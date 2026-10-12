Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

Britney Spears lanzó la canción inédita "She'll Never Be Me", un tema grabado junto a Justin Timberlake en 2001. (AP/Mark J. Terrill)

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Britney Spears publicó el viernes 9 de octubre “She’ll Never Be Me”, una canción grabada junto a Justin Timberlake en 2001 que permaneció inédita durante 25 años.

El tema anticipa la edición de aniversario de Britney, su tercer álbum de estudio, prevista para el 6 de noviembre.

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El corte fue compuesto por Spears y Timberlake junto a Bradley Daymond y Alex Greggs, colaboradores habituales de NSYNC que trabajan bajo el seudónimo Riprock ‘n’ Alex G, quienes también se encargaron de la producción.

La pista quedó fuera del álbum original durante el proceso de selección de canciones, no por objeción del sello discográfico sino por la abundancia de material disponible.

“La canción no quedó fuera del álbum porque al sello no le gustara, simplemente había material mucho mejor para incluir”, explicó Greggs en 2022 en el pódcast The Original Doll.

El sencillo es el anticipo de la edición especial de aniversario del álbum Britney, la cual incorporará 25 canciones y varios temas inéditos.

La pista se construye sobre las voces superpuestas de ambos artistas, aunque la participación de Timberlake en los coros resulta difícil de identificar a primera escucha.

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“A veces la gente no escucha la voz de Justin hasta que se lo digo. Les pregunto: ‘¿No escuchan que Justin está en el fondo?’”, señaló Greggs en el mismo pódcast.

El productor lamentó que la colaboración no prosperara en un formato más amplio: “Es una pena que nunca hayan tenido la oportunidad de hacer más cosas juntos. Habría sido fantástico tener ese tipo de dueto”.

La letra aborda la historia de una mujer que confronta a un ex que la reemplazó con alguien prácticamente idéntico a ella.

“Sabes que soy única / nunca habrá otra como yo / no puedo salir de tu mente / estás perdido en tu propia fantasía”, canta Spears en el estribillo.

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La melodía combina teclados burbujeantes con una base rítmica de drum machine, en línea con el sonido pop de los primeros años 2000.

La letra relata el enfrentamiento de una mujer hacia su expareja por sustituirla con alguien de apariencia casi idéntica. (EFE/Brian Jones)

La reedición de su álbum de 2001

Además de “She’ll Never Be Me”, la edición ampliada de Britney —que sumará 25 canciones en total— incorporará los temas inéditos “Am I a Sinner”, “When I Say So” y “My Big Secret”, producidos por los Neptunes, así como una versión completa de “Right Now (Taste the Victory)”, utilizada originalmente en un comercial de Pepsi en 2002.

También se sumará “Intimidated”, cara B de “I’m a Slave 4 U”. El álbum original ya incluía otra colaboración de Timberlake: “What It’s Like to Be Me”, que cerraba el disco y que él también coescribió y coprodujo.

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El lanzamiento se produjo de forma discreta, sin comunicado oficial ni publicaciones en las redes sociales de Spears, más allá de un reel en su cuenta de Facebook.

La publicación adelantaba que “más sorpresas llegarán cada semana” hasta el lanzamiento del álbum en noviembre.

Spears y Timberlake mantuvieron una relación sentimental entre 1999 y 2002. La cantante abordó la ruptura en su libro de memorias de 2023, The Woman in Me, donde describió el fin del vínculo como devastador.

Britney Spears y Justin Timberlake mantuvieron un noviazgo entre 1999 y 2002, cuya ruptura la artista relató en sus memorias. (EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo)

Tras su separación, Timberlake lanzó “Cry Me a River”, cuyo videoclip incluía a una doble de Spears.

“She’ll Never Be Me” es el primer material nuevo de Spears desde su colaboración con will.i.am en “Mind Your Business” en 2023, aunque se trata de una grabación con más de dos décadas de antigüedad.

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La cantante, de 44 años, declaró en 2024 que no volvería a la industria musical, y en enero de este año afirmó que tampoco actuará en vivo en Estados Unidos. Su última presentación tuvo lugar el 21 de octubre de 2018 en Austin, Texas.

En 2021, Spears quedó libre de una tutela legal de 13 años que había limitado el control sobre su vida personal y sus finanzas. Desde entonces mantuvo un perfil público reducido.

En mayo de este año, la cantante se declaró culpable de un cargo de manejo bajo los efectos del alcohol y las drogas, y evitó la prisión. Semanas antes de la audiencia, Spears había ingresado voluntariamente a un centro de rehabilitación, del que salió días antes de su comparecencia judicial.

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