República Dominicana

República Dominicana pide extender un año la misión de seguridad en Haití y advierte que seis meses no alcanzan

El canciller Bisonó respaldó la prórroga aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero reclamó un plazo mayor para dar continuidad a los países que aportan tropas, recursos y asistencia logística

Un apretón de manos en primer plano ante las banderas de República Dominicana y Haití y un paso fronterizo custodiado por guardias.
Un saludo oficial simboliza el compromiso de República Dominicana y Haití para fortalecer la seguridad y la gestión migratoria en la frontera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor-Ito Bisonó, respaldó la prórroga aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití y solicitó que su mandato se extienda otro año cuando venza el 31 de marzo de 2027.

Según informó EFE este martes 29 de septiembre, Bisonó sostuvo que los seis meses concedidos por el Consejo de Seguridad constituyen un período limitado frente a la crisis de seguridad haitiana. El canciller señaló que la misión todavía debe completar el despliegue de los efectivos previstos y afianzar su capacidad operativa.

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La GSF tiene como objetivo apoyar a las autoridades haitianas frente a la expansión de las bandas armadas, que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y protagonizan ataques, secuestros y enfrentamientos que agravaron el desplazamiento de la población.

Bisonó pidió previsibilidad para los países que aportan recursos

El jefe de la diplomacia dominicana afirmó que un mandato de mayor duración daría previsibilidad a los Estados que contribuyen con tropas, recursos y asistencia logística para la fuerza internacional.

FOTO DE ARCHIVO. Oficiales senegaleses de las Unidades Policiales Formadas (FPU, por sus siglas en inglés) izan una bandera de las Naciones Unidas durante la ceremonia de apertura de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de octubre de 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares
FOTO DE ARCHIVO. Oficiales senegaleses de las Unidades Policiales Formadas (FPU, por sus siglas en inglés) izan una bandera de las Naciones Unidas durante la ceremonia de apertura de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de octubre de 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares

También consideró que una extensión anual permitiría acompañar con más continuidad a las instituciones haitianas, en un contexto en el que el país busca recuperar condiciones mínimas de seguridad y avanzar hacia un proceso electoral.

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Bisonó expresó su expectativa de que los próximos seis meses permitan registrar avances concretos contra las organizaciones armadas y abrir el camino para la celebración de elecciones libres y seguras en Haití.

El ministro instó a la comunidad internacional a cumplir los compromisos asumidos con la GSF. En particular, reclamó el envío de personal, equipos, financiamiento y recursos logísticos que permitan completar la capacidad operativa prevista para la misión.

Santo Domingo destacó su apoyo logístico y humanitario

En un comunicado, la Cancillería dominicana indicó que el país aportó recursos al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas destinado a respaldar a la fuerza desplegada en Haití.

19/02/2026 February 19, 2026, Port Au Prince, NULL, HAITI: A member of the ''Vivre Ensemble'' (''Lve Together'') gang shows off his rifle in Port-au-Prince, the capital of Haiti, in the neighborhoods of La Saline and Bel Air, territories controlled by the "Vivre Ensemble" (''Live Together'') gang, where families continue to live. Regular clashes with law enforcement cause significant damage and casualties: in 2025, 6,000 people are believed to have lost their lives in the civil war raging in this Caribbean country. POLITICA Europa Press/Contacto/David Allignon
19/02/2026 February 19, 2026, Port Au Prince, NULL, HAITI: A member of the ''Vivre Ensemble'' (''Lve Together'') gang shows off his rifle in Port-au-Prince, the capital of Haiti, in the neighborhoods of La Saline and Bel Air, territories controlled by the "Vivre Ensemble" (''Live Together'') gang, where families continue to live. Regular clashes with law enforcement cause significant damage and casualties: in 2025, 6,000 people are believed to have lost their lives in the civil war raging in this Caribbean country. POLITICA Europa Press/Contacto/David Allignon

Además, República Dominicana facilitó evacuaciones, atención médica y apoyo logístico desde su territorio, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno.

La situación haitiana continúa marcada por la violencia de las bandas, que mantienen presencia en buena parte de la capital. Los ataques armados y los secuestros provocaron el desplazamiento de miles de personas y dificultan el funcionamiento de servicios públicos e instituciones.

Datos de la ONU citados por EFE indican que al menos 3.050 personas murieron y otras 1.401 resultaron heridas durante el primer semestre del año a causa de la violencia en Haití.

El Salvador y su respaldo a Haití

Este martes la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley transitoria que habilita la participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, la misión que reemplazará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).

La participación de El Salvador incluirá aeronaves de ala rotativa equipadas para tareas de misión, medios destinados a la protección de sus propios equipos y personal civil y militar. El contingente salvadoreño podrá colaborar con las tareas asignadas a la Fuerza de Supresión de Pandillas tanto desde territorio haitiano como desde República Dominicana

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