República Dominicana

Roma se vistió de merengue y banderas dominicanas en una jornada dedicada a la diáspora

La jornada incluyó música, danzas típicas y banderas, mientras organizaciones de la diáspora buscaron preservar las tradiciones del país de origen y acercarlas a la sociedad italiana durante el encuentro dominical

La jornada cultural promovió la preservación de las tradiciones nacionales entre la diáspora y la sociedad italiana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La jornada cultural promovió la preservación de las tradiciones nacionales entre la diáspora y la sociedad italiana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
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Música, bailes tradicionales y banderas con los colores nacionales marcaron este domingo una jornada de encuentro para la comunidad dominicana en Roma. La capital italiana fue escenario de la Parada Dominicana, una celebración que reunió a residentes, familias y representantes de la diáspora alrededor de las costumbres de su país de origen.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participó de la inauguración junto a la primera dama, Raquel Arbaje, como parte de su agenda en Italia. La actividad tuvo como objetivo poner en valor la cultura y la identidad dominicanas, además de reconocer la presencia de quienes viven y trabajan fuera del país.

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Según informó la Presidencia dominicana, cerca de 6,000 ciudadanos dominicanos residen en Roma. Italia concentra una de las mayores comunidades de República Dominicana en Europa, solo por detrás de España, de acuerdo con los datos citados durante el acto.

Inauguran la Parada Dominicana en Roma para celebrar las raíces dominicanas y reconocer el aporte de una diáspora. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Inauguran la Parada Dominicana en Roma para celebrar las raíces dominicanas y reconocer el aporte de una diáspora. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

¿Qué es la Parada Dominicana?

La programación incluyó espectáculos musicales, danzas típicas y vestimentas con los colores de la bandera dominicana. Los organizadores plantearon la jornada como un espacio para mantener vivas las expresiones culturales entre quienes viven en el exterior y para acercar esas tradiciones a la sociedad italiana.

Durante el evento, Abinader se refirió a la experiencia de los dominicanos que residen en Roma y en otras ciudades de Italia. El mandatario destacó el trabajo de la comunidad migrante y sostuvo que sus actividades contribuyen a la imagen de República Dominicana fuera de sus fronteras.

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La presencia de familias y agrupaciones culturales dio forma a una jornada que combinó celebración e identidad. Para muchos asistentes, la actividad ofreció una oportunidad para compartir referencias del país de origen y para reforzar el contacto entre quienes integran la comunidad dominicana en Italia.

La primera dama acompañó al presidente durante los actos de apertura. La participación de ambos formó parte de una agenda oficial centrada en el vínculo con la diáspora y en la promoción de la cultura nacional en el exterior.

Alrededor de 6.000 ciudadanos dominicanos residen en Roma, una de las mayores comunidades del país caribeño en Europa. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Alrededor de 6.000 ciudadanos dominicanos residen en Roma, una de las mayores comunidades del país caribeño en Europa. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La visita incluyó una referencia a la invitación al papa León XIV

Durante su estadía en Roma, Abinader confirmó que continúa vigente la invitación oficial al papa León XIV para visitar República Dominicana en 2027. La declaración ocurrió después de que el pontífice comunicara, durante el rezo del Ángelus, que será sometido en los próximos días a una intervención para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una etapa inicial.

El presidente también abordó los resultados de las políticas alimentarias y sociales aplicadas en República Dominicana. Señaló que el crecimiento económico debe reflejarse en mejoras en las condiciones de vida de la población, con efectos en la reducción de la pobreza y el acceso a alimentos.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, República Dominicana será reconocida durante el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por haber alcanzado la meta de Hambre Cero.

El gobierno dominicano destacó la necesidad de reflejar el crecimiento económico en el acceso a la alimentación. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El gobierno dominicano destacó la necesidad de reflejar el crecimiento económico en el acceso a la alimentación. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La administración dominicana incluyó al país entre las naciones de América Latina y el Caribe que registraron avances en seguridad alimentaria, junto con Brasil, Costa Rica, Uruguay, Chile y Guyana. El anuncio se sumó a una visita que tuvo en la comunidad dominicana en Roma uno de sus ejes principales.

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