Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen

La Organización Mundial de la Salud registró más de 800 muertos y 3.600 heridos tras la ofensiva rebelde en la costa yemení (Houthi Media Center/Handout via REUTERS)

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Un enviado de la ONU se reunió con negociadores hutíes para frenar la violencia en Yemen, mientras los combates en la costa occidental dejaron cientos de muertos, miles de heridos y una nueva ola de desplazamientos.

Hans Grundberg, enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, mantuvo durante el fin de semana un encuentro en Mascate con Mohammed Abdul-Salam, principal negociador de los hutíes, para intentar contener la escalada que reavivó los frentes de combate. El diplomático también viajó a Riad, donde dialogó con representantes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, autoridades saudíes y otros actores regionales.

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“Mi recomendación en este momento es asegurarse de que se desvinculen estos conflictos y se aborden uno por uno de manera efectiva y eficiente mediante negociaciones”, dijo.

Grundberg explicó que la reunión con el negociador hutí buscó determinar “si hay maneras de evitar que la escalada actual vaya aún más lejos”. La misión diplomática se produjo después de que los rebeldes avanzaron sobre sectores de la costa del mar Rojo y extendieron los enfrentamientos hacia zonas próximas al estrecho de Bab el-Mandeb, paso marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

La ofensiva hutí provocó al menos 838 muertes y 3.643 heridos desde el 6 de agosto, según el recuento difundido por la Organización Mundial de la Salud. Entre el 19 y el 26 de septiembre, el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud registró 809 nuevas víctimas, entre ellas 164 fallecidos y 645 heridos.

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“Las víctimas siguen aumentando a un ritmo de unas 100 al día”, señaló la oficina regional de la OMS. La gobernación de Lahj, en el suroeste del país, concentró los choques más intensos, especialmente en el distrito de Al Madharibah wa Ras Al Arah y en la costa cercana al estrecho de Bab el-Mandeb.

El avance también obligó a miles de familias a abandonar sus hogares. La OMS contabilizó 27.413 familias desplazadas, equivalentes a 180.513 personas, en diez gobernaciones. Ocho días antes, el registro incluía 17.852 familias, unas 122.297 personas. La agencia de migración de la ONU, por su parte, informó que más de 3.000 personas cruzaron el mar hacia Yibuti para escapar de los combates.

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La escalada de combates provocó el desplazamiento de 27.413 familias hacia distintas gobernaciones del país (Europa Press)

Los hutíes, respaldados por Irán, lanzaron a principios de septiembre una ofensiva por la costa del mar Rojo con apoyo de expertos iraníes. Durante esa operación tomaron la ciudad de Mokha y varias islas, y ampliaron su presencia hasta Bab el-Mandeb. La conquista territorial puso fin al alto el fuego iniciado en 2022, que había reducido los grandes enfrentamientos de la guerra civil.

La ofensiva se extendió a otras provincias, entre ellas Taiz y Marib. En paralelo, los rebeldes intensificaron sus ataques contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudita y bloquearon el tránsito de petroleros saudíes por el estrecho. Por esa vía marítima circula alrededor del 12 % del comercio mundial.

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Grundberg sostuvo que el movimiento de las líneas de batalla hacia la costa elevó la preocupación por la seguridad de la navegación comercial. “Hemos visto ataques también contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo, y es un hecho alarmante que debería preocupar al Consejo de Seguridad”, afirmó.

Las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita, respondieron con operaciones terrestres y bombardeos contra posiciones hutíes. El Ejército informó que realizó 756 acciones militares en las 72 horas previas en distintos frentes y aseguró que sus ataques dejaron 2.316 combatientes hutíes muertos o heridos. Ese balance no contó con una verificación independiente.

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Por su parte, el portavoz militar Majid al Nuzaili afirmó que cuatro especialistas iraníes en drones y misiles murieron en Taiz. El Gobierno presentó esa información como una prueba de la asistencia militar iraní a los hutíes. Teherán y los rebeldes rechazaron en ocasiones anteriores las acusaciones sobre el alcance de su cooperación militar.

Los insurgentes hutíes tomaron la ciudad de Mokha y rompieron la tregua vigente desde 2022 al avanzar sobre el estrecho de Bab el-Mandeb (MEDIOS MILITARES HUCHÍES/Imagen facilitada a través de REUTERS)

Los hutíes denunciaron, a su vez, que la coalición saudí efectuó más de mil ataques aéreos contra sus posiciones en varias provincias. También sostuvieron que las operaciones militares de sus adversarios causaron víctimas civiles y daños en infraestructuras.

En medio de la escalada, el Parlamento yemení reconocido internacionalmente aprobó una declaración de “movilización general” solicitada por Rashad al Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial. La resolución entró en vigor de inmediato tras una sesión virtual dirigida por el presidente de la Cámara, Sultan al Barakani.

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La medida se apoyó en el artículo 37 de la Constitución y en normas relativas a defensa nacional, reservas militares y protección civil. Los legisladores dispusieron que seguiría vigente hasta que cesaran las circunstancias que motivaron su aprobación y pidieron a las fuerzas políticas coordinarse frente a la ofensiva.

(Con información de AP)