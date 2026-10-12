Quiénes son los cinco lesionados por el estallido de un tanque de gasolina en Manzanillo

Una explosión de combustible en el Taller T-22 de Azutecnia en Manzanillo dejó un saldo de cinco personas heridas. (Foto: CNC TV Granma)

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En Manzanillo, cinco personas resultaron heridas tras una explosión de combustible registrada en el Taller T-22 de Azutecnia. El hecho provocó un incendio dentro de la instalación, ubicada en la Circunvalación del reparto Caimare, en la parte alta de la ciudad.

Las autoridades de Granma confirmaron que dos hombres continúan hospitalizados por la gravedad de sus quemaduras, mientras que los otros tres lesionados ya recibieron el alta y seguirán bajo vigilancia médica. La actualización fue divulgada por CNC TV Granma tras la emergencia y retomada por Periódico Cubano.

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Hermes Soria Romero, de 47 años, permanece en estado crítico. El paciente sufrió quemaduras en el 31% de la superficie corporal, según el parte informado por el canal provincial.

Luis Roberto Tamayo Cedeño, de 36 años, está grave por lesiones que abarcan el 16% del cuerpo. Ambos siguen bajo atención hospitalaria después del incendio ocurrido en la instalación vinculada con la agroindustria azucarera.

Dos de los heridos permanecen hospitalizados en estado crítico y grave debido a las quemaduras. (Foto: CNC TV Granma)

Pedro Manuel Depara Ramos, de 22 años; Blas Sosa Vázquez, de 66; y Ernesto Espinosa Leyva, de 59, fueron dados de alta. Los tres deberán mantener un seguimiento médico, de acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades.

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El número de heridos cambió durante las primeras horas

Los primeros informes sobre el siniestro hablaban de dos personas con quemaduras leves y sin peligro para sus vidas. Más tarde, el balance fue actualizado y se confirmó que el incidente había dejado cinco afectados.

La primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, precisó entonces que había una persona crítica, dos graves y dos bajo cuidado médico. La dirigente visitó el lugar junto con otras autoridades provinciales y municipales.

Ortiz Barceló destacó las tareas para contener las llamas. “El Cuerpo de Bomberos, otras personas de la comunidad y trabajadores de la institución están realizando una labor titánica para apagar el fuego”, afirmó.

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Tres pacientes recibieron el alta hospitalaria y continuarán bajo vigilancia médica. (Foto: CNC TV Granma)

El taller donde ocurrió el incidente pertenece a Azutecnia, una entidad relacionada con el Grupo Azucarero AZCUBA. La instalación ha realizado labores de reparación y recuperación de equipos utilizados por la industria azucarera de Granma.

Las causas del incendio permanecen sin confirmación oficial

La información inicial apuntó a la explosión de un isotanque de gasolina dentro del recinto. Las autoridades no detallaron las circunstancias que llevaron a la deflagración.

La plataforma Nio Reportando Un Crimen citado por Periódico Cubano indicó que varios testimonios sitúan la explosión durante tareas de descarga y manipulación de combustible que, presuntamente, procedía del Mariel. Esa versión todavía no fue confirmada de forma oficial.

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Integrantes del Cuerpo de Bomberos, trabajadores y vecinos colaboraron en la contención del fuego. (Foto: CNC TV Granma)

El medio también recogió denuncias sobre posibles fallas en las medidas de seguridad y demoras en la llegada de los bomberos. Por separado, fuentes locales mencionaron una bomba de combustible como posible elemento relacionado con el inicio del incendio.

Las autoridades anunciaron que brindarán nuevos detalles sobre el caso cuando dispongan de información adicional.

El accidente ocurrió después de otros incidentes con sustancias inflamables en Cuba. A finales de septiembre, un incendio durante trabajos de reparación de una avería de gas en La Habana dejó seis trabajadores heridos.