dos graves y dos bajo cuidado médico. La dirigente visitó el lugar junto con otras autoridades provinciales y municipales.

Ortiz Barceló destacó las tareas para contener las llamas. “El Cuerpo de Bomberos, otras personas de la comunidad y trabajadores de la institución están realizando una labor titánica para apagar el fuego”, afirmó.

Tres pacientes recibieron el alta hospitalaria y continuarán bajo vigilancia médica. (Foto: CNC TV Granma)
Tres pacientes recibieron el alta hospitalaria y continuarán bajo vigilancia médica. (Foto: CNC TV Granma)

El taller donde ocurrió el incidente pertenece a Azutecnia, una entidad relacionada con el Grupo Azucarero AZCUBA. La instalación ha realizado labores de reparación y recuperación de equipos utilizados por la industria azucarera de Granma.

Las causas del incendio permanecen sin confirmación oficial

La información inicial apuntó a la explosión de un isotanque de gasolina dentro del recinto. Las autoridades no detallaron las circunstancias que llevaron a la deflagración.

La plataforma Nio Reportando Un Crimen citado por Periódico Cubano indicó que varios testimonios sitúan la explosión durante tareas de descarga y manipulación de combustible que, presuntamente, procedía del Mariel. Esa versión todavía no fue confirmada de forma oficial.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos, trabajadores y vecinos colaboraron en la contención del fuego. (Foto: CNC TV Granma)
Integrantes del Cuerpo de Bomberos, trabajadores y vecinos colaboraron en la contención del fuego. (Foto: CNC TV Granma)

El medio también recogió denuncias sobre posibles fallas en las medidas de seguridad y demoras en la llegada de los bomberos. Por separado, fuentes locales mencionaron una bomba de combustible como posible elemento relacionado con el inicio del incendio.

Las autoridades anunciaron que brindarán nuevos detalles sobre el caso cuando dispongan de información adicional.

El accidente ocurrió después de otros incidentes con sustancias inflamables en Cuba. A finales de septiembre, un incendio durante trabajos de reparación de una avería de gas en La Habana dejó seis trabajadores heridos.

Temas Relacionados

ExplosiónManzanilloIncendioQuemadurasCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Productores siembran 20,000 hectáreas de tabaco en medio de las restricciones que amenazan la cosecha

Más de 10,000 cubanos participan en la nueva campaña tabacalera 2026-2027, mientras la escasez de energía condiciona el transporte, el riego y el acceso a insumos en los campos de Pinar del Río

Productores siembran 20,000 hectáreas de tabaco en medio de las restricciones que amenazan la cosecha

Contar las gotas de aceite para cocinar se vuelve una actividad de rigor ante la crisis en Cuba

El encarecimiento de los insumos básicos obliga a calcular cada dosis antes de cocinar, pues un envase del producto de cocina supera el ingreso mensual de muchos trabajadores en la isla

Contar las gotas de aceite para cocinar se vuelve una actividad de rigor ante la crisis en Cuba

Médicos sudafricanos reciben diez años de formación en Cuba y ahora están sin trabajo

Veinticuatro graduados completaron sus estudios, la pasantía y el servicio comunitario, pero el sistema público no tiene fondos para contratarlos. Tras su salida, los estudiantes denuncian sobre deficiencias de higiene y escasez en la isla

Médicos sudafricanos reciben diez años de formación en Cuba y ahora están sin trabajo

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Las publicaciones resaltaron la sensibilidad artística, las posturas críticas y el compromiso cívico del poeta, mientras personas cercanas recordaron su deseo de conocer una nación libre que anhelaba desde hacía años

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

El camino: cinta que entrelaza siete relatos de la historia cubana tras siete años de rodaje

El Camino, primer largometraje del actor y director Omar Alí, se estrenará este 10 de octubre en el cine Yara de La Habana después de una producción atravesada por pandemia, falta de fondos y emigración

El camino: cinta que entrelaza siete relatos de la historia cubana tras siete años de rodaje

TECNO

Videos cortos en Instagram provocan que los adolescentes pierdan interés por su futuro, advierte estudio

Videos cortos en Instagram provocan que los adolescentes pierdan interés por su futuro, advierte estudio

La voz de Batman y Ant-Man en español denunció que una IA clonó su voz sin autorización

Convertir las carreteras en cargadores para autos eléctricos es posible: así es la propuesta en Japón

Castlevania, Resident Evil y nuevos juegos para Switch 2: todos los lanzamientos de la semana

Cómo convertir una USB vieja en un llave de seguridad para proteger la información del computador

ENTRETENIMIENTO

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

Así reaccionó Bryan Cranston al ver a ‘Breaking Bad’ elegida la mejor serie del siglo XXI

Sofia Coppola confesó que filmó escenas clave sin autorización en Tokio

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

Kelly Clarkson enfrenta a una tienda de Nueva York por el precio de una marioneta y la pelea se vuelve viral: “Eres un idiota y perdiste una venta enorme”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el tercer impacto a un superpetrolero en dos días en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el tercer impacto a un superpetrolero en dos días en el estrecho de Ormuz

Insólito ciberataque a supermercados en Francia: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Revelaron nuevas imágenes del petrolero atacado mientras cruzaba por el estrecho de Ormuz

Ataques hutíes en Arabia Saudita: Riad canceló sus vuelos, hay 17 muertos y no hay fecha para reabrir el aeropuerto

Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II