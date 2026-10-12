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Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

La producción corre a cargo de Toei Animation y retoma la obra, los diseños de personajes y la línea creativa de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
La producción corre a cargo de Toei Animation y retoma la obra, los diseños de personajes y la línea creativa de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball. (TOEI Animation)
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El mundo de Dragon Ball regresa con una nueva edición de uno de los arcos que marcaron la evolución reciente de la franquicia. Dragon Ball Super: Beerus recupera el primer enfrentamiento entre Goku y el Dios de la Destrucción, con ajustes en imagen y sonido para presentar una versión renovada a los seguidores del anime.

La producción retoma la historia de La batalla de los dioses, una etapa que introduce nuevos niveles de poder y personajes que después adquieren peso en la trama. La edición llegará a México con opciones para seguir sus episodios y conocer los cambios incluidos en esta adaptación.

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A qué hora se estrena en México

Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)
Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)

El primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus se estrenó este domingo 11 de octubre de 2026. Para México, el lanzamiento estaba previsto durante la mañana, con horarios reportados entre las 8:00 y las 8:15 horas.

El sitio oficial de Dragon Ball informó que la transmisión en Japón comenzaría a las 23:15 horas. Con base en esa referencia, medios como W Radio señalaron que el capítulo estaría disponible en Crunchyroll desde las 8:15 horas para el público mexicano.

Otras publicaciones ubicaron el lanzamiento a las 8:00 horas. La diferencia puede responder al horario programado y al tiempo que tarda la plataforma en incorporar el episodio a su catálogo.

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El capítulo inaugural lleva por nombre El Dios que Destruye y abre esta nueva versión del arco centrado en Beerus. Los seguidores pueden revisar la ficha de la serie en Crunchyroll para confirmar que el episodio ya se encuentra disponible.

¿Dónde ver<i> </i>Dragon Ball Super: Beerus<i> </i>en México?

Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)
Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)

La plataforma confirmada para seguir Dragon Ball Super: Beerus en México es Crunchyroll, que incorporó la serie a su catálogo internacional este 11 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información disponible en la ficha oficial, los episodios pueden verse en japonés con subtítulos en español latinoamericano, inglés y portugués de Brasil. La disponibilidad de doblaje al español latino deberá verificarse directamente en la plataforma, ya que las opciones de audio pueden variar.

Los usuarios pueden localizar la producción mediante el buscador de Crunchyroll o desde la página oficial de la serie. El primer episodio lleva por título El Dios que Destruye.

Respecto a otras plataformas, la disponibilidad en México deberá confirmarse en los catálogos de cada servicio. Aunque han circulado versiones sobre una posible llegada a Netflix o HBO Max, la única opción confirmada para el estreno es Crunchyroll.

De qué trata la producción Dragon Ball Super Beerus

Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)
Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)

Se ubica varios años después del enfrentamiento contra Majin Buu. La Tierra atraviesa un periodo de calma, pero esa tranquilidad termina cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta después de permanecer dormido durante décadas.

Los Kai y el Supremo Kai conocen la fuerza del personaje y temen las consecuencias de su regreso. Beerus tiene la facultad de destruir planetas, por lo que su despertar representa una amenaza para distintos mundos del universo.

Durante ese periodo, Beerus escucha rumores sobre un Saiyajin que logró derrotar a Freezer. Intrigado por esa información y por la leyenda del Super Saiyajin Dios, decide buscar a Goku para conocerlo y medir sus capacidades.

El encuentro entre ambos da paso a una pelea que rebasa los límites de las batallas anteriores. Goku y sus aliados deberán enfrentar a un rival con un poder desconocido para ellos, mientras el destino de la Tierra queda en riesgo.

La nueva edición conserva el conflicto central del arco de La batalla de los dioses, pero incorpora ajustes en la animación, el sonido y escenas inéditas. Con ello, la producción recupera una historia que abre el camino para los acontecimientos de Dragon Ball Super.

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