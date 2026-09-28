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Fortalecer los lazos escolares durante la adolescencia podría ser clave en el desarrollo laboral en la adultez, afirma un estudio

El análisis, publicado en Journal of Research on Adolescence, invita a prestar atención a las experiencias sociales de los jóvenes en la escuela, ya que estas pueden influir positivamente en cómo afrontan su ingreso al mercado del trabajo

Un joven de espaldas con sudadera azul y un cuaderno sobre el regazo sentado en gradas de metal en un patio.
La investigación utilizó el estudio longitudinal Add Health, que realizó un seguimiento a miles de estudiantes en Estados Unidos entre 1994 y 2009 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La soledad durante la adolescencia se asoció con un mayor riesgo de empleo precario en la adultez temprana en un análisis de datos de Estados Unidos realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, la de Texas y la de Corea.

El equipo examinó la trayectoria de miles de estudiantes a través del estudio longitudinal Add Health y comparó, entre otros factores, las experiencias de hermanos.

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El trabajo, publicado en la revista Journal of Research on Adolescence, evaluó si la sensación subjetiva de desconexión social durante los años escolares guardaba relación con empleos de menor estabilidad o seguridad años después.

“La soledad suele considerarse principalmente un problema de salud mental, pero nuestros hallazgos sugieren que su alcance potencial puede ser mucho más amplio”, afirmó Kyungeun Song, estudiante de doctorado en trabajo social de la Universidad de Miami.

La investigación midió estabilidad y condiciones del trabajo

Un joven de espaldas sentado en un banco de madera ante un gran ventanal de cristal, con personas caminando al fondo y rascacielos fuera.
Un estudio de las universidades de Michigan, Texas y Corea asoció la soledad durante la adolescencia con el riesgo de tener empleos precarios en la adultez temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no se limitó a establecer si las personas tenían empleo ni a registrar sus ingresos. Los autores utilizaron el concepto de empleo precario, que contempla una visión más amplia sobre la calidad y seguridad laboral.

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Esa categoría puede incluir contratos inestables, acceso limitado a prestaciones y menor capacidad para decidir sobre las condiciones de trabajo. De ese modo, la investigación buscó observar aspectos de la inserción laboral que van más allá de la ocupación o del salario.

Para ello, el equipo recurrió al Estudio Longitudinal Nacional de la Salud de la Adolescencia a la Edad Adulta, conocido como Add Health. El proyecto comenzó con encuestas a alumnos de séptimo a duodécimo grado durante el ciclo lectivo 1994-95.

Los participantes volvieron a ser consultados en 1996, 2001-02 y 2008-09. Las encuestas incluyeron datos sociales, económicos, psicológicos, cognitivos y físicos, junto con información sobre sus vínculos familiares, escolares, vecinales, amistosos y sentimentales.

El vínculo entre soledad y precariedad no se explicó solo por el entorno familiar

Una mujer con suéter verde teclea en un computador portátil sobre una mesa con un cuaderno, una taza y plantas.
El trabajo evaluó la vivencia personal de desconexión social en lugar de la cantidad o calidad de la red de contactos de los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis se concentró en personas identificadas como hermanos, una decisión que permitió considerar circunstancias compartidas durante la niñez. La muestra inicial reunió a 3.703 participantes, mientras que 3.105 llegaron a la última ronda, en la que se evaluaron los resultados laborales.

Las comparaciones entre hermanos indicaron que el vínculo entre sentirse solo en la adolescencia y tener empleos precarios en la adultez temprana se mantuvo después de considerar las características individuales y los antecedentes familiares comunes.

Esto significa que la asociación detectada no quedó explicada por completo por las diferencias entre familias. Sin embargo, los investigadores advirtieron que sus resultados no prueban que la soledad provoque directamente condiciones laborales inestables.

La variable estudiada se refiere a la vivencia personal de desconexión social y no al tamaño ni a la calidad de la red de contactos de cada participante. Esa diferencia resulta relevante porque una persona puede sentirse aislada aun cuando tenga vínculos sociales.

El apego escolar mostró una posible función de protección

Aula de colegio con un profesor junto al pizarrón verde, alumnos en pupitres de madera y un cuaderno abierto en primer plano.
La vinculación de los adolescentes con la escuela atenuó la relación entre la soledad escolar y la inestabilidad laboral en la edad adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de analizar el peso de los factores familiares, los autores examinaron si los entornos sociales de los adolescentes podían alterar la relación identificada. Consideraron 2 tipos de apego: el vínculo con la escuela y la conexión con el barrio.

Los resultados señalaron una diferencia entre ambas experiencias: un mayor apego a la escuela pareció debilitar la asociación entre la soledad adolescente y la precariedad laboral, mientras que la cercanía con el vecindario no presentó el mismo patrón.

Song explicó que los centros educativos pueden poner a los jóvenes en contacto con docentes y otros adultos que brindan respaldo. También pueden ofrecer espacios para desarrollar capacidades, confianza y relaciones que acompañen la transición hacia la vida adulta.

“Las experiencias sociales que los jóvenes viven durante la adolescencia pueden influir en cómo afrontan la transición a la edad adulta, incluyendo el tipo de empleo que desempeñan”, sostuvo Song.

De acuerdo con la investigadora, los barrios también pueden aportar apoyo social y comunitario, aunque esos recursos pueden estar menos conectados con las trayectorias educativas e institucionales vinculadas al acceso al trabajo.

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