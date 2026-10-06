República Dominicana destaca una reducción cercana al 25% del déficit habitacional en los últimos años

El déficit habitacional en República Dominicana se redujo en 110.180 unidades entre los años 2019 y 2025. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

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Por cada 100 hogares que necesitaban una vivienda nueva o mejoras en su casa en 2019, hoy hay cerca de 25 menos en esa situación, según los datos divulgados por el Gobierno de República Dominicana. La cifra resume la reducción proporcional del déficit habitacional que las autoridades calcularon entre 2019 y 2025.

El presidente Luis Abinader presentó los números durante LA Agenda Semanal, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Allí informó que el déficit de viviendas cayó de 806,778 a 696,598 unidades. En términos simples, el país tiene 110,180 viviendas menos pendientes de construir o reparar que seis años atrás, de acuerdo con el balance oficial.

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¿Qué significa el déficit habitacional?

El déficit habitacional no se refiere solo a familias que no tienen casa. También incluye a quienes viven en una vivienda que requiere arreglos para alcanzar condiciones adecuadas.

Por eso, el cálculo se divide en dos partes. La primera es el déficit cuantitativo: hogares que necesitan una vivienda nueva. La segunda es el déficit cualitativo: casas ya existentes que requieren mejoras, por ejemplo, en su estructura o servicios.

En 2019, el déficit cuantitativo era de 400,144 viviendas. Para 2025, esa cifra se ubicó en 317,747. Esto significa que la cantidad de hogares que requieren una casa nueva bajó en 82,397 unidades.

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El déficit cualitativo también descendió. Pasó de 406,634 viviendas con necesidades de mejora a 378,875. La baja fue de 27,759 unidades.

El presidente Luis Abinader presentó el balance de las políticas públicas de vivienda durante el encuentro LA Agenda Semanal. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El porcentaje pasó de 24% a 17%

El indicador general permite comparar el problema con el total de hogares del país. En 2019, el déficit habitacional alcanzaba al 24.03% de las viviendas. En 2025, la proporción descendió a 17.97%.

La diferencia es de 6.6 puntos porcentuales. El Gobierno la expresa como una reducción proporcional cercana al 25%. Es decir, el problema no desapareció, pero su peso dentro del total de hogares fue menor que seis años antes.

Las cifras difundidas por las autoridades atribuyen parte de esa disminución a la entrega de viviendas, los subsidios para la compra de inmuebles y el aumento de los proyectos privados de construcción. La información oficial no detalla la metodología aplicada para calcular el déficit ni incluye estimaciones de fuentes externas.

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El Gobierno dominicano entregó 112 apartamentos en Boca Chica para ampliar el acceso a la vivienda digna en la República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Más viviendas entregadas y nuevos proyectos de construcción

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que los programas Mi Vivienda y Familia Feliz entregaron 24,243 viviendas. La inversión acumulada, según indicó, fue de unos 64,000 millones de pesos dominicanos.

Los proyectos de Mi Vivienda se desarrollaron en San Luis, Hato Nuevo, Ciudad Modelo, La Barranquita, Los Llanos y La Mata de Farfán. En conjunto, suman cerca de 8,000 unidades.

El Gobierno también informó que el sector de la construcción creció 7.9% en agosto. De esa actividad, cerca del 80% correspondió a inversión privada y el 20% a inversión pública.

Rodríguez señaló que las familias que compran viviendas de bajo costo pueden recibir subsidios de Fonvivienda. El bono ronda un millón de pesos y puede llegar a 1,2 millones con otros incentivos, en propiedades con un valor inferior a cuatro millones de pesos. La meta oficial contempla entregar otras 9,300 viviendas hasta 2028.

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