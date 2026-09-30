Talent Up otorgará 15.000 becas gratuitas para formar talento digital en República Dominicana

Las 15.000 becas digitales que buscan convertir a República Dominicana en el principal velocista tecnológico del Caribe (Foto cortesía Presidencia de la República)

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Este lunes selanzó la iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con Google Cloud y Cisco Networking Academy que otorgará 15.000 becas gratuitas para desarrollar habilidades digitales ante las demandas del aparato productivo y la Industria 5.0. La Presidencia de República Dominicana informó que el programa busca preparar al talento dominicano para la transformación tecnológica de la economía.

Entre el 30% y el 35% de las pequeñas empresas ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, según un estudio del Departamento de Comercio de Estados Unidos citado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón. El funcionario señaló que estas tecnologías pueden elevar la productividad, ampliar los negocios y generar oportunidades laborales.

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La formación digital ante el cambio de la matriz exportadora

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes asumirá la secretaría técnica de Talent Up en el país para coordinar a organismos públicos, empresas, gremios y academias. La convocatoria ya recibió más de 14.000 solicitudes para las becas.

República Dominicana ofrece 15.000 becas tecnológicas (Foto cortesía Presidencia de la República)

Sanz Lovatón vinculó el programa con la estrategia del Gobierno para impulsar la transformación productiva y atraer inversiones tecnológicas, de manufactura avanzada y de economía del conocimiento. También destacó la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores, orientada a insertar al país en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Hace ocho o nueve años, más del 50% de las exportaciones de las zonas francas correspondía a productos textiles. Hoy, el 35% pertenece a dispositivos e insumos médicos y otro 15% a insumos electrónicos considerados manufactura avanzada.

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La República Dominicana suscribió un acuerdo de colaboración con el Departamento de Comercio de Arizona. En octubre, una delegación dominicana participará en una feria mundial de semiconductores en San Francisco, California, donde mantendrá reuniones con representantes de la industria.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Claudia Pellerano, afirmó que el sector constituye una plataforma de oportunidades, empleo y desarrollo. Las 858 empresas instaladas en las zonas francas generaron en 2025 más de 200.000 empleos directos y exportaciones superiores a USD 8.500 millones.

BID, Google Cloud y Cisco lanzaron en el país una iniciativa regional de capacitación gratuita. Ya hay más de 14.000 solicitudes para acceder a formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y programación (Foto cortesía Presidencia de la República)

Pellerano sostuvo que duplicar el producto interno bruto del sector requeriría entre 80.000 y 130.000 empleos directos adicionales. Cerca de 50.000 de esas posiciones deberían ser técnicas y administrativas, por lo que planteó la necesidad de fortalecer la capacitación, las pasantías y la formación especializada.

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La relocalización industrial y la brecha de talento

El coordinador del programa América en el Centro del Grupo BID, Fernando Ocampo, presentó Construyendo el talento detrás de la industria del futuro. Su exposición abordó el reordenamiento global, las oportunidades del nearshoring, la relocalización de operaciones productivas en países cercanos, y del friendshoring, la transferencia de cadenas de suministro hacia países aliados.

La inteligencia artificial y el comercio electrónico podrían aportar un crecimiento anual real de entre 0,1 y 0,95 puntos porcentuales. El mercado global de relocalización industrial que podría captarse está calculado en USD 1,03 billones.

Caroline Heidrich Seibert, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe de Cisco, señaló que República Dominicana tiene una oportunidad para atraer inversiones de alto impacto mediante el nearshoring, aunque consideró necesario reducir la brecha de talento. Talent Up ofrecerá formación en ciberseguridad, programación, datos, inteligencia artificial e inglés para preparar a la fuerza laboral para la economía digital.

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El director Comercial del Sector Público de Google Cloud, Gabriel Alvarado, indicó que la empresa busca convertirse en un socio estructural de República Dominicana. Su objetivo es articular la infraestructura digital de Americas Connect con el capital humano formado por Talent Up y vincular al Gobierno, el sector productivo y las academias para convertir al país en el principal velocista digital del Caribe.