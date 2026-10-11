Las remesas hacia República Dominicana alcanzan US$9,489.8 millones entre enero y septiembre de 2026

Las remesas hacia República Dominicana alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 6.5% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre enero y septiembre de 2026, República Dominicana recibió US$9,489.8 millones en remesas, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La cifra superó en US$577 millones el monto registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a un aumento de 6.5% en los recursos enviados desde el exterior.

Solo en septiembre, las remesas sumaron US$1,057.1 millones, un resultado que estuvo US$65.3 millones por encima del valor alcanzado en septiembre del año anterior. El incremento mensual fue de 6.6% y permitió que los envíos se mantuvieran por encima de US$1,000 millones durante siete meses consecutivos.

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El BCRD señaló que este desempeño se produjo pese al entorno internacional complejo, marcado por los conflictos en Medio Oriente. Según la institución, esta situación mantuvo elevados los precios del petróleo y sus derivados, lo que generó presiones inflacionarias y redujo el ingreso disponible de los hogares.

Estados Unidos aportó el 80.9% de las remesas formales de septiembre

La mayor parte de los recursos recibidos en septiembre provino de los dominicanos residentes en Estados Unidos. Desde ese país ingresaron US$780.1 millones, una cifra equivalente a 80.9% de las transferencias canalizadas por vías formales durante el mes.

El Banco Central relacionó este resultado con el desempeño de la economía estadounidense, sobre todo con el sector de servicios. Una parte importante de los dominicanos que vive en ese país trabaja en actividades vinculadas a ese sector, por lo que su evolución puede influir en la capacidad de enviar dinero a República Dominicana.

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El índice de gestores de compras no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) alcanzó 54.9 puntos en septiembre. El indicador mostró que el sector de servicios continuó en expansión durante ese mes.

La tasa de desempleo general de Estados Unidos se ubicó en 4.2% en septiembre, levemente por encima del 4.1% registrado en agosto. Durante el mismo mes, la economía estadounidense creó 29,000 nuevos puestos de trabajo.

Los envíos mensuales de divisas superaron el umbral de los 1,000 millones de dólares durante siete meses consecutivos hasta septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España se mantuvo como el segundo país de procedencia

España ocupó el segundo lugar entre los países desde los cuales se enviaron remesas a República Dominicana en septiembre. Los recursos procedentes de ese país sumaron US$59.9 millones, una cifra equivalente a 6.2% del flujo total recibido durante el mes.

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El BCRD indicó que esa posición está relacionada con la cantidad de dominicanos que reside en España. Italia se ubicó después, con una participación de 1.3% del total de las remesas formales recibidas durante septiembre.

Haití aportó 1.2% de los recursos y Suiza contribuyó con 1.1%. El resto de las divisas llegó desde otros países, entre ellos Francia, Canadá y Alemania.

La mayor proporción de las remesas recibidas en septiembre se concentró en las zonas metropolitanas. El Distrito Nacional captó 51.2% de los recursos ingresados durante el mes, de acuerdo con los datos de la institución monetaria.

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La provincia de Santiago recibió 9.5% de las remesas, mientras que Santo Domingo concentró 6.6%. Entre las tres demarcaciones reunieron 67.3% del total mensual, por lo que más de dos tercios de esos recursos se dirigieron a esas áreas.

Los dominicanos residentes en Estados Unidos enviaron 780.1 millones de dólares en septiembre, cifra que representó el 80.9% del flujo formal. (Foto: cortesía)

Las entradas de divisas favorecieron las reservas internacionales

El Banco Central afirmó que las remesas y otros ingresos externos ayudaron a mantener una estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 30 de septiembre de 2026, la moneda nacional se había apreciado 5.4% frente al dólar estadounidense en comparación con diciembre de 2025.

Las reservas internacionales cerraron septiembre en US$15,239.9 millones. Esa cifra representó 10.5% del producto interno bruto y permitió cubrir alrededor de 5.4 meses de importaciones, indicadores que el organismo ubicó por encima de los niveles recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

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Las proyecciones del BCRD apuntan a una evolución positiva de los ingresos de divisas durante 2026. La institución estima que los recursos generados por el turismo superarán US$12,200 millones, mientras que las remesas cerrarían el año cerca de US$12,600 millones.

El organismo también proyecta que las exportaciones totales superen US$17,200 millones y que la inversión extranjera directa rebase US$5,300 millones. Los demás servicios exportados aportarían alrededor de US$3,300 millones.

La suma de estos flujos permitiría que República Dominicana cierre 2026 con ingresos de divisas superiores a US$50,700 millones.