República Dominicana

El presidente Abinader invitará al Papa León XIV a visitar República Dominicana

Durante su estadía oficial en Roma, el mandatario caribeño buscará formalizar el pedido al máximo líder del Vaticano, quien ya recorrió la nación como sacerdote antes de asumir su pontificado actual

El mandatario dominicano viaja a Roma con una propuesta que ya fue planteada antes. El pontífice conoció el país caribeño cuando era sacerdote, y el Gobierno busca que regrese en una condición muy diferente. (Composición fotográfica Infobae)
El mandatario dominicano viaja a Roma con una propuesta que ya fue planteada antes. El pontífice conoció el país caribeño cuando era sacerdote, y el Gobierno busca que regrese en una condición muy diferente. (Composición fotográfica Infobae)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, informó que invitará oficialmente al papa León XIV a visitar el país en 2027 durante la audiencia que sostendrá con el pontífice en el Vaticano. El encuentro formará parte de la agenda de la visita de Estado que el mandatario inició este domingo en Roma, Italia.

Abinader señaló que la intención del Gobierno dominicano es reiterar una propuesta ya planteada para que el jefe de la Iglesia católica viaje al país caribeño el próximo año. El mandatario recordó que León XIV ya había estado en territorio dominicano antes de asumir el papado, cuando aún ejercía como sacerdote.

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“Tenemos como propuesta, ya lo han invitado, y queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como Papa, porque él la había visitado como sacerdote, pero que ahora la visite como Papa”, declaró el jefe de Estado a su llegada a Roma.

La audiencia con el pontífice será uno de los puntos centrales de la escala italiana del presidente. Abinader indicó que llevará un obsequio para León XIV, aunque prefirió no revelar su contenido antes de la reunión.

El regreso del pontífice, en condición distinta

El mandatario dominicano viajó este domingo a Italia con una propuesta concreta para el pontífice, quien ya conoce el país caribeño, aunque en circunstancias muy distintas a las actuales (Foto cortesía Presidencia)
El mandatario dominicano viajó este domingo a Italia con una propuesta concreta para el pontífice, quien ya conoce el país caribeño, aunque en circunstancias muy distintas a las actuales (Foto cortesía Presidencia)

El Gobierno dominicano espera que la audiencia permita avanzar en la posibilidad de una visita papal en 2027. La propuesta apunta a que el papa León XIV regrese a República Dominicana en una condición distinta de la que tuvo durante su estadía anterior en el país.

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Abinader no ofreció detalles sobre una posible fecha ni sobre el itinerario que tendría el viaje del pontífice en caso de que la invitación sea aceptada. La decisión dependerá de la agenda de la Santa Sede y de las conversaciones posteriores entre las autoridades de ambos Estados.

El mandatario dominicano incorporó el encuentro en el Vaticano a una gira que también contempla compromisos con organismos internacionales, reuniones con autoridades italianas y una posterior visita a República Checa.

Reunión con el director general de la FAO y el sector agrícola

Como parte de su programa en la capital italiana, el mandatario prevé reunirse con el director general de la FAO, Qu Dongyu, así como con otros funcionarios de la entidad y representantes del Ministerio de Agricultura dominicano.

Tras concluir su agenda italiana, Luis Abinader se reunirá con compañías checas que podrían invertir en República Dominicana, además de ofrecer una conferencia sobre la experiencia democrática del país ante actores políticos y académicos (Foto cortesía Presidencia)
Tras concluir su agenda italiana, Luis Abinader se reunirá con compañías checas que podrían invertir en República Dominicana, además de ofrecer una conferencia sobre la experiencia democrática del país ante actores políticos y académicos (Foto cortesía Presidencia)

Los encuentros abordarán asuntos vinculados con la producción agrícola, la disponibilidad de alimentos y las estrategias nacionales para mantener los avances contra el hambre. La agenda también incluye una jornada específica sobre Hambre Cero, en la que el presidente dominicano expondrá la experiencia de su país.

Abinader anticipó que aprovechará la participación en el foro para conversar sobre otros temas de interés para el sector agropecuario nacional. No precisó cuáles serán los acuerdos o iniciativas que podrían surgir de esas reuniones.

Encuentros con autoridades italianas para afianzar vínculos bilaterales

Además de las reuniones en el Vaticano y en la FAO, el presidente dominicano sostendrá encuentros con autoridades de Italia. Según explicó, las conversaciones estarán dirigidas a tratar asuntos de interés bilateral.

La agenda prevé abordar oportunidades para fortalecer la relación turística, empresarial y económica entre ambos países. Abinader no adelantó qué funcionarios italianos participarán de los encuentros ni si se firmarán documentos durante la visita.

El Gobierno dominicano buscará presentar al país como destino para nuevas inversiones y ampliar los contactos con sectores empresariales italianos.

Viaje a Praga para el Foro 2000 y contactos con empresas checas

Tras concluir sus actividades en Italia, el presidente viajará el martes a Praga, República Checa, para participar en el Foro 2000, un espacio dedicado al debate sobre la democracia, los derechos humanos y los desafíos institucionales.

El encuentro fue fundado por el ex presidente checo Václav Havel. Abinader indicó que recibió una invitación para ofrecer una conferencia centrada en la reforma constitucional dominicana y en la experiencia democrática del país.

Abinader también adelantó que durante su estadía en Praga conocerá empresas checas con potencial de inversión en República Dominicana.

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