República Dominicana

Las remesas hacia República Dominicana alcanzan US$9,489.8 millones entre enero y septiembre de 2026

El Banco Central reportó un alza interanual de 6.5%, equivalente a US$577 millones más que en el mismo período de 2025, y señaló que los envíos mensuales superaron US$1,000 millones durante siete meses consecutivos, pese al entorno externo complejo

Una mano en primer plano exhibe varios billetes de dólares de distintas denominaciones. Al fondo, una calle con personas y una oficina de Western Union y Cambio de Divisas.
Las remesas hacia República Dominicana alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 6.5% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Entre enero y septiembre de 2026, República Dominicana recibió US$9,489.8 millones en remesas, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La cifra superó en US$577 millones el monto registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a un aumento de 6.5% en los recursos enviados desde el exterior.

Solo en septiembre, las remesas sumaron US$1,057.1 millones, un resultado que estuvo US$65.3 millones por encima del valor alcanzado en septiembre del año anterior. El incremento mensual fue de 6.6% y permitió que los envíos se mantuvieran por encima de US$1,000 millones durante siete meses consecutivos.

PUBLICIDAD

El BCRD señaló que este desempeño se produjo pese al entorno internacional complejo, marcado por los conflictos en Medio Oriente. Según la institución, esta situación mantuvo elevados los precios del petróleo y sus derivados, lo que generó presiones inflacionarias y redujo el ingreso disponible de los hogares.

Estados Unidos aportó el 80.9% de las remesas formales de septiembre

La mayor parte de los recursos recibidos en septiembre provino de los dominicanos residentes en Estados Unidos. Desde ese país ingresaron US$780.1 millones, una cifra equivalente a 80.9% de las transferencias canalizadas por vías formales durante el mes.

El Banco Central relacionó este resultado con el desempeño de la economía estadounidense, sobre todo con el sector de servicios. Una parte importante de los dominicanos que vive en ese país trabaja en actividades vinculadas a ese sector, por lo que su evolución puede influir en la capacidad de enviar dinero a República Dominicana.

PUBLICIDAD

El índice de gestores de compras no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) alcanzó 54.9 puntos en septiembre. El indicador mostró que el sector de servicios continuó en expansión durante ese mes.

La tasa de desempleo general de Estados Unidos se ubicó en 4.2% en septiembre, levemente por encima del 4.1% registrado en agosto. Durante el mismo mes, la economía estadounidense creó 29,000 nuevos puestos de trabajo.

Billetes de varios valores de la República Dominicana, algunas monedas y una calculadora blanca sobre una superficie clara y limpia.
Los envíos mensuales de divisas superaron el umbral de los 1,000 millones de dólares durante siete meses consecutivos hasta septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España se mantuvo como el segundo país de procedencia

España ocupó el segundo lugar entre los países desde los cuales se enviaron remesas a República Dominicana en septiembre. Los recursos procedentes de ese país sumaron US$59.9 millones, una cifra equivalente a 6.2% del flujo total recibido durante el mes.

El BCRD indicó que esa posición está relacionada con la cantidad de dominicanos que reside en España. Italia se ubicó después, con una participación de 1.3% del total de las remesas formales recibidas durante septiembre.

Haití aportó 1.2% de los recursos y Suiza contribuyó con 1.1%. El resto de las divisas llegó desde otros países, entre ellos Francia, Canadá y Alemania.

La mayor proporción de las remesas recibidas en septiembre se concentró en las zonas metropolitanas. El Distrito Nacional captó 51.2% de los recursos ingresados durante el mes, de acuerdo con los datos de la institución monetaria.

La provincia de Santiago recibió 9.5% de las remesas, mientras que Santo Domingo concentró 6.6%. Entre las tres demarcaciones reunieron 67.3% del total mensual, por lo que más de dos tercios de esos recursos se dirigieron a esas áreas.

Los dominicanos residentes en Estados Unidos enviaron 780.1 millones de dólares en septiembre, cifra que representó el 80.9% del flujo formal. (Foto: cortesía)
Los dominicanos residentes en Estados Unidos enviaron 780.1 millones de dólares en septiembre, cifra que representó el 80.9% del flujo formal. (Foto: cortesía)

Las entradas de divisas favorecieron las reservas internacionales

El Banco Central afirmó que las remesas y otros ingresos externos ayudaron a mantener una estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 30 de septiembre de 2026, la moneda nacional se había apreciado 5.4% frente al dólar estadounidense en comparación con diciembre de 2025.

