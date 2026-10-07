República Dominicana

El comercio de República Dominicana acumula una disminución real hasta julio de 2026

La Organización Nacional de Empresas Comerciales vinculó la debilidad de la actividad con riesgos para puestos laborales, inversiones, suplidores y consumo de los hogares

Mapa azul de República Dominicana rodeado por un billete ilustrado, edificios en construcción con grúas y varios contenedores de carga.
La ONEC reportó una caída real del 0.75% en las ventas del comercio dominicano entre enero y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que el comercio dominicano registró una disminución real acumulada de 0.75% entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. La entidad señaló que la evolución de las ventas ajustadas por inflación refleja una pérdida de dinamismo en los establecimientos tradicionales y pidió medidas que contribuyan a sostener la actividad, la inversión y el empleo.

El planteamiento parte de un análisis diferenciado de las operaciones comerciales. La ONEC destacó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra un crecimiento acumulado de 2.4% para el comercio hasta julio, aunque ese cálculo incluye rubros como la venta de combustibles y vehículos.

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Según la organización, esas actividades pueden incidir de forma relevante en el resultado general del sector. Por esa razón, propuso examinar por separado el comportamiento de los comercios vinculados con las compras habituales de bienes y servicios por parte de las familias.

Para medir esa evolución, la entidad utilizó las operaciones declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y descontó el efecto de la inflación.

Primer plano de una mano sosteniendo billetes de pesos dominicanos de 100, 200, 500 y 1000, con un fondo difuminado de un espacio interior tipo banco.
El análisis de la entidad utilizó las operaciones declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos y aplicó el ajuste por inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento acumulado perdió fuerza desde marzo

La ONEC sostuvo que la desaceleración comenzó a percibirse desde marzo. En ese mes, el crecimiento real acumulado estimado era de 2.05%, pero descendió a 0.49% en abril.

La tendencia continuó durante los meses siguientes. El indicador mostró una variación negativa de 0.33% en mayo, seguida de una baja de 0.29% en junio y de 0.75% en julio.

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Para la organización, la sucesión de esos resultados constituye una señal de alerta para el comercio tradicional. La entidad remarcó que la preocupación no se limita al desempeño de un mes, sino a la pérdida sostenida de impulso que muestran las operaciones desde el primer trimestre del año.

“Desde distintos sectores del comercio se ha comenzado a elevar la voz ante una realidad que se siente cada vez con mayor fuerza en las empresas”, indicó la ONEC. La entidad agregó que las señales de debilitamiento deben ser atendidas a tiempo para evitar que la tendencia se profundice.

El análisis distingue entre el comportamiento general que recoge el IMAE y la evolución de los negocios que tienen contacto frecuente con los consumidores. De acuerdo con la organización, esa separación permite una aproximación más precisa a las condiciones que enfrentan los comercios en su actividad diaria.

Ilustración de un hombre de espaldas tras un mostrador con caja registradora, estantes con frascos y un ventanal hacia una calle.
La Organización Nacional de Empresas Comerciales advirtió que la pérdida de dinamismo afecta de manera directa a los establecimientos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ONEC vinculó la caída con el empleo y el consumo

La organización afirmó que una menor actividad comercial puede tener efectos sobre el empleo, la inversión y el consumo de los hogares. Según sus estimaciones, el sector genera alrededor de un millón de puestos de trabajo y sostiene de forma directa o indirecta a cientos de miles de familias.

La debilidad sostenida del comercio termina extendiéndose a una parte importante de la economía y de los hogares”, expresó la ONEC. La entidad señaló que detrás de las cifras hay pequeños y medianos empresarios, trabajadores, suplidores y familias que dependen de la continuidad de las ventas.

La ONEC consideró que el objetivo debe ser crear condiciones para que las empresas mantengan sus operaciones, continúen con sus inversiones y preserven los puestos de trabajo. También advirtió que una prolongación de la pérdida de dinamismo podría ejercer una presión mayor sobre el tejido empresarial y los hogares.

En su comunicado, la organización pidió señales que contribuyan a recuperar la confianza en la actividad comercial. “Estamos a tiempo de tomar medidas que impulsen la actividad y protejan los empleos”, concluyó.

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