República Dominicana

“Mi bebé tiene miedo”: El desgarrador ruego de una madre dominicana antes de ser lanzada desde un balcón en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que Natalie Ramírez, una madre dominicana de 23 años, fue lanzada intencionalmente desde el balcón de un piso quince en El Bronx

Altar improvisado por vecinos en El Bronx en memoria de Natalie Ramírez, la joven dominicana de 23 años que perdió la vida tras caer desde un piso 15 (Cortesía: JJnews).
Altar improvisado por vecinos en El Bronx en memoria de Natalie Ramírez, la joven dominicana de 23 años que perdió la vida tras caer desde un piso 15 (Cortesía: JJnews).
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Lo que inicialmente fue reportado como una caída trágica o presunto suicidio ha dado un giro radical. La ciudad de Nueva York se encuentra consternada tras confirmarse que la muerte de Natalie Ramírez, una joven madre dominicana de 23 años, no fue un accidente, sino un atroz acto criminal.

Natalie falleció tras caer desde el balcón de un piso quince con su pequeña bebé de ocho meses en brazos. Hoy, la investigación policial apunta firmemente a un caso de violencia doméstica que terminó en homicidio.

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Durante las últimas horas, los investigadores consideraron diversas hipótesis, incluyendo una trágica pérdida de equilibrio. Sin embargo, la labor minuciosa de los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), sumada a testimonios clave y pruebas audiovisuales, transformó la investigación de manera determinante.

El testimonio de los vecinos del edificio resultó fundamental para reconstruir los minutos previos al desenlace. Un testigo presencial declaró haber visto directamente el momento en que ambas víctimas fueron empujadas desde el balcón.

Además, varios residentes informaron haber escuchado gritos desgarradores y súplicas desesperadas. Según los informes, Natalie imploró en inglés a su agresor: “¡No lo hagas, por favor no lo hagas! Mi bebé... sabes que mi bebé tiene miedo, mírale la cara”.

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A la evidencia testifical se sumaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble. Los videos mostraron a un sujeto vistiendo una sudadera con capucha huyendo apresuradamente del lugar momentos antes de que arribaran los primeros patrulleros.

Una joven madre hispana murió trágicamente tras ser empujada desde el balcón de un piso 15 con su bebé de 8 meses en brazos.

Las autoridades identificaron rápidamente al individuo como Ángel Carrasco, de 31 años, exnovio de la víctima y presunto padre de la menor. Ante este panorama, la hipótesis del accidente quedó completamente descartada para dar paso a un caso formal de homicidio e intento de asesinato.

La captura de Ángel Carrasco y los cargos que enfrenta

Tras la emisión de una orden de búsqueda y captura catalogándolo como un sujeto armado y peligroso, la persecución desplegada por el NYPD dio frutos la noche del miércoles 7 de octubre.

Las autoridades localizaron al sospechoso de 31 años ocultándose en la residencia de un conocido en la misma zona de El Bronx. Carrasco fue arrestado sin posibilidad de fuga y puesto inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con los reportes policiales divulgados por cadenas como CBS New York y NBC New York, la fiscalía ha presentado cargos formales contra Ángel Carrasco por:

  • Asesinato
  • Intento de asesinato
  • Homicidio culposo (manslaughter)
  • Agresión.
Ángel Carrasco, de 31 años, arrestado por el NYPD y acusado de asesinato e intento de homicidio tras una intensa búsqueda en El Bronx.
Ángel Carrasco, de 31 años, arrestado por el NYPD y acusado de asesinato e intento de homicidio tras una intensa búsqueda en El Bronx.

Con el sospechoso tras las rejas, la comunidad del Bronx y la familia de la víctima exigen justicia ante un crimen violento que arrebató la vida de una joven madre y marcó para siempre el destino de su pequeña hija.

A pesar de la magnitud del impacto desde una altura equivalente a quince pisos, el caso ha dejado un rayo de esperanza entre el dolor. La bebé de ocho meses, que fue trasladada de urgencia al hospital en condición crítica, ha logrado ser estabilizada por el personal médico.

Los médicos e investigadores coinciden en que el cuerpo de Natalie amortiguó el brutal golpe contra el suelo. En lo que las autoridades y allegados describen como su último e instintivo acto de amor maternal, la joven dominicana abrazó fuertemente a su hija para protegerla durante la caída.

Aunque la infante continúa bajo observación médica estricta debido a la gravedad del traumatismo, su estado se reporta como estable. Los padres de la víctima rompieron en llanto al enterarse del verdadero desarrollo de las investigaciones. Asimismo, fuentes policiales ratificaron que en la vivienda existían antecedentes e historial de llamadas de emergencia por episodios previos de violencia doméstica.

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