Las reservas internacionales cerraron septiembre en US$15,239.9 millones. Esa cifra representó 10.5% del producto interno bruto y permitió cubrir alrededor de 5.4 meses de importaciones, indicadores que el organismo ubicó por encima de los niveles recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

Las proyecciones del BCRD apuntan a una evolución positiva de los ingresos de divisas durante 2026. La institución estima que los recursos generados por el turismo superarán US$12,200 millones, mientras que las remesas cerrarían el año cerca de US$12,600 millones.

El organismo también proyecta que las exportaciones totales superen US$17,200 millones y que la inversión extranjera directa rebase US$5,300 millones. Los demás servicios exportados aportarían alrededor de US$3,300 millones.

La suma de estos flujos permitiría que República Dominicana cierre 2026 con ingresos de divisas superiores a US$50,700 millones.

Temas Relacionados

RemesasRepública DominicanaReservas internacionalesBanco Central de ReservaIngresosEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mono narco hallado en una lancha con presunta cocaína será evaluado en el Zoológico Nacional de República Dominicana

El ejemplar, que habría sido introducido desde Colombia de forma irregular, fue remitido a Medio Ambiente para su protección y recuperación, tras recibir atención inicial de los equipos operativos de la DNCD

El mono narco hallado en una lancha con presunta cocaína será evaluado en el Zoológico Nacional de República Dominicana

Detiene a 253 personas y ocupan más de 75 kilos de drogas en el Gran Santo Domingo

El despliegue, realizado con el Ministerio Público y la Policía Nacional, comprendió 1,478 intervenciones y 28 registros simultáneos en el Distrito Nacional y cuatro municipios de la provincia, donde se intervinieron puntos de distribución en barrios capitalinos señalados

Detiene a 253 personas y ocupan más de 75 kilos de drogas en el Gran Santo Domingo

Las autoridades sanitarias dominicanas notifican un marcado repunte de tosferina y leptospirosis en lo que va de 2026

El último boletín epidemiológico oficial confirma aumentos drásticos en los diagnósticos de ambas patologías infecciosas, acompañados por un incremento en las víctimas mortales asociadas a la zoonosis bacteriana en el territorio nacional

Las autoridades sanitarias dominicanas notifican un marcado repunte de tosferina y leptospirosis en lo que va de 2026

Dos dominicanos fueron extraditados a Puerto Rico por un presunto esquema de sextorsión

La Justicia federal de Estados Unidos procesó en Puerto Rico a dos dominicanos acusados de contactar a víctimas a través de redes sociales, obtener imágenes de carácter sexual y extorsionarlas con amenazas contra sus familiares y amistades

Dos dominicanos fueron extraditados a Puerto Rico por un presunto esquema de sextorsión

El canciller República Dominicana pide apoyo internacional para estabilizar Haití y celebrar elecciones

Durante una reunión de la Cepal en Santiago de los Caballeros, el funcionario dominicano planteó reforzar la asistencia de seguridad y las oportunidades económicas frente a la crisis causada por las pandillas

El canciller República Dominicana pide apoyo internacional para estabilizar Haití y celebrar elecciones

TECNO

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y en 4k desde el televisor: la única app segura que debes descargar

GTA 6 tiene clasificación +18 por su contenido de violencia, drogas y escenas sexuales

Google abre a todo el público su detector SynthID para identificar contenido hecho con IA

ENTRETENIMIENTO

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

“Es difícil y triste, ojalá pudiera tener 23 años y vivir con normalidad”: Olivia Rodrigo reveló cómo afecta la fama a su privacidad

Amanda Seyfried revela qué puede destruir la química con Meryl Streep en una película

Final explicado de ‘Bajo la superficie’, la nueva serie en el Top 10 de Netflix

MUNDO

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Las colonias de charranes de Inglaterra muestran señales de recuperación tras años de gripe aviar e inundaciones

¿Qué puede enseñar una langosta sobre el efecto de la dopamina y la octopamina en el olfato?