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La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

El actor relata en sus memorias cómo una pelea en el trabajo lo llevó al Manhattan House of Detention, conocido como "The Tombs"

Sly, documental de Sylvester Stallone en Netflix
El origen del arresto de Sylvester Stallone se produjo tras un altercado en una delicatessen donde trabajaba a principios de los años 70. (Netflix)
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Sylvester Stallone revivió en sus memorias una de las experiencias más perturbadoras de su vida: una semana y media encerrado en el Manhattan House of Detention, el tristemente célebre centro penitenciario de Nueva York conocido como “The Tombs”.

El relato aparece en The Steps, el nuevo libro de memorias del actor, y se remonta a principios de los años setenta, cuando Stallone trabajaba en una delicatessen de Nueva York mientras aguardaba su oportunidad en Hollywood.

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Una noche, le encargaron comunicarle a un hombre que dirigía una empresa de residuos que no seguirían haciendo negocios con él.

La respuesta del hombre fue inmediata: “Vas a recibir una paliza, muchacho”. El forcejeo escaló con rapidez.

Stallone escribe que, ante la imposibilidad de imponerse físicamente, tomó un martillo ablandador de carne y un cuchillo de pescado de filo largo. El hombre, sin inmutarse, le advirtió: “Tienes un solo intento con eso, y después estás muerto”. Cuando avanzó, “levanté el martillo”, recuerda el actor. En ese momento, dos policías entraron por la puerta.

El actor relató en su libro de memorias 'The Steps' la experiencia de su detención en la cárcel The Tombs de Nueva York. (Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial)
El actor relató en su libro de memorias 'The Steps' la experiencia de su detención en la cárcel The Tombs de Nueva York. (Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial)

Minutos después, estaba esposado en el asiento trasero de un coche patrulla del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) con destino a “The Tombs”.

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Construido originalmente en 1838, el recinto fue declarado en 1969 “la peor cárcel de cualquier gran ciudad del país”, escribe. “Era inmundo. Era violento, superpoblado. Era una verdadera casa de los horrores.”

Durante el procesamiento, intentó argumentar que había actuado en defensa propia. Al no obtener respuesta, “empecé a protestar”, admite. Un oficial golpeó la mesa con fuerza y lo tomó del cuello: “Di una p--- palabra más. Inténtalo, ¡una palabra más!”

Stallone guardó silencio. Lo condujeron dos pisos bajo tierra hasta una celda de contención.

El descenso quedó grabado en su memoria con precisión: “Cada paso era más húmedo y oscuro. El aire se volvía más denso hasta que sentí que respiraba tierra y desechos. Pero el sonido era lo peor. Cuanto más bajábamos, más voces escuchaba gruñir y rebotar en las paredes de piedra. Era como si descendiéramos hacia un organismo vivo.”

Sylvester Stallone
El centro penitenciario de Nueva York fue calificado en 1969 como la peor cárcel entre las grandes ciudades estadounidenses. (EFE)

Al final de un corredor amarillo oscuro, lo encerraron en un espacio de aproximadamente seis por seis metros con al menos dos docenas de reclusos. Con una sola bombilla encendida, no podía distinguir sus rostros.

“Sus siluetas bastaban para que la habitación pareciera una reunión de hombres poseídos y peligrosos”, escribe. “Recuerdo que uno golpeaba la cabeza de otro contra un agujero en el suelo que los presos usaban como letrina.”

Horas después, lo trasladaron a una celda aún más pequeña y más concurrida: al menos 15 personas en un espacio diseñado para seis.

“No eran criminales de verdad; eran vagabundos borrachos y drogadictos que evadían el reclutamiento. Yo tampoco me parecía a ninguno de ellos, pero al menos sabía que podía con ellos”, escribe.

Una semana y media más tarde, un juez ordenó su liberación. El tiempo entre rejas fue, según sus propias palabras, la advertencia definitiva: “La idea de no tener libertad jamás fue un incentivo para mantenerme al margen, para siempre.”

Trailer Rocky 1 (1976)
Un juez dispuso la liberación de Stallone tras pasar una semana y media retenido en las celdas del penal.

¿Habrá otra película de ‘Rocky’?

Al margen de sus memorias, Sylvester Stallone habló también sobre el futuro de la franquicia que lo convirtió en un nombre global. El actor, que escribió y protagonizó seis películas de Rocky, tiene clara su próxima apuesta: una precuela ambientada cuando el boxeador tenía 16 años.

“Creo que hay una gran oportunidad de hacer una precuela que comience a los 16 años”, declaró a Entertainment Weekly. “Conoces al padre de Rocky, su terrible madre, su hermanastro. Porque [el estudio] lo eliminó, mucha gente no sabe que Gazzo era su hermanastro, así que se criaron juntos. Y luego aparece Adrian. Él ha conocido a Adrian y a Paulie durante diez años, y Mickey tiene 31 y es un fracasado”.

Y agregó: “Sería genial, porque para los jóvenes de 16 y 17 años sería una gran representación de su generación”.

La saga Rocky tomó otro rumbo en 2015 con Creed, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan como Adonis Creed, hijo del rival reconvertido en amigo de Rocky, Apollo (interpretado por Carl Weathers).

Stallone ganó un Globo de Oro por su actuación en esa entrega. Su última aparición como el personaje fue en la escena final de Creed II (2018).

Sly - Sylvester Stallone - Netflix
Sylvester Stallone proyecta una precuela sobre la juventud de Rocky Balboa ambientada a los 16 años del personaje. (Créditos: Netflix)

Desde entonces, el universo Creed ha continuado con Creed III y una serie derivada en desarrollo, mientras Stallone mantiene su propia visión para el personaje que lo hizo célebre.

En paralelo, se estrena el próximo 6 de noviembre I Play Rocky, dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito como un joven Stallone que lucha por conseguir el papel de su vida.

“Han pasado 50 años desde el estreno de Rocky, así que es inevitable sentir nostalgia”, dijo Ippolito a Entertainment Weekly. “La historia real de Stallone como protagonista que lucha contra todo pronóstico es igual de poderosa que la que él mismo escribió.”

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