Persecución de 12 horas en República Dominicana: Interceptan una ‘go fast’ con casi 400 paquetes de cocaína

Las autoridades detuvieron a dos dominicanos durante la operación de más de 12 horas, activada por información de inteligencia y ejecutada con apoyo marítimo, aéreo y terrestre al sur de Punta Salinas.

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que interceptó una embarcación rápida con 389 paquetes de presunta cocaína y detuvo a dos ciudadanos dominicanos durante un operativo desarrollado al sur de las costas de Baní, en la provincia de Peravia.

La intervención, según el anuncio oficial emitido este martes, se extendió por poco más de 12 horas e involucró a unidades marítimas, aéreas y terrestres. Las autoridades señalaron que la operación se activó tras recibir información de inteligencia sobre una lancha que se dirigía hacia territorio dominicano.

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El procedimiento contó con la participación de la DNCD, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo coordinación del Ministerio Público. También colaboraron el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Guardacostas de los Países Bajos.

La embarcación fue ubicada al sur de Punta Salinas

Las unidades desplegadas localizaron la lancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní. Se trataba de una embarcación tipo “go fast” de 23 pies de eslora, unos siete metros, equipada con dos motores fuera de borda.

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La droga interceptada en una lancha frente a Baní tenía logotipos que las autoridades vinculan con redes de narcotráfico transnacional (Foto cortesía DNCD)

De acuerdo con la DNCD, los equipos de seguridad mantuvieron labores de seguimiento y coordinación en tiempo real antes de interceptar la nave. El organismo indicó que la información aportada por los componentes aéreos permitió monitorear el desplazamiento de la embarcación y facilitó la respuesta de las patrullas marítimas.

El coronel piloto Manuel Gómez Portorreal, vocero de la Fuerza Aérea, afirmó que el seguimiento desde el aire contribuyó a ubicar e interceptar la lancha. Según explicó, la actuación formó parte de un esquema de apoyo entre las unidades aéreas, marítimas y terrestres para la vigilancia de los espacios nacionales.

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Dos dominicanos detenidos durante la inspección

Al abordar la embarcación, los agentes detuvieron a dos hombres de nacionalidad dominicana que, según las autoridades, operaban la lancha. La DNCD no difundió las identidades de los sospechosos.

En el interior de la nave, los equipos operativos hallaron 15 pacas con 389 paquetes embalados con cinta transparente. Los envoltorios tenían distintos logotipos, una modalidad que las autoridades vinculan con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Las muestras fueron remitidas bajo cadena de custodia al organismo forense, mientras la entidad antidrogas mantiene la clasificación de presunta cocaína hasta que concluyan los estudios de laboratorio correspondientes al caso informaron las autoridades (Captura de video)

Además del cargamento, las fuerzas participantes incautaron un dispositivo GPS, siete garrafones, dos tanques para combustible y un paquete de pastillas de color naranja. Las autoridades deberán determinar el tipo de esas pastillas y su posible relación con la investigación.

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La institución antidrogas sostuvo que los objetos ocupados serán incorporados a las pesquisas para establecer la ruta de la embarcación, el origen del cargamento y las eventuales conexiones de los detenidos con redes de narcotráfico transnacional.

El Inacif establecerá el peso y la composición de la droga

Los 389 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) bajo cadena de custodia. El análisis de laboratorio determinará si la sustancia corresponde a cocaína y establecerá el peso total del cargamento.

Hasta que concluya esa evaluación, las autoridades mantienen la calificación de presunta cocaína. La DNCD informó que los paquetes fueron embalados en fundas de evidencia antes de su traslado al organismo forense.

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Dos dominicanos fueron capturados a bordo de una embarcación tipo go fast al sur de Punta Salinas. El operativo involucró a fuerzas aéreas, marítimas y terrestres, además de agencias estadounidenses y neerlandesas (Captura de video)

El director de Comunicaciones de la DNCD, Carlos Devers, señaló que el operativo respondió a labores de inteligencia y cooperación con agencias internacionales. La entidad sostuvo que la coordinación entre organismos locales y aliados externos permitió desplegar la interdicción en aguas del litoral sur dominicano.

El capitán de navío Alex Isaac Rodríguez, vocero de la Armada, indicó que las instituciones involucradas trabajaron bajo una estrategia conjunta para vigilar las aguas jurisdiccionales y responder ante embarcaciones sospechosas.

Los dos detenidos serán puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Peravia, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción en las próximas horas.

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El caso permanece bajo investigación mientras el Inacif analiza el contenido de los paquetes y las autoridades revisan los equipos, recipientes de combustible y el GPS encontrados dentro de la embarcación.